Juan José Rodríguez (Alquiber): "Nos interesa crecer de forma inorgánica, si se aporta valor añadido al producto"

AIquiber, compañía de renting flexible de vehículos industriales, cerró 2023 con un incremento del 27% de su beneficio operativo, hasta los 72 millones de euros. No obstante, el resultado se vio mermado un 8,6% por el alza de los gastos financieros. Juan José Rodríguez, director de Relaciones Institucionales de Alquiber, explica el desempeño de la compañía durante el pasado año.

¿Qué balance hace del ejercicio 2023?

El balance es positivo. El año 2023 ha tenido algunos aspectos más negativos, como pueden ser la parte de los gastos financieros, es algo que nos ha pesado a nosotros y a cualquier empresa. Es cierto que con nuestro modelo de negocio el endeudamiento es muy alto, pero va implícito en el negocio. Nosotros nos dedicamos a hacer el intensivo de vehículos y sin esa financiación no podríamos adquirirlos, que son el core del negocio. A nivel de vida, creo que es mejor, todo es mejorable, pero llegar a un crecimiento de casi un 30% con respecto al 2022, que ya fue un año excepcional, creo que es un logro importante. Si eso no lo llevamos a la cifra del negocio, que crecemos prácticamente otro 30%, nuestra flota aumenta un 13%, son todos datos muy, muy positivos y que siguen poniendo de manifiesto el buen modelo de negocio que tenemos, lo sólido que es y que seguimos haciendo lo que sabemos hacer. Somos expertos en ello y lo vamos haciendo bien. Obviamente, si nos vamos al final de balance, como dije, es lo que te comentaba, el resultado neto es peor que el del año pasado, un 9%. Lógico y normal teniendo en cuenta esos gastos financieros. Lo que hace compensar esa cifra de negocio y esos gastos que tenemos es que, en el momento en los que van asociados, sigue funcionando. Seguimos haciéndolo bien y nos funciona bastante bien. Estamos muy contentos con el resultado.

¿Qué porcentaje de la flota de Alquiber es electrificada?

Tenemos pocos. Podemos estar hablando de entre un 2% y un 3%. Nosotros nos dedicamos a dar servicio a empresas y autónomos. Es decir, son vehículos que necesitan mucha movilidad. En el vehículo industrial eléctrico, los que están desarrollados son muy caros y el resto de marcas prácticamente no los tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a un señor que le alquile una furgoneta eléctrica y la diferencia entre un motor de combustión y un eléctrico sea el doble de la cuota, no me lo van a alquilar. Si a eso le añadimos que el problema que tiene es que va a tener que estar parando cada 200, 300 o 400 kilómetros para recargar la batería, no les es útil. Es decir, ellos lo que necesitan, si una empresa tiene que subir a un parque eólico que están parados en esos molinos que hay en cualquier montañita, con un eléctrico no llega a compensar la parte eléctrica. Se necesita ser rápidos. Y eso es en lo que nosotros les ayudamos.

En un contexto marcado por la inflación y los elevados tipos de interés, ¿se ha incrementado la morosidad?

Por suerte, tenemos una cartera de clientes muy saneada y nos dedicamos a sectores que prácticamente que son esenciales. El mayor volumen de nuestra compañía es en el sector eléctrico, con lo cual eso, la inflación, la sufren poco. ¿Están preocupados? Sí, lo que sí es cierto, que lo nuestro es un servicio de movilidad. Es decir, les hace falta para trabajar. Si no tienen nuestros vehículos no pueden trabajar. Con lo cual, no se plantean el dejar de pagar esa cuota, porque dejarían de pagar la cuota del servicio que les permite facturar a ellos. En cuanto a la ratio de morosidad, se ha incrementado muy poquito. Tenemos un departamento de riesgos que funciona de forma muy similar a lo que puede ser un banco. Nosotros, en lugar de prestar dinero, prestamos vehículos. Con lo cual, el cliente que quiera hacer alguna operación por nosotros, tiene que pasar ese filtro. Tiene que pasar ese riesgo para que nosotros demos el vehículo, dependiendo de esa tasa de morosidad, tiene acceso a algún vehículo o a ninguno.

En 2023, Alquiber finalizó con 23 delegaciones. En febrero de este año abrieron una más, ¿tienen previsto más aperturas?

Estamos mirando. Queremos abrir alguna generación más, pero son muchos factores los que hay que tener en cuenta. La ubicación, los permisos, el precio del suelo. La posibilidad, no sé si para este año o al año que viene, pero no cerramos la puerta a que abramos alguna delegación más.

¿Tienen intención de crecer de forma inorgánica a lo largo del presente ejercicio?

Este año va a depender de si encontrásemos alguna empresa que realmente aporte valor a la compañía. Es decir, tener más coches no nos hará nada. Tener una empresa de renting no nos interesa porque sale más barato comprar los coches. Algo que aporte valor añadido a nuestro producto, ya sea en la gestión o en la transformación de vehículos. Siempre estamos viendo nuevas empresas, nuevos productos, nuevas líneas de negocio. Si hay alguna empresa que nos encaje en alguna de ellas, ¿por qué no?

¿Barajan incorporar una nueva línea de negocio como puede ser la suscripción?

Actualmente lo estamos evaluando. Y llevamos haciéndolo bastante tiempo. Porque es otra de las cosas que se han puesto de moda, aunque lo ha hecho más a nivel de clientes particulares que a nivel empresarial. No hemos tenido demanda de ello. Realmente una suscripción es prácticamente lo mismo que lo que hacemos nosotros. Aquí no tienes la obligatoriedad de un determinado periodo de tiempo.