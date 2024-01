Las baterías "milagro" para el coche eléctrico que esperaba Volkswagen reciben el aprobado

Tras un año de ensayos, Volkswagen dice en un comunicado que las celdas de estado sólido de la firma americana QuantumScape (apoyada desde sus inicios por Bill Gates) exceden todos los requisitos esperados y solo queda perfeccionar el proceso de producción.

Las baterías de estado sólido, que fabricantes como BMW esperan adoptar en torno a 2030, ya han recibido el aprobado por parte de Volkswagen para poder pasar a la serie. Después de un año de ensayo con las celdas suministradas por QuantumScape, han concluido que soportan al menos 1.000 ciclos completos de carga y descarga. Las pruebas las ha llevado a cabo en la empresa PowerCo, la filial de baterías de Volkswagen, nacida para verticalizar todo el negocio, y que está llevando a cabo las obras para la gigafactoría de baterías de Sagunto.

PowerCo es la empresa del grupo Volkswagen nacida para el negocio de las baterías, incluyendo la planta de Sagunto.

Medio millón de kilómetros

De acuerdo con la información de Volkswagen, las celdas de QuantumScape superan sus expectativas, porque tras mil ciclos las celdas apenas han envejecido y todavía conservaban un 95 por ciento de su capacidad original (valor que garantiza Toyota para su bZX4 en Japón para sus baterías actuales). En un coche con una batería de un tamaño suficiente para recorrer 500-600 km en el ciclo WLTP, significaría que las baterías de estado sólido soportarían al menos 500.000 km de vida útil y aún podrían retener una gran cantidad de energía en cada recarga.

El canciller alemán Olaf Scholz introduce una celda en una cámara de ensayos, en 2022.

Muy por delante de estándares y normas

Los estándares del sector del coche eléctrico, según Volkswagen, se contentan en la actualidad con una vida de 700 ciclos y una capacidad final del 70 por ciento respecto al inicio. Este es porcentaje de capacidad final al cabo de 10 años que exigirá la legislación europea a través de la futura normativa Euro 7.

De las baterías de estado sólido se espera que sean el siguiente gran salto en el mundo del coche eléctrico. Serán más seguras, porque no se inflaman. El electrolito, la sustancia que baña los polos positivo y negativo y permite la conducción eléctrica no será líquido, ni tampoco un gel, un paso intermedio en el que también trabajan los fabricantes. Por tanto, en caso de un accidente severo, el electrolito no se derramará, evitándose la posible liberación de sustancias contaminantes o nocivos.

Recargas más rápidas

Volkswagen resalta que la robustez de las baterías es la principal característica que se busca en la actualidad. Sin embargo, resaltan que las celdas de QuantumScape destacan en otros criterios, como seguridad, baja autodescarga (cuando no se usa) y capacidad de soportar recargas muy rápidas. Esto último está relacionado con uno de los atributos de los presumía QuantumScape en sus inicios, porque se calentaban menos que las convencionales. En 2020 anunciaban que podrían recargar hasta al 80 por ciento en 15 minutos (lo que los técnicos denominan 4C). En juliio, destacaron que sus celdas prototipo A0 habían superado las pruebas de un fabricante (presumiblemente, también Volkswagen) de perforación con un clavo, de sobrecarga, de cortocircuito externo y de estabilidad térmica hasta 300 ºC.

Las celdas de QuantumScape son del tipo de "litio metalico" o "sin ánodo", dado que éste -el polo negativo- se conforma durante el propio proceso de recarga, en forma de litio puro, sin necesidad de un "soporte" de grafito o silicio, como las celdas actuales. Estas celdas son compatibles con el concepto de "celda única", que emplearán todos los coches del grupo Volkswagen para simplificar, estandarizar y abaratar costes.