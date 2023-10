Alarcón (Northgate): "La rentabilidad que ha dado la venta del vehículo usado ha sido altísima"

Jorge Alarcón es el consejero delegado de Northgate España desde agosto de 2019. Desde entonces lidera la compañía habiendo hecho frente a la pandemia, a las vicisitudes derivadas de ella, como a los parones por falta de suministro consecuencia de la falta de semiconductores y, por tanto, de vehículos.

Ante esta situación, la compañía tuvo que hacer frente a la demanda con vehículos de ocasión, negocio que le ha repercutido a la compañía grandes beneficios. Atiende a elEconomista.es para analizar la situación que vive la compañía transcurridos seis meses de su ejercicio fiscal.

¿Cómo han transcurrido para Northgate los nueve primeros meses del año?

La verdad es que está yendo bastante bien. El mercado de suministro de vehículos se está estabilizando. Yo no diría que está todavía 100% estabilizado por todos los problemas de suministro por la pandemia que tuvimos en el año 2020, y luego en 2021 y 2022 por toda la crisis de los semiconductores y los problemas geopolíticos. Es cierto que este año 2023 estamos viendo ya una recuperación progresiva y yo diría que casi ya de estabilidad en lo que son turismos.

La parte que más movemos nosotros, que es el vehículo comercial, todavía está por estabilizarse. Está mejorando, pero todavía no está en los niveles prepandemia. Y eso, evidentemente, en un mercado en el cual si hay oferta, los vehículos ayudan, la demanda está ahí. La demanda del renting sigue creciendo. Bueno, las previsiones que nos dan los diferentes órganos, que están dando por la AER -la patronal del sector del renting-, hablan de un crecimiento entre el 4% y el 5% este año, yo creo que estaremos por ahí. Nosotros estamos creciendo un poquito más que esos números, pero muy condicionado siempre por el suministro de vehículos.

¿A qué corresponde esa previsión de crecimiento de entre el 4% y el 5%?

Corresponde al crecimiento de flota. Pienso que al final muchas de las compañías, yo creo que todas, hemos tenido que tirar de ese crecimiento de la edad de nuestras flotas y ahora lo que estamos haciendo es adquirir vehículos en parte para renovarla. Entonces al final lo que estamos haciendo es crecer en flota neta.

Una de las características principales del renting y por lo que yo creo que nuestros clientes también nos valoran es que nuestros vehículos, en general, cuando ya tienen un ciclo de tres años y medio, cuatro años, cuatro años y medio, los desflotamos porque siempre queremos tener vehículos que estén en muy buenas condiciones. Tuvimos que incrementar esa edad media de la flota durante el último año y medio y ahora lo que estamos haciendo es trabajar precisamente en el sentido contrario, volver a niveles de edad media de la flota prepandemia.

¿Cómo se ha comportado el mercado de vehículos usados dentro del renting?

La verdad es que el mercado de ocasión está siendo muy fuerte, yo creo que se ha llegado seguramente al pico y ahora empieza un poco de desaceleración, pero hasta niveles, que, según dicen los históricos de la compañía, no se han visto nunca. Estábamos en una situación en la cual hay demanda creciente y bueno, hay una parte que se podía hacer con vehículo nuevo, hay otra parte que se puede hacer con renting, pero hay otra parte que se tiene que hacer con vehículo usado.

Hubo muy poca oferta de vehículos y en consecuencia, los precios subieron y subieron para toda tipología de vehículos y en nuestro caso, donde también había ese desbalance entre oferta y demanda en vehículo comercial, pues el vehículo comercial también se apreció más incluso que los turismos. Si a eso le sumas que los vehículos que sacamos al mercado son un poco más antiguos, por lo tanto están un poquito más amortizados, pues la rentabilidad que nos ha dado esta venta de usado ha sido altísima. De hecho, el año pasado tuvimos un incremento muy importante de nuestro resultado, una parte fue del alquiler, que fue muy bien, pero la parte de usado prácticamente más que duplicó su beneficio. No vendimos tantos vehículos, solo algunos que tenían un margen unitario muy alto, con precios altos, más amortizados y por tanto, con mayor margen.

En el escenario macroeconómico en el que nos encontramos, caracterizado por los altos tipos de interés, ¿se ha incrementado también la morosidad?

Pues la morosidad hasta ahora te diría que está bastante controlada. Es verdad que cuando los tipos de interés están más bajos, hay más alegría económica y no tanta presión financiera. Las tasas de morosidad bajaron el año pasado y el año anterior a unos niveles también muy, muy bajos.

Al final nuestro vehículo, y lo digo en el caso específico de Northgate, en la mayoría de los casos son herramientas de trabajo para nuestros clientes y la garantía que tenemos respecto a la morosidad es el propio vehículo. Aunque sí que vemos un incremento, y lo estamos viendo casi mes a mes con las tasas de interés, un poquito de incertidumbre financiera en general que ahí nos está ayudando, pero sí que es verdad que todavía están bastante controladas.

¿Han encarecido las cuotas del renting? ¿En cuánto se ha encarecido de media el renting del turismo y del vehículo comercial?

Bueno, hemos tenido que hacerlo porque las subidas de precios de vehículos han sido muy importantes. Al final, no solo hemos tenido pocos suministros, sino que además el suministro que ha venido, porque se han encarecido las materias primas y por toda la situación que han tenido los fabricantes, han tenido también esa falta de oferta. Las subidas de precios han sido muy importantes, estamos hablando de términos entre el 30 y el 35% en los últimos años. Evidentemente, el 60% de nuestro coste es la amortización de los vehículos y eso al final tenemos que de alguna forma traspasárselo a los clientes.

En nuestro caso hemos intentado ser más defensores de la postura del cliente. Evidentemente no hemos hecho esas subidas a esos niveles porcentuales porque creíamos que eran unas subidas que eran difícilmente explicables y sostenibles en el mercado, pero sí que hemos tenido que hacer subidas. Yo te diría que no tanto entre turismo y vehículo industrial, porque la verdad es que los dos han subido ya a niveles parecidos.

Sí que es verdad que en nuestro caso, nuestro producto principal es el renting flexible. La otra parte, que es más lo que llamamos renting fijo, que es el renting más tradicional a cuatro años, ese se hace con vehículo nuevo y prácticamente la subida del precio del vehículo, se ha traspasado a la cuota. En el fijo no, porque al final lo que vamos haciendo es renovar nuestra flota más o menos un 25% cada año, con lo cual esas subidas las hemos ido pasando progresivamente a nuestros clientes. Son subidas que no se habían visto en el sector, evidentemente tampoco habíamos visto esas subidas de precios de vehículos. Yo creo que lo hemos explicado a nuestros clientes, lo han entendido y por ello, siguen trabajando con nosotros.

¿Cómo está funcionando el negocio del renting flexible?

Pues mira, el negocio cuando lo lanzamos fue muy bien, tuvo mucha atracción y teniendo en cuenta que al final es un producto que vas lanzando poco a poco. El problema que nos hemos encontrado desde que lo lanzamos en el año 2021 es la falta de vehículos y eso lo que ha hecho ha sido ir restringiendo un poquito o limitando un poco el crecimiento, porque al final nuestra base de cliente, si quieres empresa, era muy grande, muy importante y los pocos vehículos que entraban pues prácticamente los dedicábamos a renovar y a crecer en la parte de empresas.

Aún así hemos tenido 600-700 vehículos alquilados en la parte de individual y ha tenido parada para todas las limitaciones que le hemos puesto y en muchos casos es que no podíamos alquilarlos y de hecho cerrábamos la posibilidad de alquilarlos, creemos que es una cifra que está muy bien. El mercado de particulares es un mercado creciente y nosotros creemos que hay ahí una oportunidad de negocio clara. Ahora que está entrando más suministro y sobre todo más de turismo, que es el vehículo fundamental que nos alquilan los clientes particulares, las expectativas de crecimiento son mayores y de hecho, creo que llevamos cinco meses con crecimiento neto, lo cual sí que nos da una buena visión de hacia dónde va este negocio.

¿Y el negocio de Northgate Talleres?

Tenemos una red de 42 talleres propios en España. Tenemos internalizado casi el 100% de nuestro negocio porque tenemos que dar un servicio exquisito a nuestros clientes. Y como nuestros clientes estaban muy satisfechos del servicio que damos a nuestros talleres, lo que hicimos es abrirlo a cualquier persona o a cualquier empresa. Es un negocio con el que, sin darle mucha publicidad, estamos cerca a los dos millones y medio de facturación, lo cual nos da buenos visos de que va a ser un negocio relevante a futuro.

Estamos trabajando mucho en respuestas, con todo lo que son los dispositivos de telemetría, en ayudar a nuestros clientes, no solo en lo que es la geolocalización de los coches, sino en ayudarles a eficienciar sus flotas. Muchos de nuestros clientes son grandes flotistas y el mismo coche lo tienen diferentes usuarios. Con esto van a tener información de modos de conducción, de si hay alguna preavería en el vehículo, de cuando se están llevando por sitios mejores o peores. Tenemos un plan de promoción del vehículo eléctrico, sobre todo en ayudar en el asesoramiento a los clientes.

¿Cree que se tiene que ampliar la dotación presupuestaria del Moves Flotas?

Seguro, al final nosotros nos hemos ido apuntando a los planes Moves. Los planes Moves al final para empresas como nosotros, que somos grandes flotistas y que somos muchas veces uno de los motores de la promoción del vehículo eléctrico, no es lo mismo que te den una subvención a ti como cliente particular para que te lo compres con todas las dudas de qué pasará con ese coche, va a cambiar la tecnología, cuándo va a cambiar, etc. a que lo pruebes en un modelo de renting, en un modelo de renting flexible como el nuestro.

Siempre está muy limitado, en los casos de Moves siempre tenemos una limitación de vehículos máximos por comunidad autónoma. En los planes Moves Flotas, que parece que son más grandes, estamos hablando de volúmenes de alrededor de 300 vehículos.

También se ha incrementado la inversión que tienen que hacer en la compra de estos vehículos...

Absolutamente, y teniendo en cuenta otra cosa que es que al final nuestra ecuación de trabajo siempre es comprar bien vehículos y alquilarlos bien. Alquilarlos bien quiere decir, evidentemente, con unas tarifas adecuadas, pero también con unos costes de mantenimiento durante la vida del vehículo y, posteriormente, venderlo bien. El vehículo eléctrico hoy todavía tiene un valor residual que es una incógnita. Al final estamos comprando vehículos que no sabemos qué va a pasar con ellos dentro de tres o cuatro años.

Ahora mismo hay mucha promoción o ha habido mucha promoción en los últimos meses con todos los vehículos híbridos. Los vehículos híbridos en muchos casos parece ser que se van a discontinuar. Al final hay que ver un poco todo el tema de valores residuales. Evidentemente el que no haya unos planes con cierta continuidad, con volumen y sobre todo que sean relativamente fáciles de ejecutar, pues ponen una piedra o por lo menos, no facilitan el camino hacia esa transición.

¿Cree que este año se superarán las matriculaciones en renting que había antes de la pandemia en el mercado español?

En general en el mercado español, sí. El año apunta a que por lo menos vamos a estar por encima del millón de matriculaciones, lo cual creo que es cierta vuelta a la normalidad. No sé si llegaremos a los máximos prepandemia, cercanos al 1,1 o 1,2 millones, pero sí que es verdad que se va habiendo una tendencia a la recuperación. Creo que el hecho de que este año pasen más de un millón de matriculaciones seguramente será una buena piedra de toque respecto a lo que nos espera el futuro.