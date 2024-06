Probamos el nuevo Hyundai Tucson: lo mejor está en el interior

Nos hemos desplazado a Galicia para conocer de primera mano y ponernos al volante del nuevo Hyundai Tucson, el SUV de la marca que desde que llegó al mercado ha logrado unos resultados que lo han situado como el superventas de la marca.



El modelo más importante para Hyundai, el Tucson, que llego al mercado hace ahora 20 años, ha ido renovándose hasta su cuarta generación (2020). La segunda generación llegó en 2009 y la tercera en 2015, ahora, conocemos su versión renovada pues no es nueva generación, si no un face lift con el que la marca busca darle un aire renovado al coche retocando algún que otro detalle.

Las motorizaciones 1.6 se mantienen como hasta ahora, pudiendo escoger entre motores diésel, gasolina, HEV (Híbrido) o PHEV (Híbrido enchufable), con potencias comprendidas entre los 115 y 253CV, cambios manual o automático de 6 y 7 velocidades, y tracción 2 o 4 ruedas, con etiquetas ECO, CERO o C según la versión.

En cuanto a lo nuevo, todo radica en el diseño, que trae actualizaciones leves para dar un aire renovado a un modelo que como el mercado muestra, gusta y mucho, por lo que desde Hyundai no tenían que cambiarlo por completo, si no modificar aquellas cosas que no convencían por completo y permiten lograr la mejor versión del coche del año, además del más vendido en 2022.

En el diseño exterior, destacan en el frontal las luces del grupo óptico que pasan de 5 a 4, además de presentar una parrilla cromada, mientras que en la trasera del vehículo el protagonismo es para la luna que aumenta su tamaño y el logo de la marca desaparece del chásis para situarse dentro de esta luna.

En el interior llegan la mayoría de novedades, pues como anunciábamos en el título, es donde más cambios han habido con respecto a la pasada versión. En primer lugar la desaparición del logo del volante es quizás en lo que más se fijen los usuarios al ser esto un elemento común en todas las marcas pero el cuál Hyundai apuesta por retirar (como en todo, es cuestión de gustos, y pese a que a un servidor le gusta que el logo del coche luzca en el volante, es innegable que esto otorga un aspecto más limpio y minimalista al interior).

También destaca la utilización de nuevos materiales, que otorgan al Tucson una presencia más Premium, y una percepción de mayor refinamiento y cuidado a la hora de diseñar el habitáculo. Las nuevas pantallas de 12 pulgadas (Cockpit y central) orientadas al conductor permiten gestionar el infoentretenimiento sin apartar la vista del frontal, además, encontramos un pequeño rectángulo de tela gris situado a la izquierda del cockpit, donde poder sujetar el teléfono móvil con una funda de adhesivo de metal como las que se enganchan en las salidas de aire.

Los acabados disponibles son el Klass, Maxx, Tecno y N-Line (Sustituye al anterior Style). El Klass se sitúa como la versión de acceso con elementos como llantas de aleación de 17 pulgadas o conexión inalámbrica Android Auto y Apple CarPlay, mientras que el Maxx suma otros como el climatizador bi zona o las barras del techo además del cargador inalámbrico. En el caso del Tecno, las llantas de aleación de 18 pulgadas o los cristales tintados, mientras que en el más deportivo, el N-Line, las llantas de 19 pulgadas, las luces LED Matrix adaptativas o los asientos N Line, confieren al Tucson de una presencia muy deportiva.

Interior deportivo del nuevo acabado N-Line

Además, Hyundai anunció la implantación de la llave digital de dos toques, la cuál permite desbloquear, bloquear y arrancar el vehículo con el teléfono o smartwatch, pudiendo compartir esta con hasta tres usuarios en Apple, Samsung o Google Pixel.

En cuanto a capacidad, el maletero puede albergar de 629 a 1.699 litros con los asientos traseros abatidos. A los colores disponibles se suman tres, el Sailing Blue, el Jupiter Orange y el Shadow Grey (Exclusivo del acabado N-Line).

Sin duda una muestra de que cuando algo funciona para que cambiarlo, puliendo una serie de cambios ligeros que harán que el Tucson siga estando actualizado, para mantener su puesto como el coche superventas de Hyundai así como uno de los favoritos en el mercado.

Como anticipo, en la presentación se anunciaron las fechas de presentación de los nuevos modelos Santa Fe (julio), Bayon (septiembre) y AX EV (finales de año) los cuáles te traeremos para que puedas conocerlos al detalle aquí, en la we