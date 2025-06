Nos hemos desplazado hasta Suecia, concretamente a la sede europea del grupo Geely para conocer el nuevo Lynk & Co 08 así como para ponerlo a prueba en estas carreteras escandinavas ¿Habrá cumplido con nuestras exigencias?

Lynk & Co, la marca de movilidad global propiedad del grupo Geely, ha dado un paso decisivo en su expansión europea con el lanzamiento del Lynk & Co 08. Este SUV híbrido enchufable (PHEV) se presenta como una alternativa robusta y eficiente en el competitivo segmento D, destacando por su autonomía eléctrica líder en su clase y un diseño que fusiona tecnología y confort.

Diseño exterior: modernidad y funcionalidad de grandes dimensiones

El Lynk & Co 08 luce grandes dimensiones, midiendo 4,82 metros de largo, 1,91 metros de ancho y 1,68 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,84 metros que lo sitúa en el segmento D. Su diseño exterior refleja la filosofía "The Next Day" de la marca, con una estética minimalista que incluye una gran toma de aire en forma de trapecio en lugar de una parrilla tradicional, así como faros integrados en el parachoques y luces diurnas distintivas.

Si nos fijamos, las manetas de las puertas son retráctiles, y la firma lumínica trasera se extiende en una sola pieza, aportando un toque futurista que dividirá las opiniones en cuanto a su aspecto. Además, incorpora una novedad, el "Tech Totem" que nos explicó la marca durante la presentación, que consiste en un elemento innovador que agrupa sensores y cámaras para mejorar la tecnología del vehículo.

Interior: tecnología y confort de vanguardia

En el habitáculo, el Lynk & Co 08 ofrece un ambiente tecnológico y confortable. Cuenta con una pantalla táctil de 15,4 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y un Head-Up Display con realidad aumentada de 92 pulgadas que es francamente bueno durante la conducción y permite no tener que apartar la vista de la carretera n ningún momento.

El selector de marchas se sitúa detrás del volante con base achatada (algo de lo que un servidor es un gran fan independientemente del modelo), optimizando el espacio y la ergonomía. El interior también destaca por su asiento de pasajero de presión cero, que se puede inclinar hasta 145°, con un reposapiés ajustable hasta 68° y un espacio para las piernas en la parte trasera de 935 mm, unas grandes dimensiones que permiten una experiencia de viaje realmente buena.

Motorizaciones y autonomía: potencia y eficiencia que van de la mano

El Lynk & Co 08 está equipado con un sistema híbrido enchufable que combina un motor de gasolina 1.5 turbo de cuatro cilindros con hasta tres motores eléctricos, ofreciendo una potencia combinada que varía entre 375 CV y 584 CV, dependiendo de la versión. Este conjunto mecánico permite una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 5 segundos. La batería de 39,6 kWh proporciona una autonomía eléctrica de hasta 200 km según el ciclo WLTP, la mayor para un PHEV en el mercado europeo.

Además, la autonomía total combinada supera los 1.100 km, gracias a la eficiencia del sistema híbrido. La batería se puede cargar del 10% al 80% en solo 33 minutos mediante carga rápida en corriente continua. Una característica destacada es la capacidad de carga bidireccional, que permite utilizar el vehículo como generador eléctrico con una potencia de salida de 3,3 kW.

Precios de versiones y conclusión

El Lynk & Co 08 se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan un SUV híbrido enchufable con una autonomía eléctrica destacada, un diseño moderno y un equipamiento tecnológico avanzado.

El Lynk & Co 08 estará disponible en Europa en dos niveles de equipamiento: Core y More. La versión Core tiene un precio inicial de 52.995 euros y cuenta con elementos como faros LED, llantas de 19 pulgadas o climatizador bizona entre otros, mientras que la versión More se ofrece desde 56.995 euros y equipa extras como llantas de 21 pulgadas, faros matriciales LED o asientos delanteros con masaje, calefacción y ventilación entre otros.

Ambas versiones incluyen una amplia gama de equipamiento tecnológico y de confort, aunque los detalles específicos se harán públicos más cerca de la llegada de las primeras unidades. La comercialización está prevista para junio de 2025, y la entrega de las primeras unidades para agosto o septiembre, pudiendo adquirirlo los interesados a través de distribuidores oficiales, la página web de la marca o los Clubes Lynk & Co.

Su llegada al mercado europeo representa un paso importante en la estrategia de expansión de Lynk & Co, ofreciendo una alternativa competitiva en el segmento de los SUV grandes. Desde la marca nos contaron que con su combinación de potencia, eficiencia y confort, el Lynk & Co 08 busca satisfacer las necesidades de los conductores europeos que buscan una movilidad más sostenible sin comprometer el rendimiento.

Durante la presentación, pudimos ver también el 08 en el nuevo color sunset copper. EE

Por poner algún pero, el sistema de navegación que equipa así como el sistema de sonido (firmado por harman Kardon), no terminaron de gustarnos. El navegador en algunos momentos sufría de lag y hacía que te pudieses saltar alguna salida de la autopista o en ciudad, al tardar en actualizarse mientras se mueve. Algo mínimo que puede incluso actualizarse con una OTA o actualización a distancia.

Por otro lado, el sistema de sonido petardea durante la reproducción de canciones independientemente de su estilo (sin ser una canción con bajos o graves fuertes) pese a llevarlo entorno a un 20% de capacidad, lo que nos sorprendió pero que creemos puede ser por ser una de las primeras unidades, ya que habiendo probado otros coches con estos altavoces, siempre hemos recalcado precisamente esa gran potencia y calidad sonora.