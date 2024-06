Esta es la forma de evitar que te multen si has perdido el carnet de conducir

A quién no se le ha olvidado alguna vez en casa la cartera con el carnet de conducir y se ha subido al coche. Pues en caso de que te paren te pueden multar por este hecho, aunque te puedes librar muy fácilmente de esta sanción. Conoce este truco y cuál sería la multa si no llevas encima el carnet de conducir. En caso de que lo hayas perdido, también te contamos cómo pedir un duplicado

Si has perdido la cartera o simplemente te has olvidado el carnet de conducir en casa, en caso de que te pare la policía te puede llegar a multar. Aunque desde aquí te vamos a dar un truco para que cuando te ocurra esto tengas un 'plan' y puedas librarte de la multa. Además, te daremos todos los pasos para conseguir un duplicado de tu carnet de conducir en caso de que lo hayas perdido o te lo hayan robado.

Esta es la multa por conducir sin carnet de conducir

Llevar consigo el carnet de conducir es obligatorio a la hora de coger el coche o la moto y si no lo llevas encima o lo has perdido, en caso de que te paren, te pueden multar. La sanción por lo general es de 10 euros, aunque esta puede ascender hasta los 100. Recuerda que también lo tienes que llevar en vigor, porque en caso de que esté caducado la multa será de 200 euros.

Nosotros en todo momento nos referimos a no llevar el carnet de conducir encima, ya que conducir sin licencia o si has perdido todos los puntos es un tema completamente aparte. Este caso se considera una infracción grave que implica penas de 3 a 6 meses de prisión, una sanción económica diaria de 12 a 24 meses de duración (siendo la multa máxima total de 288.000 euros) o trabajar por un periodo de 31 a 90 días en tareas para el beneficio de la comunidad.

Cómo librarte de la multa

Aunque puedan parecer "poco" esos 10 euros de multa, el miedo de que pueda ascender hasta los 100 hace que seguramente quieras buscar una solución ante esto. Y la verdad es que existe y solo necesitas tener un teléfono móvil. En el supuesto de que no la tengas descargada aún, en la aplicación miDGT, además de poder ver los puntos que tienes, tener la documentación de tus vehículos o gestionar tus multas, también tienes a tu disposición un carnet de conducir virtual, que te permitirá poder enseñarlo en caso de no llevar el carnet de conducir en físico y por ello no te podrán multar.

Así se pide un duplicado de tu carnet de conducir

Si no solo se te ha olvidado el carnet sino que lo has perdido, estate pendiente de este punto. En caso de robo, tendrás que denunciarlo a una comisaría. Esto se debe a que a la hora de pedir un duplicado, te solicitarán la denuncia. Una vez realizado este trámite puedes solicitar el duplicado mediante tres vías: a través de la página web de la DGT, por teléfono, llamando al 060, y de forma presencial pidiendo antes cita previa por internet o llamando al 060.

Una vez solicitado tendrás que cumplimentar el impreso de solicitud de duplicado. En caso de que el carnet estuviera caducado, deberás solicitar una renovación de este. Y si lo estás pidiendo por pérdida, deberás pagar la tasa 4.4 (20,81 euros) y dar el número que encontrarás en el resguardo de la compra. Finalmente recibirás tu carnet de conducir un mes y medio después de haber realizado la gestión. Durante este tiempo te entregarán un carnet temporal de tres meses para poder conducir solo en España.

A la hora de pedir el duplicado, deberás entregar cierta información. El impreso de solicitud del duplicado; tu DNI, pasaporte o certificado digital si lo solicitas por Internet; una fotografía original actual de 32x26 mm en color y fondo liso y el recibo del pago de la tasa 4.4. Si el documento se pide por variación de datos o por ser mayor de 70 años, esta gestión es gratuita.