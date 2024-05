Citroën vuelve a sus orígenes: ser una marca popular, con productos sencillos y buenos precios

Citroën vuelve a reecontrarse. Aquel fabricante de hace años que se posicionaba en el mercado como una marca accesible, con buenas ofertas y descuentos y productos variados, regresa. Thierry Koskas, el CEO de Citroën, tiene clara la nueva estrategia con el objetivo de relanzar las ventas y recuperar terreno.

Para lograr sus ambiciones, Citroën vuelve a sus fundamentos. Durante la presentación dinámica del nuevo C3, Thierry Koskas, CEO de Citroën, nos aclara que la marca se define como popular, que no low cost. La estrategia principal es la de lograr dar acceso a la movilidad a todo tipo de cliente y de manera asequible. Hoy en día, los precios que cobra el fabricante no están en línea con su posicionamiento como marca de acceso. Citroën por tanto, clarifica su posicionamiento.

Thierry Koskas, CEO de la marca Citroën.

Koskas no habla de los 4 valores en los que trabaja la marca: Confort (ofrecer productos con un alto nivel de confort); Sencillez (hacer productos sencillos que no básicos); Sostenibilidad (ofrecer todo tipo de motorizaciones); y Audacia (no tener miedo a lanzar arriesgadas propuestas). En este punto hay que mencionar sobre todo a su propuestas Ami (el singular cuadriciclo que recibe ahora un nuevo acabado de pintura) y el concepto OLI, un prototipo que no se llegará a producir como tal, pero que deja entrever la visión que tiene la compañía de cómo serán sus futuros familiares de 'cero emisiones' en términos de identidad de marca, materiales sostenibles y peso.

Concepto Citroën OLI.

Los productos que irán llegando estarán exactamente en línea con este posicionamiento popular. Se trata de productos sencillos, con el nivel adecuado de equipamiento y un elevado confort. La nueva generación del C3, que aterriza en el mercado en septiembre, es el primer modelo de la nueva Citroën: llega con solo dos niveles de equipamiento y su precio de partida no supera los 25.000 euros.

Nuevo Citroën C3.

Muchas novedades en 2024

La futura gama Citroën no aumentará el número de modelos, porque, admite Koskas, no necesitan una gama amplia para vender muchos coches. La gama será más reducida pero seguirán ofreciendo coches muy variados. Este año es importante para Citroën en materia de lanzamientos. "Además del nuevo C3, nos cuenta Koskas, en el Salón de París que se celebra el octubre, presentaremos en nuevo C3 Aircross (con 4,39 metros de longitud y espacio a bordo hasta 7 plazas), así como los C4 y C4 X que llegan al mercado a finales de año con un interesante rediseño".

Cambio radical para el nuevo Citroën C3 Aircross.

La marca también ha presentado el Basalt Vision, un SUV Coupé compacto que saldrá a la venta en el segundo semestre de 2024 aunque que, de momento, solo está reservado para los mercados de India y Sudamérica.

Citroën Basalt, un SUV Coupé reservado de momento a India y Sudamérica.

Citroën también albergará todo tipo de motorizaciones. "Empujamos el eléctrico", dice Koskas, "pero hay clientes que todavía no son compatibles con él y damos todas las alternativas: gasolina, PHEV y MHEV".

2024 también es el año de la renovación total de la gama de sus comerciales electrificados, desde Ami Cargo hasta Jumper. Los nuevos Berlingo Van, Jumpy y Jumper son los primeros modelos que lucen la nueva identidad de la marca con el nuevo logotipo.

Nueva gama de comerciales Citroën.

La política comercial de Citroën también experimenta cambios. Por un lado perseguir la transparencia en los precios. La idea es aproximar el precio que comunican en la lista al precio final pagado por el cliente. Por otro, facilitar la cliente la experiencias de compra a través de la web. Con motivo de la apertura de los pedidos del ë-C3 en la mayoría de los mercados europeos, para simplificar el recorrido del cliente en el momento de la compra, Citroën rediseñó la estructura de su página web para centrarlo todo en una sola página en lugar de cuatro, facilitando el acceso a todos los elementos relacionados con el ëC3.

Ahora, desde la búsqueda de información hasta la compra en www.citroen.es, el cliente puede encontrar todo lo que necesita sin tener que navegar de una página a otra ni desplazarse de manera interminable por las páginas. El tiempo empleado en elegir un coche se ha reducido cerca de un 50%.