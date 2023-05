Cómo conseguir un exclusivo Land Rover Defender y una botella de whisky

Sí, has leído bien. Land Rover Classis colabora con la destilería escocesa Kilchoman para el lanzamiento de un Classic Defender de edición limitada y de un nuevo whisky. Desde 263.000 euros los tienes a los dos.

Land Rover Classic se une con Kilchoman, la destilería de whisky con sede en la isla escocesa de Islay, para el lanzamiento de su último modelo lujoso de colección, el Classic Defender Works V8 Islay Edition.

Únicamente saldrán al mercado 30 unidades del modelo Islay Edition, todas Station Wagon, de las que 17 serán la versión 90 con batalla corta (263.000 euros) y 13 serán la versión 110 de siete plazas con batalla larga (280.000 euros). Del whisky únicamente saldrán al mercado 639 botellas para celebrar esta colaboración.

Si estás interesado, es ser uno de los exclusivos propietarios de este Land Rover, puedes dirigirte a www.landrover.com/classic, o llamar al +44 (0) 2476 566 600 o sales@classic-jaguarlandrover.com. Si además quieres añadir el whisky, las botellas se pueden adquirirse en The Whisky Exchange www.thewhiskyexchange.com.

La edición especial proviene de Land Rover Classic, al que se le ha dado una restauración de fábrica. El motor V8 de 5.0 litros produce los mismos 399 CV y 515 Nm de par entregados a través de una caja de cambios ZF de 8 velocidades. Eso es suficiente para conseguir una aceleración de 0 a 100 km/h en de 5,6 segundos y una velocidad máxima de 171 km/h.

Cada unidad del Defender Works V8 Islay Edition es exclusiva

El espacio central personalizado del modelo Islay Edition incorpora una exclusiva bandeja de madera extraíble fabricada con madera de roble de barricas de whisky de la destilería Kilchoman. Cada bandeja incorpora discos de madera exclusivos de 110 mm que imitan el extremo de una barrica de whisky. Estas bandejas están fabricadas a partir de una pieza de madera específica que muestra las auténticas insignias troqueladas para que cada modelo sea único.

El revestimiento de nogal americano de la bandeja que rodea el disco complementa a la perfección el tono del roble de la barrica de whisky. El marco se ha fabricado a mano con el nombre de la destilería en la misma fuente troquelada y la insignia oficial del 75º aniversario. La madera de la base de los posavasos también procede de barricas de whisky Kilchoman.

Además, y no se esperaba menos de un modelo que supera los 263.000 euros, tan exclusivo como lujoso es el interior que presenta. La cabina está tapizada en cuero "Luxurious Land Rover Windsor Ebony", mientras que los espacios para los pies están alfombrados (mejor no practicar todo terreno y subir al Defender con las botas puestas). Lo que no es cuero está cosido en tweed que se origina en Islay Woolen Mil, en Escocia, con colores exclusivos elegidos.

Un whisky cargado de matices

La conexión familiar de la destilería Kilchoman con Land Rover se remonta tiempo atrás. Spencer Wilks, Managing Director del grupo Rover y uno de los fundadores de Land Rover, es abuelo de Kathy Wills, copromotora de la destilería.

La propia Kathy y su marido Anthony seleccionaron personalmente barricas de bourbon y jerez para la elaboración del whisky '639' de edición limitada. El resultado es un whisky cargado de matices, dicen sus propietarios.