Así piensa Fernando Alonso de su nueva andadura con el equipo Aston Martin de F1

El próximo 5 de marzo arranca la F1 2023. Será el circuito de Bahréin el que dé el pistoletazo de salida. Y Fernando Alonso, tras su paso por Alpine comienza su nueva andadura en la escudería Aston Martin. ¿Está preparado ya el piloto español para este nuevo paso en su carrera en la F1?

El pasado mes de agosto, el equipo de F1 Aston Martin fichó a Fernando Alonso, con un contrato multianual que ha dado comienzo en este 2023. Tras la retirada de Sebastian Vettel, quedó un hueco en la escudería Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™ Team y la marca británica no se lo pensó dos veces. Ahora, Alonso se prepara ya para su primera temporada (recordemos que la F1 2023 comenzará el próximo 5 de marzo en Bahréin, y finalizará el 26 de noviembre en Abu Dhabi). En una entrevista de UNDERCUT, el piloto asturiano revela qué pasa por su cabeza en estos momentos, siempre con la mirada puesta en llevar al equipo a lo más alto.

Ante la pregunta de si se considera el mejor piloto del mundo, Fernando responde que nadie sabe la respuesta exacta, porque cada temporada se cambia de opinión "Durante muchos años, añade el piloto, pensamos que Michael Schumacher era imbatible y que tal vez había alcanzado un nivel que nadie había logrado en la historia de la Fórmula Uno. Pero, a lo largo de la historia de este deporte hemos visto dominar a pilotos diferentes; es imposible compararlos".

"Lo que sí sé es que siempre intento dar el máximo. Nunca estoy desmotivado. No importa si estoy luchando por el quinto o el decimoquinto puesto, para mí es como luchar por la victoria, porque tengo que asegurarme de dar el 100% en cada vuelta de cada carrera", añade Alonso.

Fernando Alonso. En al F1, se trata de ganar

Para Fernando, hagas lo que hagas en la vida, tienes que tener esa competitividad dentro de ti, tienes que tener ese hambre de ser el mejor y recalca que él la ha tenido desde niño. "Siempre intento ganar a todo el mundo en todo lo que hago", añade.

"Ya sea una carrera, un partido de tenis, una partida de cartas o lo que sea, se trata de ganar, comenta Alonso. Se trata de aprovechar tus puntos fuertes y usar los puntos débiles de tu oponente en su contra. Si no puedo ganarles con el plan A, paso al plan B. Si el plan B no funciona, paso al plan C. Tengo que ganar siempre a quien tenga delante".

Para Fernando, hay pilotos que están en un momento de forma increíble. Todos los pilotos de la parrilla tienen mucho talento, pero asegura que él también está en ese grupo y todos tienen diferentes puntos fuertes y débiles. Lo que te diferencia es cómo utilizas esos puntos fuertes y débiles.

Schumacher nunca rendía por debajo de sus posibilidades

Hablando del gran Michael Schumacher, el piloto asturiano asegura que nunca rendía por debajo de sus posibilidades. Eso es lo que más le impresionó cuando llegó a la Fórmula 1 y, sobre todo, cuando luchó con él por el campeonato.

"Antes, en toda mi carrera y en diferentes categorías, explica Alonso, mis rivales tenían algunos días malos y esos eran los días en los que sacabas provecho: sumabas muchos más puntos que ellos. Con Michael, eso no ocurrió. Él y Ferrari eran imbatibles la mayor parte del tiempo, pero incluso cuando no tenían el coche, los neumáticos o lo que fuera funcionando a la perfección, Michael seguía terminando segundo o tercero".

"Incluso después de unos malos entrenamientos libres o una mala clasificación, añade Alonso. Michael subía al podio el domingo. Tenía esa tenacidad, esa voluntad de aprovechar cualquier oportunidad, de minimizar los daños en los días malos y maximizar los días buenos. Su determinación era extraordinaria".

El equipo de Aston Martin está decidido a convertirse en un aspirante al campeonato

Fernando Alonso comenta que Aston Martin F1 está dando los pasos necesarios para ganar en un futuro próximo. El equipo está decidido a convertirse en un aspirante al campeonato y hará lo que sea necesario para conseguirlo. "Esta ambición es atractiva para cualquier piloto de carreras, comenta. Ves toda la inversión, la nueva fábrica, el talento que se une al equipo, y quieres formar parte de ello. Y luego está el nombre, Aston Martin. Es, y siempre será, una marca icónica en el deporte del motor y en la industria automovilística. Escribir el siguiente capítulo de la historia de la marca y formar parte de la familia Aston Martin me llena de orgullo".

Para Alonso, esta es una oportunidad muy especial para con este equipo en este momento de su carrera. Se ha estado preparando física y mentalmente para este reto, y ve este proyecto como un proyecto ganador. El piloto añade que es cuestión de tiempo que Aston Martin gane carreras y campeonatos. Hacer que ese tiempo sea lo más corto posible, este es su mayor reto y asegura estar preparado para ello.

No pienso en plazos ni en cuánto tardará el equipo en ganar carreras

Cuando se le pregunta acerca del tiempo que está dispuesto a esperar para tener un coche competitivo, Fernando dice que no piensa en plazos ni en cuánto tardará el equipo en ganar carreras. La idea que lanza es la de vivir carrera a carrera y temporada a temporada, porque lo importante es seguir progresando.

"Utilizaré toda mi experiencia y todos mis conocimientos, añade Alonso, para ayudar al equipo a acortar el tiempo necesario para convertirse en Campeones del Mundo. ¿Estaré yo al volante cuando llegue ese momento? Nadie lo sabe. Es imposible predecirlo. Pero lo que es seguro es que daré lo mejor de mí".

Mi compañero de equipo, Lance, tiene velocidad y talento

Alonso conoce a su compañero de equipo, Lance, desde hace 11 años, cuando el piloto asturiano estaba en Ferrari, porque Lance estaba en la Academia Ferrari. velocidad y talente son dos de sus calificativos. "Lo ha demostrado muchas veces, explica Alonso, sobre todo en condiciones de lluvia. Recuerdo la pole position de Lance en Turquía y otras de sus excelentes actuaciones en mojado; para rendir a ese nivel en condiciones difíciles tienes que tener un feeling especial con el coche".

Y ante la pregunta de si está preparado para esta temporada, Fernando comenta que lleva entrenando desde diciembre. "Esta pretemporada, añade, ha sido mucho más suave que los dos últimos años. Tuve el accidente de moto en 2021 y el invierno siguiente hubo que quitarme algunas de las placas que se utilizaron para reconstruirme la mandíbula, pero, por fin, este invierno he podido dedicar todo el tiempo que he querido al entrenamiento. Estoy en mejor forma que las últimas temporadas.