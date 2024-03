A las 2 son las 3: así afecta el cambio de hora en la conducción

En la madrugada del domingo 31 de marzo volveremos a cambiar los relojes y regresaremos al horario de verano, con unas condiciones de luz diferentes de las que teníamos hasta ahora. De la misma manera también tendremos que acostumbrarnos a la hora de conducir. La DGT nos da algunas recomendaciones.

El cambio de hora llegará en pocos días lo que significa que las horas de luz también cambiarán haciendo que nuestra conducción se vea modificada. Por ello, vamos a analizar las diferentes condiciones que nos podemos encontrar ahora en la carretera y cómo debemos afrontarlas.

Conducir de día

Es la situación ideal de conducción y ahora disfrutaremos de más horas de luz durante el día. En estas condiciones es donde mejor visibilidad vamos a tener y, por ello, donde más control vamos a tener sobre todos los aspectos que nos encontremos en la carretera. Aun así, es recomendable utilizar las luces diurnas durante estas horas para que tanto peatones como otros conductores nos distingan con facilidad. También unas gafas de sol nos pueden ayudar ante tantas horas de luz.

Amaneceres y atardeceres

Ahora amanecerá más tarde y nos tendremos que a volver a acostumbrar a coger el coche con poca luz. Pasará lo contario con los atardeceres, que serán más tarde, y puede que estemos más cansados, algo que nos puede jugar una mala pasada.

Por ello, a estas horas es obligatorio ir con las luces encendidas del coche, que además de darte algo más de luminosidad sirven para que otros conductores te distingan, en caso de no llevarlas te pueden multar con hasta 200 euros y la retirada de 2 puntos del carné. También es recomendable moderar la velocidad. Cuando las condiciones no son buenas, es mejor aminorar. Finalmente, es aconsejable llevar unas gafas de sol a mano, que te ayudarán a que los deslumbramientos sean menores.

Conducir de noche

Durante estas horas la visibilidad es reducida y nuestro campo de visión también será así, por lo que tendremos menos tiempo de reacción ante cualquier imprevisto, así que es importante reducir la velocidad para poder reaccionar debidamente. En estos momentos nos podemos ayudar de las 'luces largas' para tener mayor visibilidad, pero teniendo cuidado de no deslumbrar a los conductores que van delante nuestro o en contradirección.

En caso de que nos deslumbren a nosotros, la DGT aconseja fijarnos en la parte derecha, en la línea exterior de nuestro carril para alejar la vista de la luz y seguir teniendo un punto de referencia dentro de la carretera. Durante estas horas, nos podemos ayudar de algún vehículo que circule delante nuestro y utilizarlo como referencia. Este nos irá guiando y enseñando que nos encontraremos unos metros más adelante.

Como conclusión mencionar que debemos tener las luces siempre en buen funcionamiento y revisarlas con cierta asiduidad para ver que funcionan correctamente. También, recordar que 'No vas solo', en referencia a la última campaña de la DGT, en la que además de mirar por ti, tienes que mirar por los demás como poniendo las luces para que te vean en carretera o tener cuidado de no deslumbrar con las luces largas. Finalmente, adecuar la velocidad a las circunstancias de la vía y no ir por encima de nuestras capacidades.