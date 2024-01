Tres sustituciones en el coche que puedes hacer tú mismo para ahorrar

Ahorrar es uno de los propósitos más planteados de cara al nuevo año que ha comenzado, mientras que el mantenimiento del vehículo es en muchas ocasiones muy costoso. Aquí te contamos tres sustituciones que puedes hacer tú mismo.

Según Oscaro, plataforma de venta de recambios, si has llegado a los kilómetros en los que te toca hacer el cambio de aceite o de alguno de los filtros, pero no tenías ese gasto contemplado, no debes preocuparte. Es una labor que puedes hacer tú mismo asumiendo tan solo el coste de la nueva garrafa de aceite y de los filtros.

En una superficie nivelada, asegúrate de tener a mano un recipiente para el aceite usado, un filtro de aceite nuevo y las herramientas necesarias. Siempre con el coche en frío, afloja el tapón del cárter y deja que el aceite usado se drene completamente. Si es necesario, utiliza un gato para elevar el vehículo y facilitar el acceso. Además, es importante no depender únicamente del gato como soporte.

Una vez levantado el vehículo, es recomendable colocarlo en caballetes para garantizar la seguridad mientras se trabaja debajo del vehículo. Tras ello, retira el filtro de aceite antiguo y reemplázalo con uno nuevo. Vuelve a colocar el tapón del cárter y apriétalo correctamente. Por último, añade el aceite nuevo según las especificaciones del fabricante.

Por otro lado, para cambiar el filtro del aire, primero abre el capó y localiza la caja del filtro, generalmente cerca del motor y protegida por una cubierta plástica. Desengancha las abrazaderas o quita los tornillos para abrir la caja con cuidado. Retira el filtro antiguo y observa su posición para asegurar una instalación adecuada del nuevo. Aprovecha para limpiar la caja de posibles residuos y coloca el nuevo filtro, asegurándote de que esté bien encajado. En último lugar, cierra la cubierta y asegúrala con las abrazaderas o los tornillos, verificando que está sellada correctamente para prevenir la entrada de aire no filtrado al motor.

La batería

El cambio de la batería es una tarea accesible para cualquier conductor y relativamente simple que se puede realizar siguiendo los siguientes pasos. Primero, asegúrate de contar con un kit de llaves y la nueva batería adecuada para tu vehículo. Desconecta la batería comenzando por el cable negativo (negro con símbolo -) y luego el positivo (rojo con símbolo +) para evitar cortocircuitos. Después, desancla la batería antigua y coloca la nueva en su lugar. Finalmente, vuelve a conectar los cables en orden inverso, empezando por el positivo y asegurándote de que la nueva batería esté bien fijada. Este proceso simple y sin herramientas especializadas te permite realizar el cambio de la batería por ti mismo, ahorrando así en los gastos que te supondría sustituirla en un taller.

Cambio de luces

De la misma forma, sustituir las luces fundidas también una operación muy sencilla. Oscaro aconseja, para una mayor seguridad, realizar esta tarea con el vehículo apagado y el motor enfriado. En primer lugar, abre el capó del vehículo y localiza la parte trasera del faro en cuestión. Identifica cual es la bombilla fundida y, dependiendo del tipo, gira o desenrosca la base para retirarla. Desconecta el cable de la bombilla antigua y retírala cuidadosamente. Coloca la nueva bombilla, evitando tocar la parte de vidrio, y reconecta el cable verificando después que la nueva bombilla funcione al encender las luces. Además, si es necesario, deberás ajustar la alineación del faro para garantizar una correcta iluminación.