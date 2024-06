Conducción autónoma: no creas todo lo que ves

Si dabas por hecho que el nivel 3 de conducción automatizada -poder apartar los ojos de la carretera- era una variante superior a nivel 2 -poder quitar las manos del volante- estabas equivocado: BMW es el primero en combinar los dos.

BMW acaba de anunciar que su Serie 7 será pionero en ofrecer simultáneamente los niveles 2 y 3. Lo primero significa que se podrán soltar las manos del volante en vías rápidas; lo segundo, que, en una serie de escenarios, concretamente en circulación lenta en vías rápidas (atascos) y por debajo de 60 km/h, se podrá apartar la vista de la vía, así como mantener las manos fuera del volante.

No, no podrás viajar viendo Netflix… todavía

Las imágenes con las que BMW ilustra las posibilidades de su berlina de representación son simbólicas, pueden ser reales, pero no realistas. Al disponer de nivel 3, el sistema de infoentretenimiento habilita la visualización de un video en movimiento -lo que sería ilegal cualquier otro coche que no fuera de nivel 3-, cuando el GPS determina que se circula en una vía rápida y no se superan los 60 km/h. Pero dado que esa es la velocidad mínima para una autovía o autopista, ambas circunstancias solo se producen en una retención o en un atasco. Solo en esos momentos podremos seguir con el capítulo de la serie donde lo habíamos dejado. Las imágenes de muestra BMW simulan ese momento en que se disuelve el atasco: aún se circula por debajo de 60 km/h y por delante se abre la posibilidad de rodar a 130 (estamos en Alemania, claro). A quien ya hubiera adquirido el coche con la opción Personal Pilot L3 (de un valor de 6.000 euros), se la instalarán a partir de agosto.

Por debajo de 60 km/h y en vía rápida será posible retirar la vista de la carretera en marcha (por ahora, solo en Alemania)

¿Por qué no hay conducción automatizada en ciudad?

De la misma manera que se podía pensar que nivel 3 engloba al nivel 2 (y no es así), podría suponerse que la circulación a baja velocidad del ámbito urbano sería más fácil para el coche automatizado. Error.Las vías despejadas de un solo sentido de circulación resultan relativamente fáciles para los sistemas que reconocen el entorno del coche mediante láseres, cámaras y radares. Los sistemas tienen capacidad para designar y fijar como "objetivos" el puñado de coches que tiene por delante -incluso en distintos carriles-, seguirlos y anticipar su posición futura, y ajustar su propia trayectoria y la velocidad en consecuencia.

En una vía urbana, un niño puede surgir entre los coches aparcados a menos de dos metros del morro, sin tiempo de reacción para el conductor ni para los sistemas del coche automatizado. La conducción urbana es altamente impredecible, con peatones que pueden tropezar o cambiar de sentido en medio de un paso de peatones, bicicletas zigzagueantes o frenadas abruptas al encontrar un hueco de aparcamiento. Tomar la responsabilidad de conducir en estos escenarios tan peligrosos es algo que los fabricantes no asumen. Si pueden afrontar tomar los mandos en espacios conocidos, con menor riesgo, como sucede en los aparcamientos automáticos o dentro de la propia fábrica mientras los terminan de ensamblar, como hace el propio Serie 7.

Un BMW Serie 7 desplazándose de manera autónoma por la fábrica durante su proceso de fabricación

Conducir imitando a los animales

Mientras que en conducción fluida y rápida el coche reconoce los carriles y se mantiene dentro del mismo -aunque el nivel 2 de BMW también efectúa cambios automáticos de carril para rebasar vehículos más lentos-, en atascos y nivel 3 conduce con otros criterios. En el modo atasco entra en acción una estrategia que se podría denominar de "bandada", por imitar a los bancos de peces o bandadas de aves moviéndose en bloque y cambiando de dirección sin tocarse. En el nivel 3 el coche automatizado está rodeado de otros coches y simplemente se limita a moverse como uno más de la manada, eso sí, siempre manteniendo distancias con los coches de alrededor, evitando el contacto De este modo, si todos los coches se agrupasen en dos carriles porque el tercero está ocupado por un accidente, el coche automatizado pasaría por ese cuello de botella apiñándose, imitando al resto de sus compañeros momentáneos de viaje.

Cinco niveles de conducción, según la clasificación SAE

Hay 5 niveles de conducción automatizada. Desde el nivel 1, que prácticamente es un control automático de distancia de seguridad, hasta el nivel 5, una quimera que permitiría al coche conducirse solo en cualquier situación. Este nivel 5 sería el coche totalmente autónomo, que podría conducir en nieve, en niebla, por caminos… situaciones en que incluso muchos humanos se ven superados. Por el momento, apenas hay un puñado de coches que tengan aprobado legalmente alcanzar el nivel 3 (ni siquiera Tesla, poniendo en riesgo a clientes confiados), que permite quitar los ojos de la carretera en determinadas circunstancias.