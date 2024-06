Dos décadas de la concentración de furgos Volkswagen más importante de España: afición, diversión y muy buen ambiente

Las imágenes hablan por sí solas. Ya son 20 los años que Volkswagen Vehículos Comerciales reúne a los amantes y aficionados de estas singulares furgos que son parte esencial en la historia de la marca alemana.

La concentración de furgos más importante de España ha sumado un nuevo récord en su veinte aniversario. Casi 1.000 furgos y unas 7.000 personas se dieron cita el pasado fin de semana en el camping La Ballena Alegre, en la localidad gerundense de Sant Pere Pescador. Un año más, las furgos Volkswagen de todas las épocas y procedencias han llenado de color este bonito paisaje de la Costa Brava en un homenaje al pasado, presente y futuro de la marca.

Hace tres años Volkswagen Vehículos Comerciales rebautizó con el nombre de The Originals Fest a esta tradicional concentración anual. 'The Originals' es la comunidad online para propietarios de vehículos de la marca, un punto de encuentro en el que pueden disfrutar de experiencias exclusivas, compartir sus historias con otros propietarios o disfrutar de descuentos exclusivos en las mejores marcas outdoor. Desde su nacimiento en 2021, la comunidad ha ido creciendo y ya son más de 3.400 las personas que forman parte de 'The Originals'.