La quimera convertida en realidad: estos son los 20 mejores momentos de Tesla

Este jueves, Elon Musk aseguró que Tesla ofrecerá conducción autónoma sin intervención humana este mismo año. En su participación durante la jornada inaugural de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), celebrada en Shanghái, el cofundador y consejero delegado de Tesla aseguró que, durante las últimas pruebas de sus sistemas en las carreteras de Estados Unidos, "raramente requieren de intervención humana".

El pasado 1 de julio, Tesla cumplió 20 años desde su creación. A continuación repasamos los momentos más destacados de una compañía que, sin duda, está revolucionando la industria del automóvil, tal y como la conocemos.

2003. Fundación

Para llegar hasta este punto, Tesla ha tenido que remar duro durante 20 años. Concretamente, el 1 de julio de 2003, un grupo de ingenieros de Silicon Valley, Martin Eberhard y Marc Tarpenning, crearon Tesla Motors. Su nombre se debe al inventor croata Nikola Tesla y nació después de que General Motors decidiera retirar todos sus coches eléctricos de circulación y enviara la mayoría de ellos al desguace.

2004. Ronda de financiación

En febrero de 2004, Elon Musk lideró la ronda de financiación de serie A de la empresa, aportando 6,5 millones de dólares y uniéndose al consejo de Tesla como presidente.

2005. Llega Musk

Después de liderar la ronda de financiación, Elon Musk llegó oficialmente a Tesla en 2005, aunque no fue hasta 2007 cuando se hizo con el puesto de CEO. Hasta 2007, su consejero delegado fue Eberhard.

2006. Presentación del primer Tesla

En un blog titulado The Secret Tesla Motors Master Plan (just between you and me), Elon Musk subrayaba el objetivo de la marca en el largo plazo. Para el empresario, Tesla debe contribuir a la transición de los combustibles fósiles a energías limpias.

"Puede que algunos lectores no sepan que nuestro plan a largo plazo es fabricar una amplia gama de modelos, incluidos coches de tamaño familiar a precios asequibles. Esto se debe a que el propósito global de Tesla Motors (y la razón por la que financio la empresa) es ayudar a acelerar el paso de una economía de hidrocarburos a una economía eléctrica solar, que creo que es la principal, pero no exclusiva, solución sostenible", decía en el blog.

Con todo esto, Musk presentó el 19 de julio de 2006 el Tesla Roadster, en un acontecimiento al que únicamente fueron invitadas 350 personas, en un evento celebrado en el Hangar Baker del Aeropuerto de Santa Mónica (California), aunque no fue presentado hasta el primer trimestre de 2008. En el Salón del Automóvil de San Francisco, del 18-26 de noviembre de 2006, tuvo lugar la primera exhibición del Tesla Roadster.

2007. Ze'ev Drori toma el mando

En noviembre, Tesla anunció que Ze'ev Drori tomaría el timón de Tesla a finales de noviembre. Ingeniero israelí y veterano del sector tecnológico, Drori tenía la misión de sacar al mercado el primer coche de Tesla, el Roadster, antes del primer trimestre de 2008.

2008. Entrega del primer Roadster de Tesla

Drori consiguió poner este modelo en producción a tiempo y el primer vehículo se le entregó a Elon Musk, que en ese momento ejercía de presidente de la empresa. Para celebrarlo, Musk se subió al Roadster y condujo otros 4 prototipos por la autopista 101 y la avenida University de Palo Alto (California), con varios ingenieros de la empresa.

Drori se refirió al acontecimiento como un "hito para la empresa y un momento clave para la nueva era de los vehículos eléctricos". Tesla produjo el Roadster, cuyo precio era de 109.000 dólares hasta enero de 2012 y en total vendió 2.450 unidades.

La crisis financiera de 2008 también salpicó a Musk. El hoy primera fortuna del mundo anunció que se haría cargo de la empresa y que también habría despidos. Como fruto de ello, el CEO de Tesla retrasó la fecha de lanzamiento de la berlina Model S, el siguiente vehículo de Tesla, de 2010 a mediados de 2011. En noviembre, la situación financiera de la empresa había empeorado y la firma estaba al borde de la quiebra.

2009. Presentación del segundo Tesla

Esta vez, Tesla, de la mano de Elon Musk, presentó en marzo de 2009 el Model S. Y la respuesta del público no pudo ser mejor, ya que el 12 de mayo la empresa ya había rebasado las 1.000 reservas.

En mayo, Daimler hizo una apuesta por Tesla al adquirir una participación del 10% en la compañía. Además, en junio, la marca también recibió un préstamo de 465 millones de dólares del Departamento de Energía de Estados Unidos, que posteriormente devolvió en mayo de 2013.

2010. Tesla sale a bolsa

En 2010, Tesla sale a bolsa. Ofreció 13,3 millones de acciones a 17 dólares por título. La empresa recaudó unos 206,2 millones de euros. Las acciones cerraron a 21,78 euros, valorando Tesla en 2.005 millones de euros.

Ese año, y con motivo de la crisis financiera de 2008, Musk se vio obligado al retraso de la berlina Model S.

2011. Producción del Model S

En octubre de 2011, Tesla mostró una versión casi de producción del Model S a unos 3.000 titulares de reservas anticipadas. Musk reveló que el vehículo recorrería unos 514 km por carga y pasaría de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

"Las petroleras han dicho que los coches eléctricos no pueden funcionar, pero la verdad es que no quieren que funcionen. Pero aquí está. Dirían que este coche es el equivalente a un unicornio. Pues bien, esta noche habéis tenido la oportunidad de montar en un unicornio", señaló Musk en el acto.

2012. Presentación del Model X

Musk presentó otro de sus niños bonitos. Esta vez se trataba del Model X, un prototipo equipado con dos motores con una caja reductora de una sola velocidad cada uno, un conjunto en el eje delantero y otro en el trasero. La aceleración de 0 a 100 km/h del modelo base era de 6,2 segundos.

En el momento de su presentación, Tesla anunció que quería tener el Model X en producción en 2014. Sin embargo, no entraría en producción hasta finales de 2015. De hecho, empezar a entregar el Model S a los clientes en junio de 2012, fue todo un hito.

En 2012, Tesla ya contaba con 20 tiendas y talleres en Norteamérica, Europa y Asia. Sus tiendas están situadas en sectores de lujo de las ciudades más importantes. Algunas combinan tienda con taller de servicio.

2013. Problemas con el Model S

El mes de noviembre no pasará a la historia del magnate nacido en Sudáfrica. Sus acciones cayeron más del 20% tras las noticias de un tercer incendio del Model S. Todos esos incendios habían ocurrido varios minutos después de que los coches chocaran con escombros importantes de la carretera a altas velocidades y todos los vehículos habían advertido a los ocupantes de daños graves a la batería y que se requería una parada inmediata. Los tres propietarios de estos autos que se incendiaron pidieron un nuevo Model S.

En los meses siguientes, Tesla desarrolló un sistema de protección de batería como una actualización sin coste para todos esos vehículos. No se tomaron medidas reglamentarias adicionales, aunque desde entonces se han producido algunos incidentes similares, el más reciente de ellos en enero de 2016, con un Model S que estalló en llamas mientras se cargaba en una estación de servicio en Noruega.

2014. Nace la Tesla Gigafactory

Tesla anunció sus planes de construir su gigantesca fábrica de baterías, apodada Tesla Gigafactory, en febrero de 2014 y finalmente decidió construirla en Sparks, Nevada. El emplazamiento original era de 400 hectáreas, pero en junio de 2015 la empresa compró otras 350 en un terreno adyacente.

Por otro lado, Tesla liberó sus 200 patentes para facilitar la fabricación de los coches eléctricos. Ante esto, Elon Musk señaló que no emprendería acciones legales contra aquellos que hubieran utilizado sus tecnologías de "buena fe" y en beneficio del sector.

2015. Batería clave en su modelo de negocio

En abril de 2015, Tesla desvela la Powerwall, una batería recargable gigante para el hogar, así como la Powerpack, una batería para uso comercial. La empresa dio un gran impulso a la energía cuando presentó la Powerpack y la Powerwall en un evento celebrado en Hawthorne (California) en 2015.

Musk dijo que las baterías eran la "pieza que faltaba" en el modelo de negocio de Tesla y afirmó que 160 millones de Powerpacks podrían abastecer de energía a Estados Unidos. La compañía siguió en un comunicado en su web declarando que "Tesla no es solo una empresa de automoción, es una empresa de innovación energética."

Por su parte, en septiembre de 2015 comenzó a producirse, con un retraso de 2,3 años, el Model X. Aunque uno de los momentos más importantes llegó de la mano de una actualización de software que activa su nuevo sistema avanzado de asistencia al conductor, Autopilot. Desde finales de 2014, Tesla había incluido los sensores de radar, cámara y ultrasonidos necesarios para que Autopilot funcionara.

2016. Presentación del Model 3

El 31 de marzo de 2016, Musk presentó el tan ansiado Model 3. Musk anunció que el coche tendría una autonomía de 346 km o más por carga y pasaría de 0 a 100 km/h en menos de 6 segundos. Tesla preveía un precio de partida de 32.000 euros, aunque ese precio nunca llegó a alcanzarse.

Sin embargo, en mayo se produjo el primer accidente mortal con Autopilot (asistente de conducción autónoma), aunque no se supo nada del incidente hasta más de un mes después. La víctima, Joshua Brown, un antiguo soldado de élite SEAL, estuvo a bordo de un Model Tesla S.

"Ni Autopilot ni el conductor notaron el lado blanco del tractor-remolque contra un cielo brillantemente iluminado, por lo que no se aplicó el freno. La gran altura de marcha del remolque combinada con su posicionamiento a través de la carretera y las circunstancias extremadamente raras del impacto hicieron que el Model S pasara por debajo del remolque, con la parte inferior del remolque impactando contra el parabrisas del coche, dijo Tesla.

En junio de 2016, Tesla hizo una oferta de 2.600 millones de dólares para adquirir SolarCity, una empresa de instalación solar dirigida por el primo de Musk. Como era de esperar, el acuerdo con SolarCity fue controvertido desde el principio, principalmente porque SolarCity tenía una deuda de unos 3.000 millones de dólares y el acuerdo fue visto como un rescate. Finalmente, la firma cerró su acuerdo con SolarCity en noviembre de ese mismo año.

Un mes después, Musk confesó la segunda gran parte del plan maestro de Tesla. En él, destacó el desarrollo de tejados solares "impresionantes" que se integren a la perfección con el almacenamiento de baterías de Tesla; el lanzamiento de vehículos más asequibles, con el objetivo de "abordar todos los segmentos principales"; el desarrollo de su conducción autónoma para que sea "10 veces más segura" que la manual; y, por último, la puesta en marcha de un programa de coche compartido que permita a los propietarios de Tesla ganar dinero alquilando su coche autónomo.

2017. Lanzamiento del Model 3

En febrero, Tesla dejó de llevar el sobrenombre de "Motors". ¿Por qué? Porque Musk buscaba ir más allá y con ese cambio quería reflejar que Tesla no solo vendía coches.

Aunque lo más importante llegó en julio, cuando la firma celebró Tesla celebró el lanzamiento de su Model 3. Los primeros coches fueron para Musk y los empleados de Tesla. Sacar al mercado el Model 3, un vehículo más asequible y producido en masa, era crucial para que Tesla creciera y fuera rentable. Lo que siguió fueron meses "infernales" mientras Tesla aumentaba la producción a miles de coches por semana.

También anunció su camión Semi, con un asiento montado en el centro, el camión de Tesla prometía una autonomía de 800 km y de 400 km tras 30 minutos de carga. Aunque después de varios retrasos se dijo que entraría en producción en 2023.

Durante su presentación, la empresa aprovechó la oportunidad para anunciar otro futuro producto: el nuevo Roadster. Tesla afirmó que este deportivo de 200.000 dólares alcanzaría los 100 km/h en sólo 1,9 segundos. Después de varios retrasos, entrará en producción en 2023.

2018. Problemas para Musk

En septiembre de 2018, la SEC acusó a Musk de hacer "declaraciones falsas y engañosas" sobre los planes de Tesla en septiembre de 2018 (Musk tuiteó un mes antes que estaba "considerando sacar a Tesla de la bolsa a 420 dólares la acción"). Acusó a Musk de engañar al público, afirmando que sabía que no tenía un acuerdo para llevar a Tesla al sector privado. Al final, ambas partes llegaron a un acuerdo.

La consecuencia de todo esto es que Musk tuvo que dimitir como presidente del consejo de administración de Tesla. Tanto él como Tesla fueron multados con 20 millones de dólares.

Antes de esto, en febrero, se llevó a cabo el lanzamiento del Falcon Heavy de SpaceX que terminó siendo todo un éxito. Pese a ello, Musk decía no estar seguro de que el despegue del primer Falcon Heavy fuera a ser exitoso. De hecho, era bastante escéptico, asegurando que creía que sólo había un 50% de posibilidades de que el lanzador no explotara.

2019. Presentación del Model Y y presentación del Cybretruck

Tras el Roadster, el Model X, el Model S y el Model 3, llegó el Tesla Model Y, que sería capaz de viajar 273 km con una sola carga y con capacidad para 7 personas.

El gran acontecimiento para Musk y Tesla llegó de la mano del Cybertruck. Durante su presentación, se dijo que el camión sería capaz de remolcar más de 1.800 kg y recorrer 800 km con una sola carga. Sin embargo, no todo salió bien, ya que una demostración destinada a mostrar la resistencia del vidrio "blindado" utilizado en el camión Tesla dejó 2 enormes grietas en él.

Se suponía que el Cybertruck ya estaba a la venta. Ahora Tesla dice que llegará en 2023. Se le han adelantado en el mercado las furgonetas eléctricas de Ford, General Motors y Rivian Automotive.

2020. Autonomía de 646 kilómetros

En marzo de 2020, el el Tesla Model S Long Range Plus alcanzó una autonomía homologada por la EPA de 646 km, convirtiéndose en el primer vehículo eléctrico en lograrlo. La empresa lo consiguió reduciendo el peso y maximizando el frenado regenerativo. Posteriormente fue superado por el Air, una berlina de la empresa Lucid Motors, aunque el Model S sigue siendo uno de los eléctricos de mayor autonomía.

Meses antes, en marzo, Tesla empezó a entregar el SUV Model Y a sus clientes justo cuando la pandemia mundial azotaba Estados Unidos.

2021. Buenos tiempos para la marca

En octubre de 2021, cuando el precio de sus acciones alcanzó los 1.000 dólares, la capitalización bursátil de Tesla superó el billón de dólares. Se unía así a potencias como Apple, Alphabet, Amazon y Microsoft. Tras anunciarlo, la sede de Tesla se trasladó oficialmente de Silicon Valley a Austin (Texas) en diciembre de 2021. Musk también se mudó a Texas, donde está el centro de lanzamiento de SpaceX.

A finales de ese año, Elon Musk era dueño de una fortuna estimada en 340.000 millones de dólares. Una cifra a la que ningún multimillonario ha llegado hasta la fecha.

Tesla entregó un total de 936.172 coches eléctricos durante 2021. De ellos, 308.600 se corresponden con el cuarto trimestre de 2021. Se trata de unos números impresionantes que se vieron apoyados por un gran crecimiento en las áreas de gestión de la cadena de suministro, implementación de baterías y gestión de la energía.

2022. Nueva fábrica cerca de Berlín

Después de varios meses de retrasos, Tesla inició en marzo la producción en su nueva fábrica cerca de Berlín, donde está construyendo los SUV Model Y para el mercado europeo. En abril, Tesla inauguró su fábrica de Austin (Texas).

Los resultados de 2022 fueron incluso mejores que los anteriores, con un beneficio operativo de 13.656 millones de dólares, un 109% más en términos interanuales, mientras que su beneficio bruto de explotación ajustado (Ebitda) se incrementó un 65%, hasta los 19.186 millones de dólares.

En noviembre, Tesla actualizó su conducción autónoma FSD Beta con importantes novedades. Todo ello se presentó en un momento bastante delicado para la empresa por las numerosas investigaciones abiertas que existen y más concretamente contra su paquete FSD Beta.

2023. Musk se gana a la industria

En marzo, Musk fue absuelto de la presunta comisión de un delito de fraude bursátil relacionado por sus mensajes publicados en Twitter en 2018, en los cuales afirmó contar con los fondos necesarios para sacar a la empresa de la bolsa, algo que no nunca ha sucedido. En ese mismo mes, Tesla volvió a reducir los precios de sus modelos más caros, días después de que Elon Musk dijera que los recortes a principios de este año habían despertado el interés en los vehículos eléctricos de la compañía..

En abril, Tesla lanza GygaBier, cuyas botellas están inspiradas en la forma del Cybertruck, su primer 'pick-up' eléctrico, al tiempo que asegura que "honra la tradición de 500 años de la fabricación de cerveza alemana Reinheitsgebot".

El último acontecimiento llegó este pasado viernes, cuando Mercedes-Benz ha sido la última compañía en anunciar que adoptará el estándar de carga para vehículos eléctricos de Tesla. A partir del año que viene, los conductores de la casa alemana podrán enchufar sus coches a la red de la estadounidense con un adaptador y, en 2025, la marca empezará a fabricar sus modelos integrando ya este patrón. Además, Rivian, Volvo, Ford y General Motors (GM) ya se han posicionado al lado de Elon Musk.