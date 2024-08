¿Has sufrido un accidente en cadena este verano? Conoce quién es el culpable

Los accidentes pueden ocurrir por mil maneras diferentes y en estas épocas de tanto movimiento en carretera pueden ocurrir los llamados accidentes en cadena donde varios vehículos están involucrados. En caso de que te ocurra, ¿sabrías decir quién tiene la culpa? En caso de que la respuesta sea negativa, te respondemos quién es el responsable, además de decirte el papel tan importante que tiene la Guardia Civil en este tipo de situaciones.

Las operaciones salida o llegada están al orden del día y en esas fechas donde se juntan tantos vehículos en la carretera es muy normal que se formen algunos atascos. Ante esta situación puede que algún vehículo que viaje distraído tenga una colisión por alcance con otro que está parado y lo más normal, en estos casos, y aplicando la Primera ley de Newton o ley de la inercia es que el coche que recibe el accidente acabe chocando con el vehículo que tenía delante formando así un accidente en cadena. Ante esta situación, ¿quién tiene la culpa y qué seguro se hará cargo del accidente?

Para empezar, ¿cómo ha sido el accidente?

Un accidente en cadena se puede originar de varias maneras y por ello, los culpables del mismo variarán dependiendo de cómo ha sido el choque. El primer tipo accidente, es el mismo que hemos puesto en el ejemplo anterior, en el que un vehículo embiste a otro y como consecuencia, el que recibe el golpe, choca a un tercer coche. Este tipo de accidente en cadena se llama alcance por lanzamiento. En esta situación, el responsable es el que ha colisionado en un primer momento, ya que ha sido el que ha provocado el accidente en cadena.

No es el único caso porque también está el doble alcance trasero. Esta clase de accidentes ocurren cuando un vehículo se detiene, normalmente de golpe, y el coche que circula detrás, ya sea porque no guardaba la distancia de seguridad correcta o porque no le ha dado tiempo a reaccionar choca por detrás con el primer vehículo. Ante esta situación, un tercer coche, choca con el segundo originado el accidente en cadena. En este escenario se aplican las reglas del alcance trasero, por lo que el segundo tendrá la responsabilidad sobre el primer vehículo y el tercero, sobre el segundo.

¿A quién le toca pagar?

Después de ver los ejemplos, queda claro a quién le tocará pagar en cada accidente. En el alcance por lanzamiento, el responsable será el primer vehículo que choca provocando la cadena, mientras que, en el doble alcance trasero, será cada vehículo que choque por detrás el responsable de la situación. Los seguros de los responsables serán los que cubran estos accidentes. Eso sí, en caso de ser responsable y tener un seguro 'a terceros', no te cubrirán los desperfectos que causes en tu vehículo.

Esto es lo que hay que hacer en esta situación

A nadie le gusta estar involucrado en un accidente ya que en muchas ocasiones surgen discusiones acaloradas en las que se busca quién ha sido el responsable del accidente. Por ello, se debe avisar a la Guardia Civil para que nos ayuden a esclarecer los hechos y porque, además, en un accidente múltiple no se podrá hacer uso de parte amistoso y serán ellos mismos los que, recogiendo las declaraciones de cada accidentado, decidan quién ha sido o han sido los culpables del mismo.