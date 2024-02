Microlino Lite, el nuevo coche sin carné para los mayores de 15 años

Se ha presentado en el Salón de Ginebra, y todavía no ha llegado a España, aunque será de la mano del Grupo Astara. Se trata de una nueva versión del cuadriciclo eléctrico Microlino, que se podrá conducir en España a partir de los 15 años.

En el Salón de Ginebra no podía faltar la empresa Micro Mobility que tiene su sede en Suiza. Y allí han presentado a su nuevo modelo, el Microlino Lite que de momento no ha llegado a España. Su aspecto poco difiere del Microlino ya a la venta. Solo dos nuevos colores y unos toques de naranja marcan la diferencia. Nos encontramos así con un look tan retro y único como siempre, con una carrocería en forma de huevo como la del BMW Isetta de los años 60.

El Microlino Lite está limitado a 45 km/h en lugar de 90 km/h, con una potencia máxima que baja de 12,5 a 9 kW de punta (unos 12 CV). Se pasa así a la categoría de los cuadriciclos ligeros. Un cambio que permite conducirlo en España a partir de los 15 años, previa obtención del permiso AM.

Precios más elevados

Con propulsión 100% eléctrica, el Microlino Lite pisará el terreno a los Citroën Ami y el Fiat Topolino, aunque en materia de precios jugarán en otra liga. Tanto Citroën como el Fiat rondan los 8.000-9.000 euros, mientras que el nuevo Microlino se moverá entorno a los 19.000 euros.

Para justificar estos precios, Micro promete "una calidad de fabricación excepcional con una carrocería de acero y aluminio", así como "nuevas referencias en dinámica de conducción y seguridad en su categoría de vehículos".

Autonomía de hasta 180 km

El Microlino Lite conserva un techo corredizo, aunque más pequeño que el del Topolino Dolcevita descapotable, y un maletero bastante amplio para su segmento (mide solo 2,52 metros de largo), con 230 litros anunciados.

En cuanto a la autonomía, resulta bastante generosa para su categoría. La batería de iones de litio de 5,5 kW ofrece ya hasta 100 km, y un acumulador de 11 kWh permitiría recorrer hasta 180 km como opción. El Ami y el Topolino están limitados a 75 km. La potencia de carga de este Lite tiene un límite de 2,2 kW, por lo que se necesitarían 2 horas para pasar del 0 al 80% con la batería de 5,5 kW o 4 horas con el acumulador de 11 kWh.

Necesitas el permiso AM, el mismo que el de ciclomotor

Para ponerte a los mandos de este cuadriciclo necesitas el mismo permiso de conducir que el de un ciclomotor: el AM. Los requisitos para poder obtener este carnet son:

-Tener al menos15 años

-Superar un test psicotécnico

-Aprobar un test teórico de 20 preguntas en Tráfico.

-Si sólo vas a conducir un cuadriciclo ligero, el AM tendrá una restricción en el permiso (no podrás conducir ciclomotores de dos ruedas) y sólo tendrás que pasar las siguientes pruebas prácticas:

-Cambio de sentido de la marcha utilizando las velocidades hacia delante y hacia atrás, en un espacio concreto y limitado.

-Estacionar y salir del mismo espacio ocupado, ya sea en línea, oblicuo o perpendicular, utilizando las marchas hacia delante y hacia atrás, en llano o en pendiente ascendente o descendente.

También puedes llevar un cuadriciclo ligero si tienes el A1, A2, A (carnets específicos de motos), el B1 o el B2 (ambos hacen referencia al carné de coche)

No puedes circular por autovía

Con este tipo de vehículos, tendrás ciertas restricciones comparado con un coche convencional. Los microcoches no superan los 45 km/h, la cilindrada del motor llega a 50 cc y el tamaño suele ser bastante pequeño (por lo general de máximo dos plazas). A diferencia de las placas que se usan en cualquier otro coche (fondo blanco, letras amarillas y el país de la Unión Europea al que pertenece), las utilizadas en los microcoches son de color amarillo con letras negras. Estos pequeños vehículos deben pasar la inspección técnica de vehículos, ITV. Los primeros 4 años se están exentos y luego habrá que realizarla cada 2 años.

Este tipo de vehículos no pueden circular por autopistas ni autovías; en las carreteras convencionales, deberán circular por el arcén o invadiendo el menor espacio posible de la calzada. En caso de que no haya arcén, ocuparán el carril derecho.