Iván Lequerica (Geotab): "No todos los fabricantes producen datos de calidad"

Gracias al coche conectado, los datos que necesita un coche para funcionar y desecha al instante, pueden servir a colectivos dispares como flotistas, aseguradoras, ayuntamientos… La empresa canadiense Geotab lidera este peculiar mercado.

La inteligencia artificial ha llamado a la puerta de las flotas de vehículos. En el reciente Mobile World Congress se vio la primera inteligencia artificial generativa asociada al transporte conectado. Detrás de ella está Geotab, una empresa de origen canadiense, que hoy procesa más de 75.000 millones de datos al día, para dar apoyo a sus más de 4 millones de vehículos suscritos. La inteligencia artificial de Geotab -que denominan Geotab Ace-, responde a preguntas que el cliente le pueda formular en lenguaje natural al portal de Geotab respecto a su flota de vehículos -"cuáles son los conductores con peor conducción", "cuáles tienen un mayor consumo de combustible", "qué vehículos tenemos que llevar a mantenimiento", etc.-. Un avance con el que ya no se necesitaría un experto en datos para mejorar el rendimiento de una flota de vehículos. Pero, por impactante que pueda parecer, es solo la punta del iceberg.

Todo empieza con la constatación de que un coche moderno no funcionaría si no procesara una cantidad ingente de datos en cada instante. Con captadores y sensores se alimentan los pequeños ordenadores o centralitas del vehículo -que pueden superar la decena- que dan vida al motor, al sistema de frenado, de climatización, etc, para hacerlo funcionar y de manera fluida y con el confort esperado.

Banco de ensayos con las centralitas y cableado real de un vehículo en la central europea de Geotab, radicada en España.

Datos de "usar y tirar"

Un experto de Porsche Engineering calculaba que un coche moderno maneja internamente unos 20 gigabits de datos cada segundo. Hasta hace unos años, eran datos de "usar y tirar", sin ningún otro valor. Así lo entendían la mayoría de fabricantes de coches, camiones y furgonetas. Los datos no eran su negocio, aunque diseñaran en base a ellos, y cada uno de los prototipos que ensayaban para llegar a un nuevo modelo, les generaba decenas de terabytes de datos cada día para analizar.

Google nos ha demostrado con creces que el Big Data, el manejo y tratamientos de enormes volúmenes de datos, permite estrujar la realidad y extraer conocimientos imposibles de otro modo. Pero Google no valía ni un millón de euros en el año 2000, cuando Geotab también comenzó a recoger datos de los vehículos y analizarlos.

Existe un pequeño conector escondido obligatorio en los vehículos, denominado OBD, para que las ITV de todo el mundo puedan controlar, durante las inspecciones, posibles anomalías internas. Es la misma puerta de acceso a datos del coche -instantáneos o almacenados- que emplean los talleres para hacer los diagnósticos con sofisticadas herramientas.

Un lector OBD con su propia eSIM es el primer eslabón para que los vehículos más antiguos participen de la digitalización y el internet de las cosas.

A esta misma toma de diagnosis se conectaba Geotab GO, una pequeña llave electrónica, que abre la puerta al mundo de datos que maneja internamente un vehículo y los envía encriptados mediante la red de telefonía de datos a sus servidores (en la nube de Google). La tecnología de Geotab les permite leer la información que transita por el vehículo, seleccionarla y enviarla, pero también "preguntar" a las distintas centralitas por aquellos datos que consideran relevantes para sus usuarios.

La conectividad hace al coche digital

Una vez que coche se conecta, lanza sus datos al exterior y éstos se combinan con los de otros vehículos más otras fuentes de datos, la puerta que se abre es a un universo del que obtener modelos digitales aprovechables de la movilidad, sin más límite que el ingenio. Nos puntualiza Iván Lequerica, VP de Geotab para Sur y Oeste de Europa: "Se ha entronizado el dato. El dato lo es todo, claro, pero el dato es un medio, no es un fin. Tú quieres datos para tomar decisiones. Vemos ahora que eso pasa en muchas empresas: sí, tienen millones de datos, pero lo que necesitas es entender lo que te dice el dato, para hacer algo con ello, si no, el dato por el dato se queda vacío. Y ahí entramos nosotros. Lo que sí que vemos es que la calidad del dato es muy diferente entre fabricantes de vehículos. Marcas que entienden por qué es importante esa calidad y apuestan por unos dispositivos que sacan un muestreo de datos con una frecuencia muy buena y vemos marcas con una calidad más floja. Muchos clientes lo que nos dicen es "yo sé que este vehículo viene conectado de fábrica con un dispositivo OEM, pero no me vale la calidad" e instalan un dispositivo de Geotab para tener esa calidad más potente".

Habíamos dicho "conectaba" en referencia al captador en OBD, porque el dispositivo de captura de datos está llamado a desaparecer. Ahora, en los vehículos más modernos y ya conectados, Geotab se nutre de las propias nubes de datos de los fabricantes, como ya sucede con BMW-Mini, Ford, Mercedes, Renault, Citroën-DS-Opel-Peugeot del grupo Stellantis… "Nos conectamos a esas nubes, pero la edad media de los vehículos en Europa son 14 años. Aunque los vehículos nuevos vengan conectados, todavía hay una ventana de tiempo muy importante en la que tendremos que seguir utilizando nuestros dispositivos de aftermarket", nos aclara Lequerica.

"Todos los fabricantes, todos sin excepción, están apostando por los datos, explica Lequerica. ¿Qué es lo que vemos? Que no es su negocio, no tienen experiencia, y para nosotros es una oportunidad. Vendemos nuestra tecnología a los fabricantes, para que Geotab sea de serie ese producto telemático que los fabricantes están ofreciendo a sus clientes".

"Luego está, que los fabricantes tienen una solución monolítica de su marca y la gran mayoría de las flotas en todo el mundo, no solo en España, son multimarca. Nosotros llegamos a acuerdos con los fabricantes para recoger esos datos en su nube y los ofrecemos en nuestro portal, un único portal con datos de todos. Un gestor de flotas no se puede permitir el lujo de tener el portal de cada marca".

Desde un único cuadro de mandos de pueden manejar los datos de vehículos de las diversas marcas de una flota.

Le preguntamos si colaboran con los fabricantes. Nos contesta que "estamos colaborando con muchos de ellos y estamos definiendo cómo va a ser la evolución de esta telemática. Estamos apostando muchísimo por estándares, porque también creemos que es muy importante que todos los datos que salgan de los vehículos estén estandarizados, lo que va a facilitar muchísimo el despegue de la industria y el beneficio para la sociedad".

Plataforma de datos

¿Cómo influís en esto que se conoce como ecosistema de la movilidad?

"Creemos muchísimo en el ecosistema, queremos ser una pieza principal de ese ecosistema, pero no queremos llegar a todo. Queremos ser el sistema operativo de los datos de la movilidad. Y para eso tenemos que trabajar con muchísimos "partners", con otras compañías que aporten y enriquezcan este ecosistema. Entonces, dentro de nuestro producto, tenemos un Marketplace, como el Google play o la Apple Store, en donde tenemos productos de terceros que enriquecen mucho nuestra propuesta de valor. Somos una empresa de tecnología. Lo que hacemos, básicamente, es hablar con los ordenadores del vehículo y tratar esa información de forma que a los gestores de flotas de todos los tamaños les permita hacerlas más seguras, más eficientes y más productivas. Y ahí aportamos muchísimo valor".

¿Por ejemplo?

"Algo muy simple: recopilando información como averías, consumos de combustible o kilometrajes, toda esa información la damos de una forma que los gestores de flotas digan: "ah, lo que tengo que hacer es ayudar a que estos tres de mis conductores conduzcan de una forma más segura, o mejorar cómo conducen estos otros, porque consumen demasiado combustible…".

Los datos comparativos pueden ayudar a comprender los usos y mejorar la seguridad, reducir la huella de carbono, el consumo, etc.

"También tenemos un dispositivo de apertura y cierre remota de puertas, que están pidiendo las nuevas empresas de movilidad, empresas de alquiler de coches, empresas que utilizan las flotas como pool de vehículos… y nos diferencia muchísimo, porque es un producto técnicamente muy complejo y nuestros competidores no se han metido ahí".

Tema clave, la privacidad. El usuario del vehículo entiendo que ofrezca resistencia a ser controlado, porque, además, es muy visible que llevo un aparato instalado…

"Quería precisar que tenemos varias formas de instalar el dispositivo. Hay una sencilla que es directamente en el puerto OBD. Sin embargo, recomendamos instalarlo dentro del salpicadero, más protegido, más oculto. Yendo a la pregunta, sí que es verdad que los usuarios cada vez son más conscientes de que hay un dispositivo conectado. Cuando hablo de usuarios, hablo sobre todo de las empresas y de los conductores que utilizan esos vehículos conectados. Y nosotros lo fomentamos, es decir, un conductor tiene que saber que tiene un dispositivo telemático que le va a ayudar y tenemos empresas que reúnen a los conductores y se lo cuentan muy bien. Es una herramienta para ellos".

¿Pero no se sienten controlados?

"Este año también hemos sido nombrados la primera empresa de video-telemática. Nosotros no fabricamos nuestras cámaras, pero tenemos varias opciones en el Marketplace de cámaras integradas en nuestro sistema. El caso de uso clásico de la video-telemática es seguridad, que te avisen si hay un elemento de riesgo, si vas muy cerca del vehículo de delante, si te estás saliendo del carril. Y luego, hacia adentro, porque la video-telemática normalmente tiene las dos cámaras, y te puedo avisar si el conductor está utilizando el móvil -que es lo que más riesgo tiene-, si está fumando, está comiendo, si tiene somnolencia… Pero las cámaras pueden funcionar sin subir ninguna imagen a la nube, son capaces de detectar que estás escribiendo en el móvil y de enviar la alerta mediante visión e inteligencia artificiales, pero la imagen tuya mirando el móvil, esa no sale de la cámara, no se envía a ningún lado. Entender esto yo creo que alivia en la parte de privacidad a muchos gestores de flota y a muchos conductores. Las empresas de transporte de pasajeros (VTC, por ejemplo) utilizan las cámaras para saber si hay un pasajero en el asiento de atrás, no para filmar al pasajero, sino para detectar que sí hay un cliente y evitar fraudes".

Una de las cámaras interior-exterior de terceros compatibles con su sistema, que ofrece Geotab en su plataforma online.

¿Podríais dar una retroalimentación al conductor en tiempo real, de conducción o de circunstancias de tráfico? En Estados Unidos he visto que informáis "por aquí ha pasado la quitanieves y estas vías están limpias" y eso parece importante para empresas de logística.

"Sí, sí lo hacemos. De hecho, para tener un impacto en cómo conducen los conductores es muy importante ese "feedback" en tiempo real. Incluso, tenemos grandes clientes que son gigantes de la distribución o empresas de última milla a los que a través de una pantalla auxiliar un enrutador en tiempo real permite cambiar la ruta de forma activa dependiendo de nuevos pedidos o entregas que les entren".

¿De quién son los datos que se generan?

"Aquí nosotros tenemos una posición muy clara. Nosotros no somos los dueños del dato, nosotros procesamos el dato. Los dueños de los datos son las empresas que utilizan nuestra tecnología. Dentro de la legislación vigente en Europa, la RGPD, está el procesador de datos, que somos nosotros, y está el controlador de esos datos, que es el cliente final, el que usa esos datos, el que consume esos datos, el que tiene que explicar para qué utiliza esos datos".

¿Y cómo se garantiza la seguridad del dato?

"Nosotros es algo a lo que le ponemos muchísimo foco, asegurarnos que esos datos están bien gestionados con todas las medidas de seguridad, con backup, con protección, que solo se acceden a ellos las personas que tienen el nivel de seguridad adecuado, damos muchísima formación… nunca hay una seguridad completa en un sistema informático, ya lo sé, pero estamos cómodos en la seguridad que aplicamos en nuestros sistemas".

¿Por qué crees que sois ese número uno en tracking, como leo en las descripciones que hace Google de vosotros?

(sonríe) Lo de que somos el número 1 lo dicen los analistas, a los que respetamos mucho, y llevan varios años poniéndonos en ese puesto. Creo que son dos cosas, por nuestro producto y por el "roadmap" de producto, la evolución con la que nos movemos. Cuando llegué hace 9 años éramos 80 personas en todo el mundo y ahora somos 2.200, un centenar en España. Pero a nivel de producto, que entiendo que es por lo que me preguntas, es porque nosotros dedicamos el 13% de nuestros ingresos a desarrollo, y estamos facturando unos 600 millones de dólares al año. Vimos hace tiempo la tendencia a la electrificación y hace seis años compramos una empresa de ingeniería especializada en vehículo eléctrico, que nos ha dado el conocimiento y ahora en nuestro producto tenemos una funcionalidad que ayuda a las flotas en el viaje hacia la electrificación.

La herramienta te puede decir: "no todos puedes pueden pasar a vehículo eléctrico, empieza por estos que hacen menos kilómetros y que tienen un punto de recarga a mano y luego vas ampliando". Y una vez que integra un vehículo eléctrico, nosotros le seguimos dando datos de él. Todas las flotas saben que tienen que hacerlo y casi todas están muy perdidas en cómo hacerlo.

Nos has mostrado hasta laboratorios de electrónica en vuestras oficinas, ¿qué aportáis desde España?

"Somos el hub de Europa, aunque tenemos oficinas en varios países. Estamos súper orgullosos de tener equipos de producto y desarrollo. Los canadienses, que son muy listos, vieron que aquí en España hay mucho talento y que el coste de ese talento es menor que en otros sitios. Entonces, tenemos gente que diseña producto y que desarrolla producto.

Por ejemplo, hay una normativa en Europa muy diferente al resto de las regiones sobre el tacógrafo digital, sobre el número de horas que puede estar un conductor de un vehículo pesado al volante. Todo el diseño y el desarrollo de la solución para tacógrafo digital se hace en España.

Tenemos también una solución muy potente para cadena del frío, asegurarnos que las mercancías que necesitan un control de temperatura llegan a su destino como ellos desean, con un termógrafo conectado. Es una solución muy buena. En España tenemos esa mezcla de equipos de ventas, de marketing, de negocio, con producto y gente muy técnica".

El tacógrafo digital, obligatorio, o el control continuo de la cadena del frío durante el transporte, son desarrollos realizados desde España.

¿Y aplicáis los datos para las "Smart Cities"?

"Lo que tenemos -en Estados Unidos y que no lo hemos lanzado aquí todavía- es un producto que se llama ITS, que permite dar esa información anonimizada y agregada de datos que recogemos de todos nuestros vehículos para la administración pública, para entender flujos de tráfico. Al final, "Smart City" es sensorizar una ciudad para tomar decisiones con lo que está pasando en la ciudad. Poner sensores en todas las vías para detectar el tráfico en tiempo real es carísimo, no solo desplegar sino mantener. Con el coche conectado se convierte cada vehículo en un sensor, es un conjunto de sensores. Ahí, nuestro dispositivo va un paso más allá, porque no solo sabes que hay un vehículo pasando por ahí, sino qué tipo de vehículo. Ayuda muchísimo a la administración pública americana a diseñar la capacidad de las vías, a planificar nuevas vías entre dos lugares concretos…"

Se parece a lo que puede ofrecer Tom Tom, lo que sería competencia vuestra…

"Tenemos una relación buenísima con la mayoría de actores. De hecho, con quienes mencionas, con Webfleet en concreto, hemos colaborado muchísimo en temas de Big Data. Compartir esos datos de forma abierta a las Administraciones Públicas, a las Smart cities, es un aspecto que beneficia a la sociedad".