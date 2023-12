Hoteles para enamorados… de su coche

La cadena de hoteles alemana b'mine te ofrece llegar a tu habitación en el décimo piso sin necesidad de haberte bajado del coche.

Porque tienes miedo de que te rayen el coche en el aparcamiento, porque quieres mantener a toda costa tu privacidad, porque quieres dormirte mientras ves por la ventana el coche de tus sueños… En Alemania, que ha vivido tradicionalmente por y para el coche, tienen ya hoteles para estos usuarios. La cadena b'mine ofrece habitaciones en altura con terraza en la que aparcar el coche.

Por 170 euros la noche (cuando hemos hecho la consulta) esta cadena de hoteles de lujo ofrece suites a las que acceder sin necesidad de bajar del vehículo. El coche queda aparcado al aire libre, en la terraza de la habitación, visible a través de su cristalera. Desde ahí se puede acceder a la habitación, o través de los pasillos como en el resto de habitaciones "normales".

Un hotel con vistas a tu coche y, al fondo, el resto de la ciudad.

Hoteles para eventos sobre ruedas

No, no se trata (o no pretenden) de un hotel de citas, sino de negocios y eventos, incluidos culturales y culinarios. Aprovechan su ascensor capaz hasta 4 toneladas para subir vehículos para presentaciones a sus salas de convenciones, ubicadas en una undécima planta, en el caso del hotel de Francfort. Este hotel fue galardonado con el premio de arquitectura Arch Design Award 2022.

Para que durante la reunión tampoco pierdas de vista a tu coche.

Todo el desarrollo futuro de la cadena hotelera (hoy son tres, esperan operar treinta en 2030) gira alrededor de CarLoft, la denominación de este concepto de "veneración del coche", y de CarLift, el concepto de ascensor.

CarLoft dice estar protegido por una patente internacional y también lo ofrecen para proyectos particulares, ya sea en edificios nuevos o en uso. Y con 2030 en el punto de mira, según consta en la patente, los huéspedes también pueden recargar el vehículo durante el descanso de su usuario, en caso de ser eléctrico.