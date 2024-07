Así debes actuar si te quedas sin batería en un coche eléctrico

Si te acabas de comprar un coche eléctrico seguro que esta información te interesa, porque en caso de que te quedes sin batería en tu coche, ya sabrás qué hacer en este tipo de situación. Además descubrirás qué es el modo tortuga, si te pueden multar por quedarte sin batería, qué hacer en caso de que te ocurra y, finalmente, descubrirás una 'enfermedad' que empezarás a tener por culpa de la falta de infraestructura.

Los coches eléctricos cada día están más metidos en nuestra sociedad y al igual que te puedes quedar sin gasolina también te puedes quedar sin electricidad en tu coche. De esta manera te contamos cuáles son los pasos para seguir si te ocurre esto, si te pueden multar, y además descubrirás qué es el modo tortuga, un modo de conducción solo disponible en los coches eléctricos.

¿Qué es el modo tortuga?

Si cuentas con un cargador en casa donde conectar tu vehículo cada vez que aparcas tu coche, es complicado en desplazamientos diarios quedarte sin electricidad en tu coche, pero en un viaje, si no planificas muy bien la ruta, puede que te pase. Eso sí, antes de que te quedes sin electricidad en tu coche, descubrirás el modo tortuga. ¿Y qué es? El modo tortuga es una funcionalidad del coche que se activa automáticamente cuando el nivel de batería cae por debajo de un nivel mínimo y está cerca de agotarse. Sabrás que ha entrado en este modo ya que te aparecerá un testigo en tu vehículo.

Cuando se entra en este modo, el coche limita la potencia del motor, así como la velocidad máxima y su capacidad de aceleración. Además, para ahorrar energía solo funcionarán las funciones básicas del vehículo, con el objetivo de por lo menos salir de la circulación e ir al punto de carga más cercano. En caso de que no haya uno cercano, para en un lugar seguro para llamar a una grúa y que te acerque a una 'electrolinera'.

Eso sí, no recomendamos que tu coche eléctrico entre constantemente en este modo tortuga, ya que estarás apurando su batería y hacerlo de forma continua puede desencadenar que esta se degrade mucho más rápido y sufrir problemas permanentes. Como sabrás, lo recomendado es que siempre esté entre el 20% y el 80%.

¿Me pueden multar por quedarme sin electricidad en el coche?

Pues, igual que si te quedas sin gasolina en el coche, la respuesta dependerá de la situación. Como tal en el Reglamento General de Circulación no aparece como infracción quedarse sin electricidad en el coche, pero en caso de que se haya actuado de forma imprudente poniendo en peligro a los demás usuarios de la vía, se sancionará al conductor del vehículo con 200 euros.

El peligro de quedarte sin electricidad, una nueva enfermedad

Cuando nos vamos de viaje, sabemos que encontrar una gasolinera es algo fácil y la gran mayoría de veces no te importa dónde parar porque sabrás que hay una. Pero en el caso de los puntos de carga, no funciona de la misma manera. Así que, a la hora de afrontar un desplazamiento largo, puede que sufras la llamada 'Range Anxiety'. Se le llama así a la sensación de ansiedad derivada del miedo a quedarse parado en la carretera debido a que tu coche se ha quedado sin batería. Un problema que seguirá existiendo hasta que la infraestructura de los cargadores no mejore y no tengas que preocuparte de dónde parar porque encontrarás un punto de carga para enchufar tu coche eléctrico.