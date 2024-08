Pininfarina B95 Gotham, un hipercoche con la bendición del superhéroe Batman

Pininfarina está lanzando cuatro modelos especiales basados en sus superdeportivos Battista y B95, que tienen como tema Batman. El 16 de agosto se exhibirá en California el primero de ellos, el espectacular B95 Gotham, un eléctrico de 1.900 CV de potencia.

Hace unos meses, los fans de Batman tuvieron que asimilar a una mala noticia: "The Batman 2", la segunda parte en la que Robert Pattinson encarna al superhéroe y su alter ego, el magnate Bruce Wayne, tardará un año más de lo anunciado en un principio. El estreno en cines está previsto ahora para octubre de 2026 en lugar de 2025. Sin embargo, este aplazamiento no ha impedido al estudio cinematográfico Warner Bros dar toda una sorpresa, y lo hace de la mano del fabricante de automóviles Pininfarina. Y es que el afamado superhéroe celebra este año sus 85 aniversario, y una ocasión como esta no hay que dejarla escapar.

Así, el próximo 16 de agosto, en "The Quail. A Motorsports Gathering", en California (EE.UU), Automobili Pininfarina exhibirá el primer automóvil físico fruto de esta colaboración. Se trata del espectacular B95 Gotham, una creación única inspirada en el estilo de vida de lujo del multimillonario Bruce Wayne, la personalidad civil del superhéroe de DC Batman. Este barchetta de dos asientos con techo abierto será sin duda centro de atención.

El primero de cuatro

El estreno mundial físico sigue al debut virtual del vehículo el pasado 30 de abril, cuando el anuncio de la asociación supuso el lanzamiento de cuatro vehículos únicos hechos a medida. Los cuatro modelos son este B95 Gotham, el Battista Gotham, el B95 Dark Knight y el Battista Dark Knight. Sólo se va a fabricar un ejemplar de cada vehículo, lo que garantizará al cliente absoluta exclusividad y valor de colección. Las dos especificaciones tipográficas, Gotham y Dark Knight, representan los dos lados diferentes y complejos del personaje de Bruce Wayne. Caracterizan su personalidad pública como un innovador y emprendedor inteligente y centrado en la tecnología y su vida privada como el misterioso vengador enmascarado.

En el exterior, llama la atención la elegante carrocería acabada en pintura negra brillante Argento Vittorio, así como sus llantas exclusivas que presentan un distintivo anillo interior negro mate y un anillo exterior negro brillante. Las pinzas de titanio y un anillo de bloqueo central anodizado en aluminio cepillado completan el llamativo "look".

En el interior, el B95 Gotham refleja los gustos sofisticados de Bruce Wayne y está tapizado en un cuero marrón que incluye un acolchado a medida en los paneles centrales, con costuras a juego en marrón. También cuenta con una pantalla HMI inspirada en Wayne Enterprises, con una voz de asistente virtual inspirada en Alfred Pennyworth, el legendario mayordomo de la familia Wayne.

El coche se completa con una placa de puerta del lado del conductor a medida, que tiene grabada con láser las palabras "Todos los hombres tienen límites... Yo ignoro los míos". Es una cita famosa atribuida a Bruce Wayne en los cómics originales.

Un 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos

Como las cuatro ediciones inspiradas en Bruce Wayne , el B95 Gotham produce 1.900 CV y acelera de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos, lo que lo convierte en el coche de carretera más potente jamás producido en Italia.

El precio del Pininfarina B95, del que solo se fabricarán 10 unidades en 2025, será de unos 4,4 millones de euros. Estamos seguros de que esta versión exclusiva B95 Gotham, inspirada en Batman y limitada a un solo ejemplar, alcanzará un precio mayor.