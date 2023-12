Las 10 preguntas más falladas en el examen del carnet de conducir en 2023

Como en cualquier examen, muchas veces se fallan ciertas cuestiones por presión, otras por simple desconocimiento. El carnet de conducir no es ninguna excepción. Estas son las 10 preguntas más falladas este año, ¿sabrías responderlas correctamente?

Según un estudio realizado por la editorial de formación vial, Pons Seguridad Vial, este año se han detectado un 50% más de las preguntas falladas vinculadas a normativa. "Los adelantamientos, el uso de los carril VAO, circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), señalización en caso de avería o sanciones y no pueden faltar preguntas de señales y de seguridad vial", apunta el responsable de Formación de Pons, Fernando Solas.

Así, en base a los resultados de más de dos millones de test online realizados, estas son las preguntas que no todo el mundo puede responder correctamente:

Cuando llueve o poco después de haber llovido, ¿qué debe hacer antes del cruce o adelantamiento, especialmente si se trata de vehículos voluminosos o pesados?

A. Disminuir la velocidad, accionando el freno de estacionamiento.

B. Poner en funcionamiento el limpiaparabrisas a la velocidad más rápida.

C. Advertirlo mediante destellos o señales acústicas.

Respuesta correcta: B

Explicación: Al cruzarnos con otro vehículo, especialmente si es un vehículo voluminoso, y hay agua en la vía, salpicará agua a nuestro parabrisas, por tanto es aconsejable activar el limpiaparabrisas.

La clave de esta pregunta: Cuando nos crucemos o adelantemos a otros vehículos con lluvia o agua en la vía, perderemos visibilidad al salpicar más agua sobre nuestro parabrisas y si el cruce o adelantamiento es a un vehículo voluminosos, se verá incrementada la cantidad dicha cantidad de agua.

En esta curva sin visibilidad, ¿está permitido adelantar?

A. No, en ningún caso.

B. Sí, pero sólo a vehículos de dos ruedas.

C. Sí, sin invadir el sentido contrario.

Respuesta correcta: C

Explicación: Queda prohibido adelantar en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida.

La clave de esta pregunta: No se podrá adelantar en todo lugar o circunstancia en que la visibilidad no sea suficiente, a no ser que los dos sentidos de la circulación estén claramente delimitados y la maniobra pueda efectuarse sin invadir la zona reservada al sentido contrario.

Un turismo que lleva el distintivo ambiental que aparece en la imagen, clasificado como "0" emisiones, ¿está autorizado a circular por el carril habilitado para vehículos de alta ocupación (VAO)?

A. Sí, aunque vaya solo el conductor.

B. No, salvo que por los paneles de mensaje variable se autorice su acceso.

C. Sí, siempre que esté ocupado por al menos dos personas, incluido el conductor.

Respuesta correcta: A

Explicación: La utilización del carril habilitado para VAO queda limitada a motocicletas, turismos y vehículos mixtos adaptables, que estén ocupados por dos personas, como mínimo, incluido el conductor.

El carril también podrá ser utilizado, aunque solo lo ocupe su conductor, por: Motocicletas de dos o tres ruedas; turismos clasificados como cero emisiones, o turismos clasificados como ECO, C o B cuando esté indicado en los paneles de mensaje variable colocados a la entrada del carril. Estos vehículos deberán ir identificados con el adhesivo ambiental correspondiente.

La clave de esta pregunta: El carril VAO es desconocido por una gran parte de los conductores, en parte porque los encontramos en un número reducido en nuestras vías.

En caso de avería en esta vía, ¿cómo debe colocar los triángulos de preseñalización de peligro?

A. Dos triángulos, a 100 metros de distancia.

B. Dos triángulos, uno por delante y otro por detrás del vehículo, a 50 metros.

C. No estoy obligado a colocarlos.

Respuesta correcta: C

Explicación: Si por accidente o avería genero un obstáculo en la vía debo retirarlo lo antes posible, para ello señalizo el vehículo o la carga que ha quedado en la calzada o en el arcén enciendo las luces de emergencia, si es de noche o con poca visibilidad dejo encendidas las luces de posición. Debo de colocar los dispositivos de preseñalización de peligro, en el lado derecho en el sentido de nuestra marcha a 50 m como mínimo y visibles desde 100 m:

- En vías de dos sentidos: uno por delante y otro por detrás del vehículo

- En vías de sentido único o más de tres carriles: uno detrás del vehículo

Salvo que sea una autopista o autovía.

La clave de esta pregunta: Aunque tengo que señalizar el vehículo averiado o la caída de la carga, en autopistas y autovías hasta el 1 de enero de 2026 no es obligatorio poner los citados triángulos tras una inmovilización del vehículo por accidente o avería, para evitar un riesgo mayor.

Esta señal prohíbe...

A. girar a la derecha, únicamente.

B. girar a la izquierda, únicamente.

C. girar a la izquierda y cambiar el sentido de la marcha.

Respuesta correcta: C.

Explicación: Esta es la señal R-303 que prohíbe girar a la izquierda. Incluye, también la prohibición del cambio de sentido de la marcha.

La clave de esta pregunta: Al ver esta señal percibe que se prohíbe girar a la izquierda claramente pero no percibe que también prohíbe cambiar el sentido de la marcha. Esta pregunta se falla porque no tiene en cuenta las dos prohibiciones. Por ello siempre que vea esta señal acuérdese de un "2" porque prohíbe dos cosas: el giro a la izquierda y el cambio de sentido. En cambio la señal que prohíbe cambiar el sentido de la marcha no prohíbe cambiar de dirección, asóciela con un "1" solo prohíbe una cosa, el cambio de sentido

¿Cuál es la sanción por utilizar, sujetando con la mano, el teléfono móvil mientras se encuentra en un semáforo en rojo?

A. Pérdida de 6 puntos y 500 euros.

B. Pérdida de 6 puntos y 200 euros.

C. Pérdida de 3 puntos y 200 euros.

Respuesta correcta: B.

Explicación: Utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, es considerado infracción grave y con conlleva la pérdida de 6 puntos y una multa de 200 euros.

La clave de esta pregunta: Las distracciones son la principal causa de accidentalidad, y lo que más distracciones provoca es el móvil, por ello ha aumentado la detracción de puntos a 6 por su manipulación. Además, es considerada infracción grave, y todas ellas conllevan una multa de 200 euros.

¿Puede circular por vías interurbanas un vehículo de movilidad personal?

A. Sí, si lo hace por el arcén.

B. No, debe circular solo por vías urbanas y travesías.

C. No.

Respuesta correcta: C.

Explicación: El comúnmente conocido como patinete eléctrico, es el denominado vehículo de movilidad personal o VMP, tienen prohibido circular por vías interurbanas y autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado, por túneles urbanos y por travesías. Y por supuesto por la acera.

La clave de esta pregunta: Los VMP son vehículos pero debido al riesgo que presentan por su escaso peso, reducidas ruedas y falta de estabilidad, no se les permite circular por las vías fuera de poblado, al circular a mayor velocidad por estas vías y por el riesgo que suponen en caso de colisión o caída.

¿Puede circular cualquier vehículo por una calzada con esta señalización?

A. No, porque es una vía exclusiva para automóviles.

B. Sí.

C. Sí, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar.

Respuesta correcta: B.

Explicación: La señal de la imagen obliga a los conductores de automóviles, excepto motocicletas a circular por la calzada a cuya entrada esté situada.

La clave de esta pregunta: Las señales circulares con fondo azul obligan, en este caso, obligan a los conductores de automóviles, excepto motocicletas a circular por la calzada a cuya entrada esté situada pero no prohíbe al resto de vehículos a circular por dicha vía.

¿Se permite hacer uso de ráfagas con el alumbrado de largo alcance para advertir al vehículo que le precede la intención de adelantar?

A. No.

B. Sí, pero únicamente fuera de poblado.

C. Sí, tanto en poblado como fuera de poblado.

Respuesta correcta: C.

Explicación: Las ráfagas se pueden utilizar tanto dentro como fuera de poblado para advertir el propósito de adelantar; evitar un posible accidente o advertir que se realizar un servicio de urgencia.

La clave de esta pregunta: Las ráfagas y el claxon se pueden utilizar para esto mismo. Aunque para advertir el propósito de adelantar solo se puede utilizar el claxon fuera de poblado, en poblado está prohibido, piense si cada vehículo que adelanta a otro toca el claxon, el ruido tan ensordecedor que habría en las ciudades y pueblos.

¿Cómo se debe circular en una pendiente ascendente con nieve?

A. Con una relación de marchas cortas.

B. Con una relación de marchas lo más alta posible.

C. Lentamente y reteniendo el vehículo.

Respuesta correcta: B.

Explicación: Con nieve disminuye la adherencia por ello se debe circular lentamente; aumentar la distancia con el vehículo de delante; emplear una relación de marchas lo más alta posible pero a la vez adecuada y compatible con la seguridad y tener los neumáticos y frenos en buen estado.

La clave de esta pregunta: Con nieve en pendientes ascendentes se circulará con la marcha más larga posible (para mejorar la adherencia) en cambio con estas mismas condiciones adversas en pendientes descendentes se circulará con marchas cortas (para que actúe el freno motor).