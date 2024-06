Me voy de Erasmus: ¿es buena idea llevar el coche?

Ya con el verano enfilado puede que estés pensando ya en el curso que viene si te vas a ir de Erasmus. Si tienes la pregunta en tu cabeza acerca de llevarte el coche o no, conoce todos los detalles para tomar la mejor decisión.

Irte seis meses o un año de Erasmus es una experiencia que seguramente recordarás para toda tu vida. Además, si acabas de sacarte el carnet de conducir recientemente, puede ser una oportunidad perfecta para hacer tus primeros viajes por Europa y que te acompañe durante tu estancia. Pero, ¿es una buena idea? ¿Tengo que matricular mi coche allí?

Dependerá de ti

Llevarte el coche de Erasmus puede ser una gran idea sobre todo si tienes la intención de viajar con compañeros por lugares cercanos ya que te da la libertad de improvisar unas vacaciones que cualquier momento. También si te mueves a una ciudad grande puede ser una buena idea para ahorrarte tiempo en desplazamientos diarios hacia la universidad o algunos desplazamientos útiles como ir a la compra, por ejemplo.

Eso sí, al llevarte el coche tienes que tener una cosa clara y es que tu coche seguramente será el 'autobús' de tus amigos y compañeros. Está claro que harás muchísimos kilómetros, algo que te vendrá bien para la experiencia, pero puede que acabes algo cansado de llevar a todos lados a todo el mundo. Además, te pondrán en un compromiso cada vez que no te apetezca coger el coche y casi estés obligado a echarles una mano.

¿Tengo que hacer gestiones?

Para empezar, debes de saber que este traslado se considera un traslado temporal. Esto se debe a que no cambiarás tu residencia habitual por lo que no tendrás que matricular tu coche en ese país ni pagar los impuestos de matriculación, algo que juega a tu favor. Se considera un cambio temporal, aunque vayas a estar más de 185 días fuera de tu lugar de residencia, porque al no trabajar se considera que todos tus vínculos personales están en el lugar donde vives, no en el país donde vayas a estar de Erasmus.

Eso sí, si te para la policía del país donde vayas a estar, tendrás que demostrar que no vives allí de forma permanente, algo que puede resultar algo complicado. Por ello recomendamos que lleves el certificado de matriculación del vehículo, el certificado de propiedad y una prueba de residencia habitual (con el DNI valdría) encima. También es recomendable portar el certificado de matriculación en el centro educativo donde estes durante ese año.

¿Le puedo dejar el coche a un amigo?

Si conduces temporalmente en un país de la Unión Europea, no puedes prestar ni alquilar tu coche (matriculado en España) a ningún residente de aquel país ya que podrían multarte. Sin embargo, puedes prestarlo a amigos o familiares que vengan a visitarte, siempre y cuando no tengan residencia permanente en el nuevo país.