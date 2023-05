El espacio Lexus, en la Semana del Diseño de Milán: un espectacular bosque sensorial

Milán es diseño. Ciudad vibrante, bulliciosa y en continua experimentación, se ha convertido durante unos días en la capital mundial del arte de vanguardia. Si surge una tendencia, surgirá allí. Lexus nos ha llevado hasta el corazón de Lombardía para celebrar la innovación y la excelencia en la Semana del Diseño. La gran cita del sector ha inundado la urbe. Visitamos Superstudio Più, en Via Tortona, 27. Nos da la bienvenida el espacio Lexus, Shaped by air, una maravilla de luz y naturaleza, que firma la aclamada arquitecta y artista Suchi Reddy. Además, se han presentado los cuatro ganadores del Lexus Design Award 2023.

Caminamos entre las hojas verdes de 'Shaped by air', la instalación de Lexus en la Semana del Diseño de Milán. Parece un juego móvil que evoca las formas del diseño del vehículo Lexus Electrified Sport e imágenes recortadas de Henri Matisse. Así es la escultural estructura de la arquitecta Suchi Reddy (foto inferior). Una fantasía de curvas, "sobre todo para dar más fluidez" al conjunto, nos cuenta la creadora.

La factura artesana del coupé de la casa inspiró a la artista, que elaboró una interpretación a escala del modelo súper deportivo. El espacio expositivo lleva en su adn la filosofía de la casa, como la sostenibilidad, la innovación y el diseño.

Para Reddy, "la forma sigue a la sensación". "Pensé en el arte... y creé un bosque en el que entra luz y sonido", nos revela. El entorno de la instalación, delicado y liviano, nos envuelve para que resulte acogedor, inmersivo. Además, el conjunto escultórico está parcialmente realizado con materiales de consumo reciclados o reutilizados. Las piezas parecen abstractas, pero a medida que el observador se acerca van revelando el contorno de un vehículo.

La exposición también es un reflejo de la famosa hospitalidad 'Omotenashi' de Lexus, con un espacio dedicado al descanso y la reflexión. La artífice, fundadora de Reddymade Architecture and Design, ha apostado por la innovación de la casa japonesa de automóviles de lujo. Ha creado un diseño centrado en las personas, elaborado en carbono y de factura impecable. El montaje aterrizó en Milán tras su estreno en el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami (ICA Miami), en la Semana del Arte y el Diseño de Miami 2022.

Con este motivo, se han presentado los prototipos creados por los cuatro ganadores del Lexus Design Award 2023. Conocimos a Pavels Hedström (Suecia, ubicado en Dinamarca), que nos mostró su Fog-X. Una chaqueta móvil expandible que capta la niebla y la convierte en agua potable. Genera hasta 10 litros al día. También vimos el humidificador de arcilla, de Jiaming Liu (China), hecho, nos contaba, "con cerámica reciclada". Un prototipo no eléctrico, impreso en 3D, que funciona por porosidad. Los ingenieros Vincent Lai y Douglas Lee de Touch the Valley, de Temporary Office (con sede en EE. UU.), dieron a conocer su puzzle de contornos en 3D, que ayuda a los invidentes a aprender y conocer mejor su entorno físico. Y por último, la bolsa Zero Bag, de Kyeongho Park y Yejin Heo (Corea del Sur). Una bolsa de ropa que se disuelve en el agua y actúa como detergente capaz de eliminar sustancias químicas de las prendas. También es apta para lavar fruta. Los ganadores han sido seleccionados entre 2.068 candidatos procedentes de 63 países.

Kyeongho Park y Yejin Heo, de Corea del Sur, son los autores de Zero Bag, una bolsa que se disuelve en agua.

Pavels Hedström presentó Fog-X, que capta la niebla y la convierte en agua.

Jiaming Liu ha desarrollado un humidificador no eléctrico impreso en 3D.

Vincent Lai y Douglas Lee, de Temporary Office, han creado un puzzle de contornos en 3D para personas invidentes.

Fin de fiesta, en el MUDEC

Una cena preparada por Enrico Bartolini, tres estrellas Michelin, fue el fin de fiesta de la visita a Milán. Bajo el atrio azul celeste del MUDEC, saboreamos tres creaciones. Para abrir boca, un cremosísimo helado de espárragos, ligero y refrescante, con notas ahumadas y huevas de salmón; lomo de rodaballo con envoltura de acelga y espárrago de mar; y como bocado dulce, un fino chocolate helado con crujiente de caramelo con un toque de sal. Una maravilla. Todo regado con Filebase Chardonnay Piemonte DOC 2021 Viberti, Terre di San Leonardo 2019 y un Moscato d'Asti DOCG Cannelli 2021 L'Armangia. De la mano de Lexus, una velada inolvidable la del Museo delle Culture, que además invitaba al visitante a contemplar la exposición 'Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo', con una muestra del genial pintor de Figueres (Girona).

La arquitecta Suchy Reddy fundó el estudio Reddymade en 2002, volcada en un diseño que celebra la diversidad y la igualdad. En 2019, fue nombrada profesora distinguida Plym en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois, Champaign–Urbana, donde centró su trabajo en la experiencia arquitectónica contemporánea a través de la neuroestética y el diseño sensorial. Reddy forma parte del consejo del Design Trust for Public Space, Storefront for Art and Architecture y Madame Architect. Ha recibido muchos galardones a la excelencia del diseño.