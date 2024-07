¿Me pueden multar por llevar el coche sucio? La respuesta te sorprenderá

Si eres de los que limpia el coche cada mucho porque no te importa llevarlo sucio, ten cuidado. Llevarlo así puede hacer que alguna parte importante del coche no se vea y te multen por ello, así que estate atento para saber cuáles son las partes de tu vehículo que tienes que tener limpias para librarte de una sanción económica.

Si piensas que llevar el coche limpio es solo cuestión de estética y crees que no importa llevarlo sucio, puede que estés equivocado y deberás llevarlo a limpiar más de vez en cuando si no quieres que te pongan una multa. Porque sí, si lo tienes muy sucio o si tapa alguna parte importe del vehículo, los cuerpos de seguridad podrán denunciarte por ello y te multarán. Estas son todas las multas que te pueden poner por llevar el coche sucio.

De 80 hasta… ¡6.000 euros!

Tener el coche excesivamente sucio, tanto por los cristales, espejos o faros de tu vehículo, puede alterar negativamente a la conducción sobre todo en situaciones de baja visibilidad. Por ello, el Reglamento General de Circulación dicta en el artículo 19.1 que las superficies de cristal del coche deberán permitir la visibilidad diáfana de toda vía por donde se circule. También en el artículo 76 de la Ley de Tráfico afirma que las placas de la matrícula no deben presentar obstáculos que dificulten su lectura e identificación. Además, en caso de no poderse leer, será considerada una infracción grave.

Yendo ya con las multas correspondientes, si la suciedad acumulada no permite una visibilidad correcta a través de las lunas, tanto delantera como trasera, la multa será de 80 euros. En caso de que la carrocería esté sucia pero los cristales estén limpios, no se considerará una infracción. Eso sí, hay excepciones si hablamos de la carrocería. Ya que esta parte deberá estar siempre limpia y legible. En este caso hablamos de la matrícula. Si esta está muy sucia, los radares de la DGT no podrán identificarla correctamente. Así que, si esto sucede, la multa será de 200 euros.

Y ahora llegamos al caso más extremo. En el caso en el que el conductor haya alterado intencionadamente la matrícula, ya sea cambiando las letras y/o los números o tapando una parte o incluso la totalidad de la misma, la multa asciende hasta los 6.000 euros. Pero esto no se queda aquí, ya que, igual que en las anteriores multas no había retirada de puntos, en este caso sí, siendo 6 puntos los que se quitarían de la licencia de conducir.

Consejos para que no te pase esta situación

Ante el escenario de que te puedan multar por este motivo, si bien sabes que se te va a manchar el coche porque vas a ir por una pista de tierra o barro o simplemente has salido de viaje y se te ha ensuciado la matrícula porque te has encontrado algunos insectos en carretera, te recomendamos que siempre lleves encima una botella de agua y algo de jabón para siempre llevar limpias las matrículas. Para los cristales, una solución temporal es introducir agua con algo