Noriega (Fiat): "No compraría ningún coche que no tuviera etiqueta ECO o CERO"

Fiat comienza una etapa dulce: su modelo fetiche 500 se asienta en el mercado español con primeros puestos de venta, mientras esperan la llegada de nuevos modelos urbanos. Con la "dolce vita" por bandera, hablamos con el director de Fiat/Abarth en España y Portugal, Alejandro Noriega.

El Fiat 500e ha sido el segundo modelo eléctrico más vendido en España en el primer trimestre del año y ocupa la novena plaza en el ranking general de modelos. Puestos de honor para un coche que ha dado y da muchas alegrías a la marca italiana. Pero Fiat tiene que seguir creciendo. Es hora de charlar con el director de Fiat/Abarth en España, Alejandro Noriega, para que no de algunos apuntes de hacia dónde va la marca.

¿En qué momento se encuentra el sector del automóvil?

Hemos sufrido mucho con el tema de los microchips, que ya casi se ha normalizado; pero sí que hay problemas de logística de transporte a nivel europeo, en todos los sectores, no solo en el del automóvil. La guerra de Ucrania ha propiciado que muchos profesionales del sector ucranianos se hayan vuelto a su tierra. No hay mano de obra y hay un uso intensivo de transporte por la guerra. Estamos trabajando para conseguir que gente que transportaba otros productos entregue ahora, en nuestro caso, coches. Nosotros hemos acortado ya mucho los plazos de entrega de nuestros vehículos, pero para algunos modelos hay que esperar.

A partir de mitad de 2023 todos los Fiat estarán electrificados.

¿Qué plazo medio de entrega tenéis?

Entre dos y tres meses; depende de modelo y motorización.

El cliente Fiat, ¿es un cliente fiel que espera el tiempo de entrega?

Tenemos coches icónicos y la gente espera un poco más. No creo que eso sea un problema para Fiat.

¿Fiat será una marca que apueste solo por el eléctrico, o tienen cabida los e-fuels o el hidrógeno?

A partir de la mitad de este año todos nuestros vehículos estarán electrificados y en el futuro serán 100% eléctricos.

¿No vais a incorporar a vuestra gama la tecnología híbrida enchufable?

No. La marca apuesta por coches urbanos para un uso 100% responsable. Si tienes un coche de hibridación ligera de 48 V (MHEV), la tecnología híbrida funciona constantemente, no a criterio del usuario, y en un coche 100 por cien eléctrico solo puedes utilizar la electricidad. Nosotros hemos apostado por estas dos tecnologías porque somos responsables ecológica y socialmente. Va mucho más con nosotros tener algo que sea 100% sostenible, ya sea MHEV o eléctrico puro, que contribuya de verdad a la reducción del CO2. Hay mucha gente que tiene un híbrido enchufable y no usa el motor eléctrico, y de ecológico solo tiene la etiqueta. Queremos ser 100 por cien responsable en el momento del uso del coche.

Fiat apuesta por la hibridación ligera y por ele eléctrico puro.

En un futuro próximo tendremos la pila de hidrógeno, tecnología enfocada sobre todo a los vehículos comerciales. Los turismos solamente serán 100% eléctricos.

Hablando de comerciales, ¿qué representan para Fiat?

Casi el 42 por ciento de los comerciales que se venden en España pertenecen al Grupo Stellantis, en España, y Fiat quiere alcanzar el 10 por ciento de cuota, unos 13.400 coches en un año. Para Fiat el vehículo comercial es muy importante (Dobló, Scudo, Ducato y Fiorino) ya que es casi el 30 por ciento del total de las ventas de la marca son de este segmento. Fiat es coche urbano, pero también vehículo comercial, donde tenemos una muy buena reputación y donde hemos sido y seguimos siendo líderes por el sector de las autocaravanas.

Fiat E-Doblò 100% eléctrico, fabricado en Vigo.

Hasta el momento el comercial de Fiat que más se ha vendido y se vende es el Ducato.

¿Os sentís presionados de alguna manera con la llegada de marcas chinas?

Las marcas chinas son una nueva realidad del mercado europeo y español, qué duda cabe, que llegan con mucho olfato de producto y a precios bastante competitivos, pero nuestro trabajo es diferenciarnos. Fiat es para gente que quiere disfrutar de la vida, prefiere decantarse por cosas simples y disfrutar de ellas y no solo tener en cuenta el tema del precio. Ellos vienen con coches más grandes, con SUV sobre todo y nosotros nos enfocamos más a los coches urbanos. Seguramente en algún punto tendremos conflicto de mercado, pero no tenemos la misma orientación.

El 500 es vuestro modelo por excelencia...

El cliente ha apostado por el 500. Es nuestro DNA. Lo bonito de Fiat es que por regla general el coche que representa a una marca suele ser el top de gama, generalmente de gran tamaño..., pero para nosotros es el más pequeño, el más simpático, el que mejor representa la "dolce vita".

La filosofía de Fiat es la de coche urbano. El modelo 500 es top de ventas en España.

Nuestra identidad de marca es que somos coche urbano, para y por las ciudades, y por eso todo lo que hacemos y haremos va enfocado en esa línea, también apostando por nuevas formas de movilidad urbanas.

¿Qué novedades inminentes tiene previstas Fiat?

Los próximos modelos que llegarán serán dos coches eléctricos, uno es el 600 eléctrico y un segundo muy urbano (silueta y filosofía similar al conocido AMI de Citroën). Tendrá dos versiones, cerrada y cabrio. Es un coche que creemos será muy exitoso en toda la Costa del Sol y en las islas, porque cubre un nicho muy particular. No llegará versión comercial como tiene el AMI (AMI tiene carrocería cerrada, comercial y buggy). Pero tendremos que esperar al 4 de julio para conocer todas las novedades con detalle. 2023 y 2024 van a ser años muy importantes para Fiat. En 2024 podría venir el reemplazo del Panda.

Fiat Concept Centoventi, la antesala al nuevo eléctrico de Fiat.

¿Cómo se va a conseguir que se compren coches si cada vez están más caros?

El precio ya nos diferencia poco porque todos los coches tienen un precio alto y parecido por los costes de materias primas, escasez de transportistas... Todo va subiendo. La cesta de la compra sube, y los coches también. Hay una oferta limitada. Nosotros trabajamos en este aspecto para conseguir que los coches sigan siendo accesibles. Nuestra fórmula de compra a 4 años, con posibilidad de devolver el coche, en los modelos Panda y 500, es una buena solución. Es el llamado Easy Plan que ahora acabamos de empezar a desarrollar con el Banco Santander. Será una especie de renting en el que podrás devolver el coche a los 4 años, aunque ya estamos trabajando para que sea a también tres. Tú decides si quieres pagar la cuota final y quedártelo o, por el contrario, devolverlo. En el renting el coche siempre está a nombre de la compañía de renting. En nuestro caso el coche está a nombre del usuario.

Con estas pequeñas cosas tratamos de conseguir que todos nuestros coches sean asequibles. El usuario tendrá que ir por este camino porque si no será más difícil comprar de la manera tradicional por el alto precio que están alcanzando los automóviles.

Llega un eléctrico puro a la gama Abarth. ¿Un Abarth y eléctrico? ¿No suena un poco raro?

En todos los "super car" hay una tendencia a electrificar los coches. La electrificación ofrece el par al segundo cero y eso otorga mucha más sensación de deportividad. Para nosotros es muy importante el nuevo Abarth 500e porque será el más "fun to drive" que tengamos en la gama de Abarth y será un coche para divertirse, para sacar el lado oscuro de la gente que le guste vivir la vida. Seguramente, para los clientes del Escorpion, habrá algunos que querrán seguir con modelos gasolina, pero para mí la diversión que te da el eléctrico, junto con el rendimiento que va a proporcionar este coche, asegurarán auténtica diversión. Es un coche muy de nicho, pero para nosotros es el futuro.

Nuevo Abarth 500e

Abarth representa una opción para personas que quieren divertirse, que buscan algo más Premium que la marca Fiat, y sentir emociones.

Si un usuario te pregunta qué me compro ahora, ¿qué le respondes?

Cada uno tiene que analizar sus necesidades, su perfil de uso del coche. Es el punto más importante. Lo segundo, decantarnos por un Easy Plan para tener una forma de salir y renovarnos dentro de 3-4 años. Y no compraría ningún coche que no tuviera etiqueta ECO o CERO. Sin duda la electrificación está para quedarse. ¿Si habrá alguna otra alternativa? No lo sé.

Los incentivos para renovar coche hay que darlos en el mismo momento de la compra.

Qué harías para mejorar la demanda de coches eléctricos en España

Lo primero, dar los incentivos de manera unificada en toda España y de manera sencilla, y siempre en el mismo momento de la compra. Segundo, promover el tema de los cargadores, hacerlos más visibles. Aquí no se ven (Inglaterra y Holanda son dos ejemplos de cómo hay que darles visibilidad) y si pudiese triplicaría la cantidad de cargadores y su acceso con una sola App de pago para que no sea tan complejo abonar. Simplificar e incentivar son las palabras clave.