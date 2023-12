La distribución prevé que la automoción no alcance el millón de ventas hasta 2025

La automoción española tendrá que esperar hasta 2025 para lograr el millón de unidades matriculadas. Así lo considera la patronal de la distribución oficial e independiente (Ganvam), quien estima que en 2024 las matriculaciones se situarán en las 998.000 unidades.

Estas cifras son preocupantes para el mercado doméstico. Desde que comenzó la pandemia, el automóvil acumula cuatro años consecutivos por debajo del millón de ventas. Para este año, Ganvam prevé que las ventas de turismos y todoterrenos se sitúen en las 950.000 unidades. Una cifra que supondría un incremento del 16,8% en comparación con el pasado ejercicio.

La guerra en Ucrania y los vaivenes económicos derivados de ella están retrasando la recuperación del mercado por lo que no será sino hasta el 2029 cuando previsiblemente se logre alcanzar su "nivel natural" fijado en 1,2 millones anuales por su población, motorización y renta per cápita.

"Despedimos el año con un nuevo equipo de Gobierno. Le hacemos tres peticiones: que no nos deje huérfanos, los fondos del Perte solo fueron a la fabricación y no a la distribución; una política eficaz en materia de electrificación, necesitamos renovación del parque y que cumplan la normativa Euro VI, hay que meter el vehículo usado de hasta cinco años que cumpla esta normativa, ya que es la única manera de rejuvenecer el parque; y la movilidad sostenible, que no solo sea sostenible a nivel medioambiental, sino que apoye el desarrollo económico. No dudamos de que el vehículo eléctrico será el futuro, sino de cómo lo estamos haciendo. La movilidad sostenible no puede servir solo a las rentas altas", explica Raúl Palacios, presidente de Ganvam.

En cuanto a la previsión por canales, la patronal prevé que el próximo año el de particulares crezca un 3,5%, bastante menos que el 15,4% de este año. La demanda embalsada de años anteriores ha permitido cierta mejora en las ventas, aunque su efecto en el corto plazo será limitado, ya que la pérdida de poder adquisitivo está posponiendo las decisiones de compra.

El canal de empresa, que este año cerrará con un crecimiento estimado del 12,5%, crecerá en 2024 un 3,9%, lastrado por la ralentización económica. Por su parte, el canal alquilador crecerá en 2023 un 37,1%, mientras que en 2024 lo hará un 13,2%. A pesar de las buenas cifras del turismo en España, la recuperación de este canal no ha sido tan intensa, con una revisión de las previsiones que apuntan a un crecimiento más alargado en el tiempo.

En cuanto al tipo de propulsión, la evolución del vehículo electrificado (eléctrico e híbrido enchufable) en el mercado se ha mantenido al alza a lo largo del 2023 y se espera que cierre el año con una cuota del 12%, lo que supone alcanzar unas 113.500 unidades, casi un 45% más que en 2022. Para 2024, las previsiones de Ganvam, a partir de datos de Ideauto, apuntan que los turismos electrificados ganarán peso hasta alcanzar una cuota del 13,8%, lo que supondrá situarse en el entorno de las 137.751 unidades.

Otros segmentos

Por otro lado, el enfriamiento económico y la recuperación del turismo serán los principales factores sobre el resto de los segmentos de la automoción. Así, el mercado de comerciales ligeros, muy dañado desde la pandemia, acumula este año un crecimiento interanual del 23,7%, aunque se mantiene un 33,1% por debajo de las cifras de 2019. La previsión para el ejercicio es de un aumento del 23,1%.

Respecto a los vehículos industriales, que ya han superado los niveles prepandemia, crecen un 22,5% en lo que va de año y se espera que aumenten un 24% en tasa interanual. Los autobuses, de su lado, mantienen un crecimiento del 59,8% que disminuirá al 57,3% para cierre de 2023. Las ventas de los vehículos de dos ruedas continúan con su positiva tendencia, aumentando un 12,6% en el acumulado del año. Un crecimiento que se mantendrá para fin de año.

El VO bajará de los dos millones

Respecto al mercado del vehículo de ocasión, las previsiones de la patronal apuntan a un crecimiento del 2,5% en 2023, quedándose a las puertas de los dos millones de unidades vendidas; una tendencia que se ralentizará en 2024, estimando una subida del 1%, con 1.956.463 unidades.

El envejecimiento del parque automovilístico seguirá siendo uno de los principales caballos de batalla para el sector el próximo año. Las previsiones de la patronal indican que para el 2024 los vehículos con más de 10 años coparán el 56% de las ventas de vehículos de ocasión, los modelos con una edad comprendida entre los 0 y 5 años representarán el 27% y las de 5 a 10 años, el 17%.

En este sentido, Palacios ha insistido en la necesidad de que el nuevo Gobierno ponga en marcha "planes de rejuvenecimiento del parque que faciliten el acceso de todas las rentas a la movilidad cero y bajas emisiones con el apoyo al usado de hasta cinco años como palanca aceleradora".