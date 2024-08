Multa de 100 euros por no llevar este objeto visible en la parte superior izquierda de la luna trasera del coche

Este martes se ha podido ver a la princesa Leonor conduciendo por primera vez un coche en compañía de su hermana la infanta, su madre la reina Letizia y su abuela la reina Sofía. El momento ha tenido lugar en las calles de Palma, a su salida de Marivent para dar un paseo por la plaza Mayor y sus alrededores. Sin embargo, en redes se ha analizado en profundidad un pequeño fallo en el protocolo de Casa Real, y en las propias normas de circulación.

A la princesa Leonor, como complemento a su formación castrense, se le exige obtener el permiso de circulación. Lo que nadie esperaba era que se olvidara de poner la L reglamentaria que todo conductor novel (menos de un año de experiencia) debe colocar adecuadamente en su luna trasera.

"La señal V-13, sobre el conductor novel, es para indicar que el vehículo está siendo conducido por una persona con un permiso que tiene menos de 1 año de antigüedad", remarca el Reglamento General de Vehículos. En caso de no disponer de ella, tampoco vale que esté tumbada, esta infracción leve será sancionada con una multa de 100 euros, pero no conllevará la perdida de ningún punto del carnet.

Siguiendo la misma línea, otra de las multas frecuentes es del caso contrario. Cuando un conductor con experiencia al volante lleva la L cuando no debería. Esta situación se suele dar sobre todo cuando se tiene un coche compartido entre padres e hijos o entre hermanos. La sanción será la misma con una multa de 100 euros, pero sin perdida de puntos.

Desde las redes sociales no han sido pocos los usuarios que han señalado el fallo de la princesa. "Tal y como advierte la DGT, la placa con la letra L debe llevarse bien visible en la parte superior izquierda de la luna trasera, y permanecer allí en todo momento durante los 12 meses inmediatamente posteriores a la obtención del carnet de conducir", dice uno desde la X.

Tal y como advierte la DGT, la placa con la letra L debe llevarse bien visible en la parte superior izquierda de la luna trasera, y permanecer allí en todo momento durante los 12 meses inmediatamente posteriores a la obtención del carnet de conducir. https://t.co/pxiiaX6R7K — Los vicios que tengo son fumar y bailar salsa (@perealvaro) August 6, 2024