Probamos el Opel Corsa Hybrid: nueva motorización de hibridación ligera con etiqueta ECO

El coche que hemos probado cuenta con el motor de 100 CV, existiendo también la posibilidad de optar por uno de mayor potencia que dota al coche de 136 CV, además de transmisión automática de 6 velocidades, te contamos todos los detalles nuestras sensaciones.



Opel lanza una ofensiva total hacia la electrificación desde que en 2023 ya contasen con 15 modelos electrificados y ahora, en 2024, ya cuentan con al menos un modelo eléctrico en cada serie. La nueva motorización Hybrid de Opel que funciona a través de una batería de 48 voltios, le confiere al Corsa la etiqueta ECO, convirtiéndose así en el primer Corsa disponible con esta tecnología.

El Corsa es el modelo más exitoso de la marca, situándose entre los 10 modelos más vendidos en Europa el año pasado (2023), y ahora, con las nuevas motorizaciones, la marca busca aumentar más aún esas ventas que lo devuelvan a liderar las ventas como lo hacían hace unos años atrás.

La hibridación y con ello la etiqueta ECO en un compacto urbano de estas características, era algo más que necesario para poder disfrutar de su conducción en ciudad sin tener que preocuparse por si nos multarán o no por entrar por determinadas calles.

Con una potencia eléctrica de 15 a 20 kW y una capacidad de batería de 1 kWh, las emisiones se reducen entre un 15 y un 18%, permitiendo al Corsa Hybrid conducir hasta 1 km en modo eléctrico, una autonomía autorrecargable durante la marcha que se utiliza realmente para circular a menos de 30 km/h en tramos urbanos, o bien como ayuda para facilitar la marcha del coche durante el arranque de este.

Logo de tiburón presente en algunos modelos de Opel

En el interior, un cockpit totalmente digital junto a un sistema de infortainment rediseñado, dotan al Corsa Hybrid de una conexión digital total con los ocupantes del coche que pueden enlazar sus dispositivos móviles de forma inalámbrica a través de Apple CarPlay o Android Auto. Cómo curiosidad, algunos modelos de Opel como este, cuentan con un pequeño tiburón escondido desde 2004, después de que el hijo de uno de los por entonces diseñadores de la marca, le sugiriese a su padre que incluyese un tiburón en el diseño.

La versión probada cuenta con un motor de gasolina de tres cilindros y 1,2 litros con una potencia de 100CV (74 kW) cuyo consumo según el ciclo WLTP es de 4.5-4.8 litros a los 100 km, además de una transmisión automática de seis velocidades, permitiendo una conducción cómoda y dinámica que sorprende para bien, lo que sumado a un precio que parte desde los 22.250 euros, lo convierte en un utilitario compacto muy atractivo frente a rivales o alternativas del sector como el Seat León, el Citroën C3 o el Renault Clio.

El Corsa es un clásico no solo de Opel, sino también del sector urbano, y si algo le faltaba era esta hibridación que lo sitúa entre los modelos 100% eléctricos de la marca y los de gasolina, para aquellos que no quieren apostarlo todo al eléctrico. La conducción es eficiente y divertida para el conductor en diferentes tipos de vía y tanto en rectas como en entradas a curva o rotondas, los baches y la insonorización no resultan un problema, y el habitáculo es espacioso y cuenta con acabados detallados que le otorgan una presencia más cuidada. Si a esto se le suma como decíamos esa etiqueta Eco de la que no disponía hasta ahora, además de la reducción de emisiones y consumo, el Corsa Hybrid se sitúa como una preferencia en el sector, algo a lo que otras marcas cuyos utilitarios compactos han visto caer sus ventas en el último año, deberían estar muy atentos.