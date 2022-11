Así debes rellenar un parte amistoso en caso de sufrir un accidente de tráfico con otro vehículo

Es normal pensar aquello de "a mí nunca me sucederá", hasta que sucede. Y cuando sucede, podemos no saber cómo reaccionar, ya que no es algo que se enseñe en las autoescuelas. Por ello, y ante la siempre presente posibilidad de que suframos un accidente de tráfico, es conveniente saber cómo se rellena un parte de accidente amistoso o Declaración Amistosa de Accidente de Automóvil.

Resulta obvio señalar que, en este tipo de situaciones, y antes de pensar en rellenar cualquier documento, hay que seguir a rajatabla el protocolo PAS (proteger, avisar y socorrer): protegernos ante otros accidentes derivados del primero, colocando el vehículo en un lugar seguro, equiparnos con el chaleco reflectante y señalizar la zona del accidente; avisar a los servicios de emergencia; y socorrer a las posibles víctimas (si las hubiese).

Dicho esto, volvamos al parte. Este documento, que suelen entregar las aseguradoras en el momento de contratar un seguro del vehículo, sirve para recopilar toda la información necesaria relativa al accidente. En él se explica (o se intenta) cómo se ha producido el accidente, quiénes se han visto involucrados y de quién ha sido la responsabilidad. Así, se facilita la información a las compañías aseguradoras para que realicen las gestiones pertinentes y se eviten posibles fraudes.

Una columna para cada coche

Es, según se puede apreciar, un documento sencillo, aunque los nervios y la tensión que genera un siniestro pueden dificultar la tarea. Por ello, es recomendable estudiar con calma el documento en casa antes de que tengamos que vernos obligados a utilizarlo, para estar familiarizados con él.

De un simple vistazo, lo que más llama la atención es que el documento está dividido en tres columnas de distinto color: azul, blanco y amarillo. La azul y la amarilla hacen referencia a cada uno de los coches implicados, mientras que la central (la blanca), a las circunstancias que rodean al siniestro. Aquí es importante establecer bien cómo se reparten las columnas entre un coche y otro, para así no confundir o mezclar datos. Y si hay más coches implicados, pueden incluirse sus datos en en anverso.

Si se lee lo que contienen las tres columnas, se podrá comprobar que los datos que se exigen no son difíciles. Fecha y hora, lugar del accidente, daños materiales y personales (especialmente sobre las heridas leves, ya que en el futuro puede conllevar problemas su omisión), coches implicados o daños en el mobiliario urbano son algunos de los datos que se solicitan. Es necesario también, de cara a dirimir responsabilidades, si ha habido testigos que hayan presenciado el incidente.

Cabe señalar que se deben rellenar todos los datos que sea posible, incluyendo los respectivos números de póliza o los datos relativos al vehículo.

La última parte del documento se destina a describir cómo se ha producido el accidente. Para ello, se incluyen una serie de posibles escenarios, como que el coche "giraba a la derecha", "estaba aparcado" o "cambiaba de carril". En este apartado, habrá que escoger la situación que más similitud guarde con la acontecida. Además, se destina un espacio en blanco en el que dibujar o hacer un croquis sobre cómo se ha producido el accidente.

Como consejos finales, la escritura con una buena caligrafía ayudará a las aseguradoras. Por ello, escribir en mayúsculas puede ser una buena opción. También, es recomendable documentar mediante la toma de fotografías los daños ocasionados tanto en el vehículo como en el entorno. Por último, recuerda que este parte debe ser entregado a las aseguradoras en un plazo de 7 días y que cada coche debe quedarse con una de las dos hojas que se incluyen en el parte amistoso.

Puede darse la circunstancia de que, al rellenar el documento, existan discrepancias entre ambos conductores. En este caso, lo mejor es no firmar el documento, ya que en última instancia on las compañías aseguradoras las que se encargarán de dilucidar la culpabilidad. Del mismo modo, se debería llamar a las autoridades, para que sean estas quienes determinen lo ocurrido mediante un atestado policial.