José-Martín Castro Acebes (AER): "El modelo fiscal español tiene que aceptar otras realidades como la del pago por uso"

José-Martín Castro Acebes afronta como presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) una situación marcada por la inflación. El presidente de la patronal atiende a elEconomista.es para comentar la realidad del sector en 2024.

¿Qué balance hace del primer trimestre del año?

El primer trimestre ha sido muy positivo. Al final la senda de crecimiento que venimos registrando desde finales del 2022 se mantiene y creo que esa es la valoración más importante. En nuestro caso además queríamos que este fuera un año de consolidación. Se ha crecido mucho en tasa de penetración. Estábamos en niveles del 26% y se llega a tocar el 27%, pero aún así con esa visión de consolidar el mercado y de poder concentrarse en otros aspectos de gestión este mes hemos vuelto a crecer. Este trimestre alcanzamos un 28% de cuota.

¿Ve factible llegar a una penetración del 30% este mismo año?

Bueno, es complicado. Decimos que efectivamente en comparación con otros mercados europeos no tenemos techo, ya que estamos muy alejados de la media europea. En la valoración que hemos hecho en otras ocasiones pensamos que el 30% de cuota de mercado lo podremos lograr en torno a 2025. De alguna manera, el renting sí que tiene una línea estable en la generación de operaciones y en la generación de inversiones y la debilidad del mercado es la que de alguna manera nos hace incrementar el peso. Por eso si el mercado se comportara con el vigor que estimamos en función del tamaño de la economía española, aunque todavía no estemos en 1,2 millones de coches al año, deberíamos no ganar peso, sino empatar con ese 26% o 27% que veníamos trayendo y en dos años sí que tal vez podríamos llegar a ese 30% que es casi una barrera una barrera psicológica. Si el mercado no está vigoroso pues entonces tenemos más oportunidades de que ese escenario de a dos años vista lo podamos anticipar.

¿Cómo evolucionará la cuota de los clientes personas físicas?

Estamos en una situación de stand-by. El año pasado el renting finalmente tuvo una pérdida de clientes del 1% y fue un poco más acusada en la parte de particulares. El motivo es fundamentalmente porque estamos todavía en un proceso de ajuste y los fabricantes tienen que empezar a ver el producto en su dimensión y empezar a ver si realmente les interesa seguir progresando en el renting al ritmo que lo hicieron antes de la pandemia y para eso necesitan tener una oferta adecuada para el público. Mientras esto se resuelve, creo que seguiremos en una situación de stand-by en una situación de equilibrio entre clientes de empresa y clientes particulares. Todavía tenemos tipos de interés elevados y IPC elevado. Todas estas cosas hacen que todavía el escenario de que el particular se sienta alegre contratando coches no se dé.

Se ha vuelto a abrir el debate parlamentario sobre la Ley de Movilidad Sostenible, ¿se tiene que introducir algún cambio en esta nueva normativa?

Bueno yo creo que sí. De hecho, esta es una normativa que trajo muchísimas enmiendas si mal no recuerdo hubo hasta 974 enmiendas en la anterior legislatura. Es decir, la

Ley de Movilidad Sostenible de alguna manera es la ley que incide o que indica que el vehículo de movilidad como lo conocemos hoy en día pues es un elemento a extinguir y establece una pirámide de movilidad donde el vehículo privado es el último elemento y es el elemento a extinguir. Y eso causa preocupación no sólo porque vivamos de los coches, sino porque la movilidad tal y como la conocemos nos explica cómo somos como sociedad. Es decir, vivimos en determinadas zonas porque tenemos el vehículo y ha sido parte del modelo social. La ley de Movilidad por ejemplo lo que no está haciendo es una definición homogénea de las Zonas de Bajas Emisiones. Tampoco está hablando de cómo hacer que las poblaciones más dispersas, lo que llaman la España vaciada, cómo les atendemos, es decir, no va acompañado de un plan de desarrollo de una movilidad pública que pueda llegar hasta el último punto de nuestro país. Creo que tiene carencias importantes claramente estamos viendo a ver cómo terminamos de pulirlo todo. Ahora lo quieren sacar todo a colación pero la idea de que el vehículo privado es un elemento a extinguir a fin de cuentas es así.

¿Cree que el automóvil merece una nueva fiscalidad?

Bueno lo que sería adecuado es saber primero el retorno que el automóvil da a los presupuestos. El automóvil y todo lo que está alrededor, como los carburantes, ha sido el gran generador de ingresos en nuestra economía para las administraciones públicas. Eso es un punto importante y nunca suficientemente expresado los cambios en la fiscalidad. En nuestro caso lógicamente no nos vamos a oponer. La fiscalidad es un derecho de los Estados como tal pero sí que nos gustará en la medida de lo posible que se transparente esto. Es decir, cuánto de la recaudación del automóvil se queda en el automóvil y en el ecosistema del automóvil y cuánto se va para otra serie de cosas. Los enfoques de fiscalidad que se están dando por un lado son dobles. Por un lado, como ayudas y esa parte la vemos en positivo de alguna manera lo que se está pidiendo es que haya una mayor fiscalidad para los vehículos más antiguos para los que más contaminan para que la fiscalidad de los nuevos sea más laxa y por tanto se favorezca el desarrollo del mercado. No nos parece mal esa corriente del mundo de la automoción. De alguna manera es suplir lo que el modelo de ayudas no está dando con el estímulo de la demanda que se está buscando suplirlo en base a esta imposición directa e inmediata. Creo que ese es un enfoque que puede ser bastante interesante. Por otro lado, lo que nosotros sí que defendemos de alguna manera es que el modelo fiscal español no sea patrimonialista, sino que acepte que hay realidades como el pago por uso como el arrendamiento al final como los servicios y que por tanto de alguna manera sean tenidos en consideración. Esto es que no sean excluidos cuando hay una necesidad social y empresarial de utilizar estos servicios. Lo hemos visto con el incentivo al vehículo eléctrico la deducción en IRPF que si lo compras tienes derecho a la deducción y sin embargo si lo haces por renting no tienes derecho a la deducción. Pues no lo podemos entender, sinceramente. Hay una visión muy arcaica y muy basada en la tenencia en el patrimonio y no en el uso. Sin embargo, en el plan Moves este es uno de los problemas que a veces la administración no es muy consistente. En el Moves sí que hay que incorporar renting. Sin embargo, cuando haces una reforma en el IRPF pues se olvidan del renting y de otras soluciones como la nuestra.

¿Qué cambios necesitaría el plan Moves para que realmente funcionase?

Pues nosotros lo hemos dicho. El hecho de que se ampliara hasta julio, a pesar de que decimos que no estimula suficientemente la demanda, ha sido una muy buena decisión. Es mejor eso que no tener que no tener nada. En nuestro caso nuestra visión es muy pragmática por aquí también hubo otras declaraciones del ministro de transportes en Zaragoza en septiembre del año pasado donde dijeron que las ayudas iban a estar a la firma pero eso parece que tiene problemas técnicos, ojalá lo resuelvan y podamos tener ayudas a la firma; eso sería maravilloso. Lo que pedimos es que las ayudas del Moves al menos tengan una fecha cierta de desembolso, me da igual que sea dentro de seis meses o dentro de un año, pero que tengas una fecha cierta de desembolso, que llegado ese tiempo se desembolse pensamos que es realista. Pensamos que se puede hacer con toda la experiencia de Moves II y Moves III. Las administraciones saben los riesgos que asumen y sería de gran ayuda porque en ese momento para el renting y también para el mundo de la automoción en general sería muy fácil anticipar esa ayuda a los clientes si tú sabes que presentar tus ayudas y que vas a un vehículo que está elegido y que te van a dar 4.000 euros pues te lo pueden financiar anticipadamente y tener ese dinero ya en mano para tomar la decisión que quieres tomar. Esa simple mejora pensamos que es el tema más crítico y que sería lo más idóneo.

¿Cuándo prevé alcanzar el millón de coches en flota?

Nuestra previsión es que este año incremente un 4% o 5%. Eso significará superar los 950.000 vehículos. El año pasado cerramos por encima de los 903.000. Con lo cual, aunque no sea una provisión oficial, sí mantenemos esa línea de crecimiento hasta dentro de dos años no estaríamos superando el millón de vehículos en flota.