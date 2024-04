Estos son los coches de algunas de las personas más ricas del mundo

Las personas más ricas del mundo también utilizan coches y, aunque pueda parecer lo contrario, muchos no cuentan con superdeportivos en el garaje principal. Estos son los modelos de algunas de las fortunas más grandes del mundo y de España.

Aunque puedas pensar, debido a la gran cantidad de dinero que tienen, que todos los ricos conducen superdeportivos, esto no es así. De hecho, seguro que te sorprenden algunos de los coches de esta lista donde ya os podemos adelantar que los coches que más triunfan son las berlinas.

Mark Zuckerberg

El fundador de Facebook, con una fortuna de más de 168 millones de euros, tiene uno de los coches más curiosos de esta lista debido a que es uno de los más discretos. A pesar de ser la cuarta persona más rica del mundo, Zuckerberg no tiene gustos extravagantes en cuanto a coches, ropa o viajes.

Cuenta con dos vehículos asequibles por debajo de 30.000 dólares, como son el Acura TSX, en color negro, y el Honda Jazz, un coche urbano de apenas 4 metros de longitud. Otro de sus vehículos es el Volkswagen Golf GTI, también de tamaño reducido si tenemos en cuenta los estándares estadounidenses. La lista la completan dos Ford Bronco antiguos reacondicionados en color azul claro y negro que compartió hace unos años en Instagram.

Jeff Bezos

El fundador y antiguo consejero de Amazon en 2013, conducía, también, un coche bastante asequible: la berlina Honda Accord. A medida que han pasado los años, se ha ido actualizando y actualmente cuenta con una pick-up eléctrica Rivian RIT.

Pero estos no son los únicos coches que tiene en propiedad, ya que cuenta con algunas ediciones limitadas de superdeportivos como el Ferrari Sergio, con una producción de solamente seis unidades, o el Bugatti Veyron Vincerò by Masory. Eso sí, su vehículo más caro no se trata de un coche, ya que cuenta con un yate de 500 millones de dólares.

Elon Musk

Como no es una sorpresa, el CEO de la marca Tesla conduce… ¡un Tesla! En un Tweet (o una 'publicación en X', como se quiere llamar ahora) de 2019, Musk reveló que principalmente conduce el Tesla Model S Performance, aunque también se mueve en el Model 3 Performance y el Model X cuando está con sus hijos. Seguramente tras la salida del Tesla Cybertruck, el CEO de la firma cuenta con una de sus camionetas 100% eléctricas.

A pesar de estar tan vinculado con Tesla, esto no le priva de contar con otros coches de otras marcas como un Ford T, un coche con más de 100 años, un Jaguar E-Type Serie 1 Roadster o un Lotus Espirit submarino de 1976, utilizado en la película de James Bond de 1977 y que compró en una subasta en 2013 por 997.000 dólares.

Bill Gates

El exdirector ejecutivo de Microsoft es un amante de los vehículos, de hecho, como el mismo ha mencionado, uno de sus mayores derroches tras fundar Microsoft fue comprar un Porsche 911 que más tarde vendió. Además, este no es el único coche de la firma alemana que ha tenido, ya que uno de los mejores coches de su colección es un Porsche 959.

Esta pasión sigue hoy en día cuando en 2020 reveló en una entrevista que se había comprado un Porsche Taycan 100% eléctrico. Él mismo dijo que era un coche "muy guay" y con el que "está disfrutando mucho". También admitió ser el primer coche eléctrico que había tenido.

Rey Felipe VI

Pasando a nuestro país, vayamos con algunas de las mayores fortunas y para empezar lo hacemos con el Rey Felipe VI. Hace unos días el monarca acudió a la Clínica Ruber de Madrid a bordo de su Lexus RX. El SUV de lujo cuenta con motor de gasolina de seis cilindros y ciclo Atkinson que desarrolla 262 CV y dos eléctricos, uno de 167 CV en el eje delantero y otro de 68 CV en el trasero. Este coche, además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT.

Florentino Pérez

El presidente del grupo ACS además del Real Madrid, suele variar bastante de coche debido a los acuerdos anuales que tiene el Real Madrid con algunas marcas de coches. Actualmente lo tienen con BMW y hace unos años lo tuvo con otra marca alemana, Audi. El que tiene ahora mismo es el BMW Serie 7 Protection. La berlina de lujo cuenta con una serie de blindaje que lo hace impenetrable.

Aunque este no es el único coche que disfruta, ya que hace apenas un año se le vio a los mandos de un Rolls-Royce Ghost del año 2021. Este cuenta con un motor de 12 cilindros en V que entregan una potencia de 563 CV, que le permiten hacer el 0 a 100 km/h en tan solo 4,9 segundos.

Amancio Ortega

Si hablamos de Amancio Ortega, el creador del grupo Inditex actualmente se mueve con un lujoso Mercedes-Benz Clase S. También se ha sabido que ha tenido un Audi A8 de tercera generación o que en su día tuvo un Renault 5. Quién sabe si lo extraña y el empresario español se comprará el próximo Renault 5 100% eléctrico, presentado hace unas semanas y que llegará a España en otoño de este mismo año.