Cuando un Lamborghini asalta tus sentidos

¿Buscas excusa para ir a Italia? En la peculiar manera de celebrar Lamborghini su 60 aniversario hay sitio para todos: creadores de arte moderno o visitantes con discapacidades visuales o auditivas.

La historia cuenta que aquel fabricante de tractores no estaba contento con las averías de su Ferrari. Con sus conocimientos de industrial, se acercó a ofrecer su ayuda, con esos embragues que él consideraba defectuosos. Afortunadamente, no debió de ser muy bien recibido, decidió producir su propio coche deportivo y regaló al automovilismo la marca Lamborghini.

Desde junio de 2024 se podrán hacer visitas guiadas al museo Lamborghini dirigidas a personas con discapacidad visual

Arte al alcance de los dedos

Sesenta años después, Lamborghini sigue creando emociones y no solo a quienes van en su interior. También a quienes lo escuchan, a quienes los ven, con su sonido y con su estilo provocadores. ¿Y para quienes no pueden verlo? Cuenta la historia que tampoco fue bien recibido el director del centro táctil para ciegos y discapacitados visuales de Catania (Italia), cuando no se le permitió tocar el Lamborghini que estaba expuesto para ser admirado en el aeropuerto de Bolonia. Afortunadamente, esto conducirá a que, desde junio de 2024, las personas ciegas o disminución visual tengan la oportunidad de participar en visitas guiadas táctiles al Museo Lamborghini en Sant'Agata Bolognese, cerca de Bolonia. En él podrán tener la experiencia sensorial de los Lamborghini a través del contacto físico.

Persona con discapacidad visual en su visita al museo Lamborghini cerca de Bolonia

El museo Lamborghini se abre a la punta de los dedos, del mismo modo que, desde 2019, el museo Lamborghini ya venía ofreciendo la posibilidad de visitar con un intérprete de lenguaje de signos.

Arte en la oficina

De forma más efímera, hasta principios de 2025, y coincidiendo con el 60 aniversario de la marca, las oficinas centrales de Lamborghini van a ser convertidas en un "museo difuso".

Lamborghini 350 GT del museo, flanqueado por obras de arte creadas con motivo del 60 aniversario de Lamborghini

Tanto los trabajadores de Lamborghini como los visitantes al museo y de la fábrica podrán recorrer las instalaciones disfrutando de fotografías, pinturas y esculturas de arte moderno con temática de Lamborghini.

En la planta de montaje los trabajadores también disfrutarán de la visión de los artistas del mundo Lamborghini

Concretamente, "Soñar despierto: Lamborghini a través de los ojos del mundo". El recorrido se ha curado con esmero, de manera que exista una conexión simbólica entre las obras, sus materiales y su emplazamiento en el recinto. Se trata de encargos realizados durante 2023 por los distintos los concesionarios Lamborghini de todo el mundo a un centenar de reconocidos artistas internacionales.

En el "museo difuso" de Lamborghini se encuentra arte ya sea en objetos planos o en sus dinámicas formas

Según Lamborghini, un evento plenamente integrado en su misión como empresa de "trascender los límites y las convenciones, sirviendo de inspiración a futuras generaciones". Una excusa más para visitar Italia.