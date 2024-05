Conoce qué es el efecto helicóptero en un coche y cómo puedes evitarlo

Seguro que alguna vez viajando en el coche has notado un ruido molesto cuando alguien bajaba una ventanilla. Te contamos cómo se llama este suceso y qué podemos hacer para solucionar este zumbido tan desagradable.

Aunque a lo mejor no has escuchado nunca este nombre, seguramente viajando en coche te ha tocado vivirlo. Ocurre generalmente cuando al conductor de un vehículo le gusta viajar con la ventanilla bajada por la sensación de renovación de aire o incluso porque le gusta relacionarse con el entorno. El problema de ello es que, aunque el conductor viaje muy cómodo, seguramente el resto de los ocupantes del vehículo no lo hagan.

Y no lo hacen porque probablemente escuchen un ruido muy molesto que recuerda al efecto de las palas de un helicóptero cuando pasa cerca nuestro, de ahí su nombre: efecto helicóptero. Este ruido ocurre cuando solo se baja una ventanilla y se produce una diferencia de presiones entre el aire que está en el interior del vehículo que quiere salir y el del exterior que quiere entrar dentro del coche.

¿Cómo se puede solucionar el efecto helicóptero?

En caso de querer seguir circulando con la ventanilla abierta existen varias soluciones para evitar el ruido. La primera es abrir ligeramente otra ventanilla del coche, con un par de dedos es suficiente, para que así circule el aire del exterior dentro del vehículo, salga el que estaba dentro y por lo tanto no se produzca el ruido. En caso de contar con un techo solar, abrirlo puede sustituir el bajar la ventanilla. Finalmente, también puedes instalar un deflector de aire en la ventanilla que reducirá el ruido en cuestión.

Si esta acción solo la haces para bajar la temperatura del vehículo, puedes utilizar el climatizador, porque, además, este efecto ocurre cuando aumentas la velocidad, ya que, en tramos urbanos, puede que ni lo notes. En caso de hacerlo en carretera, donde seguramente se produzca este molesto ruido, tienes que tener en cuenta que circular con la ventanilla abierta aumentará el consumo de combustible, ya que el vehículo pierde sus características aerodinámicas haciendo que consuma más combustible de esta manera que si circulamos con el climatizador puesto.

Esta situación hay que tenerla especialmente presente en los vehículos eléctricos ya que viajar con la ventanilla bajada puede hacer que la autonomía de tu vehículo se vea especialmente perjudicada, teniendo que parar antes a cargar tu vehículo o en el peor de los casos que ni si quiera llegues a tu destino.