"Más del 80% de nuestros coches serán eléctricos para el año 2030"

Barbara Frenkel es la responsable de compras de Porsche AG y la primera mujer que forma parte del Consejo de Dirección de la compañía. También es responsable, entre otras funciones, de los e-fuels. Por todo ello, es una de las personas clave del gran éxito actual de la marca alemanas.

Tras los problemas sufridos por la falta de suministro, ¿la producción de Porsche está ya restablecida? ¿Qué han aprendido de esta crisis?

Este año la situación con los proveedores es mucho más estable que en años anteriores, especialmente con los semiconductores, cuyo suministro es más seguro. La mejoría se debe a que hemos aprendido mucho de la crisis y en los últimos años hemos estrechado aún más la relación con nuestros principales proveedores, realizando acuerdos a largo plazo. Además, hemos establecido un nuevo sistema de gestión de riesgos, esencial para una operativa óptima. Evaluamos a nuestros proveedores, su localización, los materiales que utilizan y usamos Inteligencia Artificial. Así detectamos rápido dónde puede haber problemas en la cadena de suministro para poder anticiparnos. Y vigilamos de cerca los procesos de los proveedores just in time, como los de asientos, para garantizar un suministro acorde a nuestras necesidades.

¿Su política de compras se centra en suministradores europeos?

Nuestro negocio de compras es global, aunque la mayoría de nuestros proveedores están en Europa. Para ponerlo en cifras, el volumen de compras de Porsche este año será de más de 14.000 millones de euros. Pero la transformación de la industria del automóvil, del coche de combustión al eléctrico, requiere nuevos suministradores, también los relacionados con el software. Por ejemplo, trabajamos con la compañía israelí MobilEye dedicada a la conducción autónoma. O en Chile, donde junto con HIF estamos desarrollando nuestro ambicioso proyecto de e-fuels. Para nosotros es importante tener los mejores socios y la mejor relación a largo plazo con ellos.

¿Porsche trabaja con proveedores españoles?

Lo bueno es que tenemos en España y Portugal proveedores muy fuertes. Y estoy muy orgullosa por ello. Tenemos no solo empresas españolas que fabrican en España sino que también hay empresas internacionales que tienen plantas de producción españolas. España es una gran potencia en el sector de la automoción, cuenta con una gran industria automovilística y una fuerte industria de proveedores.

El coche eléctrico es solo una parte de la reducción de emisiones. ¿Cómo afronta Porsche la descarbonización en la movilidad?

La descarbonización es uno de los objetivos estratégicos de nuestra compañía. Hay dos vías importantes para conseguir esa descarbonización. La primera es transformar los vehículos con motor de combustión en eléctricos y la segunda es reducir las emisiones de CO2 en toda la cadena de suministro. La principal palanca para lograr esa reducción está en las baterías de los vehículos eléctricos. La segunda se basa en la reducción de emisiones en la producción de nuestros materiales, como por ejemplo, el aluminio y el acero. Por ello, pedimos a nuestros principales proveedores, en torno a unos 1.300, que usen energía renovable para producir nuestras piezas.

¿Cómo organiza Porsche el suministro de baterías, clave en el vehículo eléctrico?

Nuestra estrategia de baterías está basada en tres pilares. En primer lugar, trabajamos con los mejores suministradores de baterías asiáticos, con varios. En segundo lugar, realizamos estrategias de prevención: si en el futuro podemos encontrarnos con menor suministro de materias primas para dichas baterías, por una mayor demanda, identificamos esa situación y de esta forma podemos asegurar el suministro de dichos componentes. El tercer pilar es Cellforce Group, una subsidiaria de Porsche. Estamos desarrollando baterías de alto rendimiento destinadas a nuestros modelos de altas prestaciones. Para ello estamos construyendo una fábrica de baterías cerca de Stuttgart (Alemania) que estará operativa en 2024.

Bruselas prohibirá vender coches de combustión desde 2035. ¿Cumplirá Porsche estos plazos?

La respuesta es sí. Estamos totalmente comprometidos con la electromovilidad. Por el momento tenemos el Taycan como nuestro primer eléctrico, además es un gran éxito y es un coche precioso. El año que viene lanzaremos el Macan eléctrico y después las otras líneas de producto les seguirán. Nuestro objetivo es que en 2030 más del 80% de nuestros vehículos sean 100% eléctricos. El 911 seguirá fabricándose con motor de combustión mientras que nuestros clientes lo demanden y sea posible por legislación. Estamos desarrollando la llamada estrategia de doble e: electromovilidad y los e-fuels.

¿Cree que se ha equivocado la Unión Europea al imponer una restricción tan drástica al coche de combustión?

La razón por la que Europa ha tomado esa decisión es ser líder en la reducción de emisiones y nosotros en Porsche y el grupo Volkswagen estamos completamente alineados con la política de descarbonización. Cuando sea posible tener energía verde es cuando tendremos que apostar de verdad por la electromovilidad. Los fabricantes europeos están poniendo en el mercado muy buenos coches eléctricos y estoy convencida de que Europa puede cumplir con este desafío. El octubre pasado celebramos la producción de la unidad 100.000 del Taycan y es un coche con un gran éxito. En el caso de España, Porsche prevé vender más coches eléctricos que de combustión para el año 2025.

El suministro de baterías viene básicamente de Asia en estos momentos, ¿Cuándo podrá Europa fabricar sus propias baterías?

Como responsable de compras me gustaría tener una cadena de suministro de batería también en Europa. Para ello necesitamos unir fuerzas, los reguladores, los gobiernos y fabricantes, para poder establecer una cadena de suministro completa de baterías en Europa. Todo esto para poder ofrecer los materiales, el refinado y la producción en territorio europeo. Para los vehículos de combustión tenemos la cadena completa de suministro en el Viejo Continente y tenemos que lograr que con el vehículo eléctrico pueda ser igual. Es más, el Grupo Volkswagen está haciendo fuertes inversiones en Europa para la instalación de fábricas de baterías, una de ellas en Valencia.

Es usted la primera mujer que llega al Consejo de dirección de Porsche. ¿Cree que le ha resultado más difícil el camino que si hubiera sido un hombre?

Yo no puedo hablar de las diferencias con respecto a lo que han tenido que hacer los otros miembros del Consejo, porque yo no sé lo que han hecho para lograrlo. Estoy muy agradecida y orgullosa de que me hayan elegido a mí para desarrollar esta función. A lo largo de toda mi carrera, he tenido muchos momentos de ser la primera en algo. Espero poder inspirar a otras mujeres para seguir mi ejemplo y para llegar a puestos importantes en la industria del automóvil. Estoy promoviendo la presencia de mujeres en la compañía, hago de mentora y estoy abriendo puertas. Pero también hay que destacar que en Porsche no hay regalos, el rendimiento es esencial. En la compañía hay un 19% de mujeres, pero en mi departamento de compras el porcentaje está en torno al 40%. No es suficiente, hay que conseguir más variedad, pero no solo en mujeres y hombres, también con diferentes culturas o nacionalidades. Con un equipo más diverso se consiguen mejores resultados.