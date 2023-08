Audi adelanta a Mercedes-Benz como líder en el segmento 'premium' español

El mercado premium del automóvil encadena varios años de vaivenes. Tras la rotura de la cadena de suministro provocada por la pandemia, la falta de semiconductores y la guerra de Ucrania, el liderazgo en este segmento parece ser cosa de dos: Audi y Mercedes-Benz.

La marca de los cuatro aros, propiedad del Grupo Volkswagen, es líder en ventas en los siete primeros meses del año en España, con un total de 26.047 vehículos comercializados, lo que supone un incremento del 28,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Tras Audi se sitúa Mercedes-Benz, que entre enero y julio ha comercializado un total de 25.185 vehículos, lo que equivale a un alza del 23,3% en comparación con los siete primeros meses de 2022. En los siete primeros meses del año pasado, Mercedes-Benz era líder en España.

La tercera posición la ocupa BMW. La firma bávara ha comercializado en España hasta julio un total de 19.218 vehículos, un 12,3% más en tasa interanual.

A falta de cinco meses para cerrar el ejercicio 2023, Audi vuelve a situarse en cabeza como líder en la venta de vehículos del segmento premium. Aunque Mercedes-Benz acecha este liderazgo y se sitúa a menos de 1.000 ventas de repetir lo que logró el año pasado. Más alejada se queda BMW quien tiene una diferencia de más de 6.800 entregas con Audi y de más de 5.900 unidades comercializadas en comparación con Mercedes-Benz.

Lo cierto es que este dominio no ha sido contundente a lo largo de todo el año. Entre enero y marzo, el liderazgo se fue turnando entre Mercedes-Benz y Audi. Es a partir del mes de abril cuando Audi acumula tres meses consecutivos como la marca premium más vendida en España. No obstante, en julio, Mercedes-Benz se puso en lo más alto de la tabla. BMW, por su parte, no ha logrado liderar las ventas de este segmento en ningún mes de lo que va transcurrido de 2023.

Vaivenes en el liderazgo

Audi ha sido la principal enseña en el mercado premium español. La firma alemana fue líder incontestable de este segmento durante 25 años consecutivos en España. Una posición que perdió en 2019, cuando Mercedes-Benz le superó y también se mantuvo a lo largo de 2020, ejercicio marcado por la pandemia y la consecuente falta de stock y la rotura de la cadena de suministro.

En 2021, ejercicio que también estuvo marcado por las consecuencias derivadas de la pandemia, BMW fue la enseña con más ventas en el segmento premium en España. Ya en 2022, el liderato pasó a manos de Mercedes-Benz.

BMW, líder a nivel mundial

En lo que al liderazgo mundial del segmento premium se refiere, la clasificación cambia con respecto a España. De esta manera, el Grupo BMW es líder mundial, con un total de 1.214.864 vehículos comercializados en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 4,7% en tasa interanual. Así, el grupo bávaro está bien encaminado para repetir el liderazgo del segmento premium que consiguió en 2022, cuando llegó a comercializar más de 2,1 millones de vehículos en todo el mundo. En cuanto a las perspectivas para lo que resta de ejercicio, el Grupo BMW prevé un "ligero crecimiento" en las entregas a clientes al cierre del ejercicio. No obstante, el consorcio automovilístico alemán reconoce "mayores gastos para los proveedores debido a la inflación y que la cadena de suministro continúe siendo un obstáculo en la segunda mitad del año".

Tras el consorcio bávaro se sitúa Mercedes-Benz, que entregó un total de 1.019.229 vehículos en los seis primeros meses del año, lo que supone un incremento del 4,6% en comparación con el mismo periodo del ejercicio 2022.

La clasificación la cierra Audi. La compañía alemana ha entregado en la primera mitad del año 907.100 unidades, lo que equivale a un incremento del 15,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.