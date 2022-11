Seat asegura que el Perte "no es suficiente" y buscará más soluciones

El presidente de Seat/Cupra, Wayne Griffiths, ha asegurado que el Perte de automoción, en el que la compañía ha logrado una adjudicación de 397,4 millones de euros, "no es suficiente". Pese a ello, el también presidente de la patronal de fabricantes (Anfac) ha apuntado que analizarán la asignación que les ha correspondido, que supone el 45% del total de la resolución definitiva del Perte, pese a contar con menos de 10 días para lograr los avales, plazo que se cierra el próximo 9 de noviembre.

Así lo ha explicado hoy el directivo británico en un desayuno de la Fundación CEDE en el que también ha reconocido que la asignación que les corresponde del Perte "no llega ni a la mitad, por lo que hay que buscar soluciones". Asimismo, Griffiths ha recalcado que están trabajando con las Administraciones, también con las autonómicas.



"Estamos trabajando juntos para encontrar soluciones, pero nos queda menos de 10 días para hacer alegaciones y para buscar soluciones", ha dicho Griffiths. No obstante, ha señalado que este plan "tiene que salir porque para España no hay un plan B", ya que "si España no se sube al tren de la electrificación ahora, vamos a perder ese tren".



El directivo ha hecho hincapié en la oportunidad con la que cuenta España en la actualidad. Así, en su opinión, "la segunda fábrica de baterías de Europa va a estar en España por parte del Grupo Volkswagen. Tenemos la oportunidad de montar la segunda fábrica de baterías en Europa. Cuando llegué a Seat, el coche eléctrico no estaba en el plan. Nunca hubiera soñado que la planta de Martorell fuese de coches eléctricos a partir de 2025. Esa es la oportunidad que tenemos. Hay que lanzarse a la piscina y no hay alternativa".



Y es que el consorcio automovilístico alemán va a destinar 10.000 millones de euros en el proyecto Future: Fast Forward, lo que supone la mayor inversión industrial de la historia de España. De este monto, 3.000 millones irán para la gigafactoría, otros 3.000 millones para la transformación de Seat, otros 1.000 millones para la planta de Landaben (Pamplona) y otros 3.000 millones lo aportarán los socios.

Defensa de Cupra

El presidente de Seat también ha puesto en valor a Cupra. Y es que Griffiths ha señalado que "el mejor diseño del Grupo Volkswagen sale de España, sale de Cupra. No solo es el diseño. Nuestro potencial es enorme. Hay que crear esos puntos fuertes. Tener el coraje y la ambición de creer en esto que va a salir y dar una imagen de este futuro".



"Una marca como Cupra nos da una oportunidad enorme. Con Cupra tenemos una marca que tiene un potencial no solo en España, sino también fuera de Europa. Es una marca muy deseable", ha añadido Griffiths, quien estima que Cupra cerrará este año con más de 160.000 unidades comercializadas, al tiempo que ha destacado que este año la facturación de Cupra supondrá más de la mitad de la facturación de Seat, tal y como avanzó a principios de julio en la presentación de la nueva gama de modelos Cupra.

Otro de los temas que ha puesto en valor Griffiths ha sido la competencia con la llegada de los vehículos chinos. El directivo británico ha reconocido que esta avalancha "no es un riesgo", pese a apuntar que "tienen muchas ventajas a nivel de costes". De lo que sí ha alertado es de que si no se hacen coches pequeños eléctricos ahora en España, "el mercado español de coches eléctricos será chino". Además, el presidente de Seat ha destacado que estas marcas, así como las coreanas, "se mueven muy rápido".