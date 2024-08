Estos son los coches, y sus versiones, más baratos del mercado: datos, precios y equipamiento

Los modelos más baratos del mercado son estos. Pero hablamos siempre de las versiones de acceso a la gama. Cuentan con un buen equipamiento en seguridad y algo más ajustado en confort y conectividad, aunque, sin duda, son opciones perfectas para nuestro día a día.

Los precios de los coches han subido en los últimos años. Ya no se ofrecen turismos por menos de 10.000 euros, como nos encontrábamos antaño. Ahora, el abanico de los más económicos se mueve entre 13.000 y 16.000 euros. Estas son las versiones de los modelos que están a la venta en el mercado con el precio más atractivo. El Opel Corsa y el Fiat Panda comparten cifra.

Dacia Sandero Essential TCe 90 CV: desde 13.190 euros. Etiqueta C

Es el modelo más vendido en España. De 4,09 metros de largo esta variante TCe de 90 CV se ofrece con cambio manual de cinco velocidades, y los acabados Essential y Expression son los más económicos. Es un motor que funciona con suavidad y responde bien a regímenes bajos y medios, tanto en ciudad como en carretera. Además del motor de gasolina de este propulsor de 90 CV, el Sandero se vende con otro de 100, denominado ECO-G, que puede funcionar indistintamente con gasolina y GLP, por lo que cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. Lo mencionamos aquí porque sigue siendo un modelo muy económico, más que los que comentamos en este artículo, ya que su precio parte de 13.790 euros.

En equipamiento de serie, esta variante de acceso llega muy completa. No se ofrece el volante con ajuste horizontal. En confort, el aire acondicionado se ofrece de manera opcional por 400 euros y no se ofrece el acceso sin llave, el apoyabrazos central delantero, climatizador, elevalunas eléctricos traseros así como retrovisores exteriores orientables y plegables eléctricamente. El navegador no está disponible.

El acabado por encima, Expression, es más completo, ya cuenta de serie con aire acondicionado, el climatizador se ofrece por 230 euros y hay un pack de navegación por 400 euros, entre otros elementos.

El color de la carrocería negro nacarado es de serie. El blanco glaciar cuesta 200 euros y la pintura metalizada, 500 euros. Equipa llantas de 15 pulgadas con neumáticos 185/65 R15 88H.

Citroën C3 You Puretech 100: desde 14.990 euros. Etiqueta C

De 4,01 metros de largo, el C3 es un modelo perfecto para nuestros trayectos urbanos, aunque con este motor gasolina de 3 cilindros de 100 CV (etiqueta C de la DGT) podremos movernos tranquilamente por carretera. Su velocidad máxima es de 183 km/h y el 0 a 100 lo registra en 10,6 segundos. No es un coche muy gastón, con un consumo medio oficial de 5,6 l/100 km. Su maletero cubica 310 litros. Equipa caja de cambios manual de 6 velocidades. Se ofrece con llantas de 16 pulgadas con neumáticos 205/55 R16 90T.

Esta versión de acceso a la gama, You, no cuenta con pantalla táctil central. Se ofrece con un soporte para teléfono móvil. Llega muy muy bien equipado de serie en cuanto a sistemas de seguridad y ayudas a la conducción. Los faros antiniebla son el único elemento opcional.

En accesorios de confort, esta versión económica del C3 también llega bien nutrida pero no dispone de acceso sin llave, asiento del conductor con ajuste en altura, climatizador, elevalunas eléctricos traseros, limpiaparabrisas automático y retrovisores exteriores que se pliegan eléctricamente. El navegador tampoco se ofrece.

En colores, es de serie el azul Montecarlo. Si lo quieres en blanco Polar: 208 euros; en rojo Elixir: 624 euros; y con pintura metalizada: 520 euros. La tapicería que se ofrece de serie es de tela.

Toyota Aygo X Cross Play: desde 15.000 euros. Etiqueta C

De 3,70 metros, el pequeño Toyota es un modelo ciudadano con cierto aire de crossover. Es un coche cómodo, aunque las plazas traseras son reducidas y su capacidad de maletero es de 231 litros. Las prestaciones son buenas para su motor de gasolina de 3 cilindros con potencia de 72 CV y 93 Nm de par, suficientes para conducir por ciudad y algo justas para recorridos por carreteras en las que haya pendientes o se necesite hacer adelantamientos usando el carril contrario. El consumo es bajo, de 4,8 l/100 km y la velocidad máxima alcanza los 158 km/h. La caja de cambios es manual de 5 velocidades.

El Aygo X Cross Play cuenta con un dilatado equipamiento de seguridad de serie, en el que no están disponibles los retrovisores exteriores con calefacción ni el volante con ajuste horizontal. No cuenta con navegador.

En elementos de confort no dispone de acceso sin llave, climatizador, elevalunas eléctricos traseros, limpiaparabrisas automático o retrovisores exteriores plegables eléctricamente. El color exterior negro es de serie. El blanco cuesta 225 euros y el gris, 445 euros. La tapicería de serie es de tela y el volante de cuero. Equipa llantas de 17 pulgadas con neumáticos 175/65 R17 87H.

Mitsubishi Space Star 120 MPI 71 CV Motion: desde 15.250 euros. Etiqueta C

Mide 3,85 metros de longitud y tiene cinco plazas. Este modelo de 3,84 metros (del que todavía hay unidades en stock) cuenta con un motor de tres cilindros de 70 CV de potencia máxima y 102 Nm de par, asociado a una transmisión manual de 5 velocidades. Es un coche que maniobra muy bien, con un radio de giro de solo 4,6 metros. Su velocidad máxima es de 167 km/h y la aceleración de 0 a 100 km/h, de 14,1 segundos. Solo pesa 995 kilos.

El volumen del maletero es de 209 litros, que puede llegar a alcanzar los 912 litros con los asientos traseros abatidos. Equipa llantas de 14 pulgadas y neumáticos 165/65 R14 79S.

En la larga lista de elementos de seguridad y ayudas a la conducción que ofrece de serie, no incluye el volante con ajuste horizontal ni los faros antiniebla. En confort, esta variante no cuenta con arranque y acceso sin llave, climatizador y retrovisores exteriores plegables eléctricamente. Tampoco cuenta con navegador.

El color blanco es de serie. La pintura metalizada cuesta 300 euros, y la perlada, 400 euros.

Opel Corsa 1.2 75 CV Edition: desde 16.400 euros. Etiqueta C

Esta actualización de la sexta generación de este demandado modelo es un coche muy equilibrado en casi todos los aspectos. Mide 4,06 metros y esta variante equipa el motor de gasolina de tres cilindros 1.2 de 75 CV y caja manual de cinco velocidades.

Entre sus prestaciones, la velocidad máxima alcanza los 174 km/h y la aceleración de 0 a 100 km/h es de 13,2 segundos. La cifra oficial de consumo medio es de 5,4 l/100 km.

Con las cinco plazas disponibles, el volumen del maletero alcanza los 309 litros y con los asientos traseros abatidos llega a los 1.080 litros.

Equipa llantas de 16 pulgadas, con neumáticos 195/55 R16 87H y en su equipamiento de serie, en cuanto a seguridad, esta variante Edition del Corsa llega muy completo. Como packs opcionales, el Tech Pack, por 800 euros que incluye ayuda de aparcamiento delantero, cámara de visión trasera y detector de vehículos en ángulo muerto (800 euros). Los faros antiniebla LED se ofrecen por 175 euros.

También en el equipamiento de confort se ofrece el Confort Pack, que por 400 euros incluye: apoyabrazos central delantero, asiento del acompañante con ajuste de altura y Asientos delanteros con calefacción.

Fiat Panda 1.0 Hybrid 70 CV: desde 16.400 euros. Etiqueta ECO

Es el segundo más barato entre los que disponen de etiqueta ECO, ya que tiene un motor de 69 CV con un sistema de hibridación ligera, que llega asociado a un cambio manual de 6 velocidades. De 3,65 metros de largo, su carrocería es estrecha (mide 1,64 metros de ancho), lo que le convierte en un perfecto modelo para manejarse por la ciudad y aparcar, aunque implica menor espacio para sus ocupantes. De serie viene con cuatro plazas y su maletero cubica 225 litros.

La velocidad máxima es de 164 km/h y el 0 a 100 km/h lo recorre en 13,9 segundos. La cifra oficial de consumo combinado es de 5 l/100 km. Equipa llantas de 14 pulgadas con neumáticos 175/65 R14 86T.

Entre su equipamiento de seguridad, no cuenta de serie con airbags laterales delanteros, faros antiniebla y volante con ajuste horizontal. Los Mandos multifunción en volante, Retrovisores exteriores con calefacción y Asiento del conductor con ajuste de altura solo se ofrecen con el pack Urban, por 750 euros.

Respecto a su equipo multimedia, solo se ofrecen el Pack Urban por 750 euros: conexión Bluetooth para teléfono móvil, conexión USB, pantalla táctil de 5 pulgadas y radio digital. El navegador no está disponible.