¡Campeón! Carlos Sainz brilla en el GP de Singapur 2023, a los mandos de su Ferrari

Carlos Saniz acaba de proclamarse campeón del GP de F1 de Singapur 2023, en una brillante carrera que el piloto ha sabido culminar con éxito. Con este ya son dos las victorias de Carlos, tras la conseguida el pasado año en el GP de Gran Bretaña.

Allí en Silverstone, en el GP de Gran Bretaña, celebrado en julio de 2022, Carlos Sainz lograba imponerse a Max Verstappen y Charles Leclerc. Ahora más de un año y medio después la alegría en el piloto madrileño vuelve a correr por sus venas, y de qué manera, en el circuito de Singapur.

Este triunfo culmina el increíble fin de semana deportivo de un Carlos Sainz que ha sabido imponerse a todo y a todos. El sábado conseguía una Pole Position clave para este triunfo. En palabras del piloto español, "conseguir la Pole Position en las calles de Singapur es una gran sensación. Vimos que éramos competitivos y creo que hemos hecho un buen trabajo en la preparación de la clasificación. La Q3 ha estado muy apretada, pero hemos conseguido hacer vueltas limpias y rápidas, y hemos conseguido esa Pole".

McLaren y Mercedes a la caza del Ferrari de Sainz

Con la Pole en la mano, Carlos no ha desaprovechado su oportunidad. Tras una salida de carrera muy limpia, sin contratiempos, el piloto ha defendido en todo momento y con uñas y dientes un primer puesto que no ha abandonado a lo largo de las 62 vueltas al circuito Marina Bay. Con el McLaren de Lando Norris y los Mercedes de George Russell y de Lewis Hamilton pisándole los talones a los largo de toda la carrera (Russell abandonaba en la última vuelta), el final de este GP ha sido de infarto.

Carlos se proclama así, por segunda vez en su carrera como piloto de F1, campeón de un Gran Premio, este de Singapur que ya logró Fernando Alonso hace 13 años a los mandos de Ferrari.

Brillante, por tanto, estrategia la del piloto español y su equipo Ferrari en esta decimoquinta carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Una victoria que sabe a gloria y que ha sido bien merecida.

"Me siento increíble, ha dicho el piloto español de Ferrari. Gracias a todo mi equipo Ferrari porque han hecho un gran esfuerzo para darle la vuelta al comienzo de la temporada. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en la carrera. Lo hemos hecho perfecto y nos vamos con una victoria que seguro que todo Ferrari y toda Italia van a estar orgullosos. He sentido que tenía la tranquilidad y que tenía el hueco para hacer lo que podía hacer, pero no voy a mentir. Estás bajo presión y si cometes cualquier error te puede ir mal, pero he tenido el control en todo momento y he podido conseguir esta victoria, y ahora mismo estoy contentísimo".

¡Enhorabuena Carlos!

Así ha quedado la carrera del GP de F1 de Singapur

1-Carlos Sainz. Ferrari

2-Lando Norris. McLaren

3-Lewis Hamilton. Mercedes

4-Charles Lecrerc. Ferrari

5-Max Verstappen. Red Bull

6-Pierre Gasly. Alpine

7-Óscar Piastri. McLaren

8-Sergio Pérez. Red Bull

9-Liam Lawson. Red Bull

10-Kevin Magnussen. Hass

15-Fernando Alonso. Aston Martin

Así va el GP de F1 2023. Clasificación de pilotos

1) Max Verstappen: 374 puntos

2) Sergio Pérez: 223 puntos

3)Lewis Hamilton: 180 puntos

4) Fernando Alonso: 170 puntos

5) Carlos Sainz: 142 puntos