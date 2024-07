Esta es la multa que te pueden poner este verano por conducir sin camiseta

Si alguna vez has dicho o has escuchado: "¡Qué calor hace en el coche!, me voy a quitar la camiseta para conducir", te advertimos que no es una buena idea. Conoce qué puede pasar si conduces sin la parte de arriba de tu vestimenta además de saber si te pueden multar por hacerlo.

En esta temporada de verano, si vienes de la piscina o la playa y has dejado el coche al sol, seguro que el calor dentro del vehículo es insufrible. Por ello intentas bajar la temperatura con el aire acondicionado o bajando las ventanillas, pero viendo que la temperatura baja muy despacio se te ha podido pasar por la cabeza quitarte la parte de superior de tu vestimenta y este pensamiento se puede intensificar más aún si el trayecto que vas a realizar es bastante corto. En caso de que alguna vez lo hayas hecho o se te pase por la cabeza hacerlo te adelantamos que no es una buena idea.

Una cuestión de seguridad

Para empezar, mira por tu propio bien. Conducir sin camiseta puede ser muy peligroso para tu salud. Esto se debe a que el roce de la piel con el cinturón puede generar heridas, además de que la exposición al sol es peligrosa. En caso de un accidente, la alta temperatura del cinturón y tu piel al descubierto puede generar una gran rozadura que puede acabar en una quemadura considerable.

¿Y a qué se debe esto? El cinturón está diseñado para ser utilizado con ropa, al igual que los demás elementos de seguridad del vehículo. Este actúa como un sistema de retención y que en caso de accidente se bloquea para que los daños sean menores. Como mencionábamos antes, en caso de ir sin camiseta, puede generar grandes heridas. Además, de que esta acción es antihigiénica, ya que, al ir sin camiseta, el sudor y las bacterias se pueden quedar adheridas a la tapicería provocando un mal olor.

¿Qué es lo que dice el reglamento?

Aunque el Reglamento General de Circulación no prohíba como tal conducir sin camiseta, sí que hay algunos artículos que se pueden interpretar de tal manera y como consecuencia los agentes podrán multarte. Entre ellos está el 3.1 que hace alusión a que se deberá conducir con diligencia y precaución para evitar todo daño propio o ajeno, cuidando en no poner en el peligro tanto al conductor como a los demás ocupantes del vehículo, además de mencionar que queda prohibido conducir de modo negligente o temerario.

También, el artículo 17, a pesar de tiene una mayor relación con cómo transportar a animales también se puede utilizar. Este dice: "Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo y animales". Finalmente, el artículo 18 también se puede aplicar en esta situación. Este afirma que el conductor del vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión, la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad como la del resto de ocupantes del vehículo.

Entonces, ¿cuál es la multa?

En caso de que bien el conductor o un ocupante del vehículo esté sin camiseta mientras el coche está circulando, un agente podrá pararte y sancionar al responsable del vehículo. Al no figurar literalmente en el reglamento será el agente el que decida que normativa aplicar y con ello variará la cuantía total de la multa. La sanción económica, se sitúa entre los 80 y los 200 euros además de la retirada de tres puntos en el carnet de conducir. Por ello y ante esta situación recuerda que siempre debes conducir con la parte de arriba puesta, al igual que los ocupantes de tu vehículo si no quieres que te multen.