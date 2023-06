Cómo divertirse aprendiendo. Volkswagen Driving Experience cumple 20 años

Volkswagen Driving Experience cumple 20 años formando a conductores. Si quieres aprender o perfeccionar técnicas de conducción que pueden salvar vidas, esto es lo que enseñan en la escuela.

Para aprender, para mejorar..., pero sobre todo para divertirse, las escuelas de conducción deberían formar parte, en algún momento, de la vida de los conductores. Algunas marcas de coches cuentan con la suya propia destinada, no solo a los usuarios de la marca, sino al público en general. Las nociones que se aprenden seguro que pueden sernos útiles si nos tenemos que enfrentar con situaciones comprometidas y complicadas en el tráfico.

Con esta finalidad hace 20 años nació Volkswagen Driving Experience, la escuela de conducción de la marca, y desde esa fecha, en 2003, más de 33.000 personas ya han recibido su formación.

En un principio surgió como un programa de formación dirigido a la red comercial, pero la experiencia tuvo tanto éxito que la marca decidió hacer el evento extensivo a sus clientes con el objetivo de que conocieran y probaran en primera persona las últimas tecnologías y los sistemas de seguridad que equipaban los modelos más recientes de su gama.

La finalidad de Volkswagen Driving Experience es mostrar todo el potencial de la tecnología y los asistentes que equipan los modelos de la gama Volkswagen y, por otro, mejorar la técnica de los conductores con formación teórica y práctica. "Creemos que la formación es una de las mejores herramientas para lograr una reducción de la siniestralidad y avanzar en el objetivo de cero accidentes", comenta Laura Ros, directora general de Volkswagen España.

Laura Ros, directora general de Volkswagen España.

Una oferta cada vez más personalizada

Hoy, Volkswagen Driving Experience se ha convertido en una de las escuelas de conducción más reconocidas de España, con una oferta cada vez más personalizada. Ofrece cursos en asfalto, tierra y nieve y se dirige tanto a los conductores más experimentados, como a aquellos jóvenes que acaban de sacarse el permiso de conducir. El objetivo es reducir los accidentes de tráfico.

Diversión por fuera de pista para perfeccionar la conducción off road.

Se pueden apuntar a la escuela de conducción de Volkswagen clientes y no clientes de la marca. Cuenta con especializado equipo de instructores y con el apoyo de Luis Moya, bicampeón del mundo de rallyes y embajador de la marca.

Los cursos que ofrece Volkswagen Driving Experience. Programa 2023

A lo largo del año, Volkswagen Driving Experience desarrolla diferentes cursos especializados. Muchas y variada es la oferta. Puedes consultar aquí todas las novedades e información.

R Ice Experience y 4 Motion Hielo y Nieve

El programa contempla experiencias en nieve, como la R Ice Experience en Suecia y la 4 Motion Hielo y Nieve, que se ha celebrado en Andorra el pasado mes de marzo.

Escuela One to One

La escuela One to One ofrece la posibilidad de acceder a una clase privada exclusiva con un piloto de la Escuela de Conducción de Volkswagen. Es una experiencia de conducción personalizada 100% para cada cliente. Tiene lugar todos los sábados en Madrid y Barcelona bajo demanda.

Meet&Drive con Luis Moya

Además de disfrutar de una clase personal de conducción de 2 horas acompañado por un piloto profesional, los asistentes podrán conocer al bicampeón del Mundo de Rallyes, Luis Moya, durante una exclusiva comida privada.

Luis Moya, embajador de Volkswagen.

Escuela ID. Experiencia con eléctricos

Para descubrir las claves de conducción y la diversión que se esconde detrás de un coche eléctrico. La clase se divide en un módulo teórico, en el que se aprenden cuáles son las ventajas de un eléctrico y en el que se aclaran todas las dudas en relación a la carga, la autonomía y la movilidad; y una parte de pruebas dinámicas, para aprender a sacarle el máximo partido a la conducción de un coche eléctrico.

VW ID. Buzz, el último modelo eléctrico en incorporarse a la gama VW.

Escuela GTI

Está dirigida a conductores con hasta dos años de carnet. Consta de una formación teórica, en la que se incide en la colocación de las manos al volante, la importancia de la vista y el peligro que representan las distracciones, al alcohol y las drogas.

Escuela R

Diseñada para conductores más experimentados que quieren aprender nuevas técnicas. Se ahonda en la importancia de la trazada y las partes de una curva o los pesos e inercias del vehículo.

La parte teórica se pone en práctica en la escuela de conducción de Volkswagen.

En pista se realizan pruebas dinámicas con superficies deslizantes, ejercicios de preparación para la curva, competición en paralelo para aprender a controlar la intensidad de la frenada o cómo hacer las principales trazadas.