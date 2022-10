El renting despunta su cuota de mercado hasta alcanzar el 26%

El renting de vehículos prosigue su escalada. Si hace un año el peso del sector se quedaba cerca de suponer una de cada cuatro matriculaciones, ahora el 26% de las ventas que se realizan son para el renting. No solo eso, la flota viva sigue en aumento y, poco a poco, se aproxima al millón de vehículos. Por si esto fuera poco, los clientes mantienen el renting como un producto financiero atractivo en plena indefinición ante la transformación del sector.

La evolución que ha experimentado el sector del renting de vehículos en los últimos años no tiene parangón alguno. Si antes de la pandemia el renting ya venía con incrementos en las matriculaciones, el parque y los clientes, después la situación no ha dejado de ser igual de boyante. Todo ello pese a que el sector sufre las mismas vicisitudes derivadas de la pandemia que todos: falta de vehículos por la escasez de semiconductores e inflación. No obstante, la incertidumbre a la hora de comprar un vehículo ha provocado que el renting haya sido el mayor beneficiado.

Al cierre de los tres primeros trimestres del año, tanto la flota viva como el número de clientes se ha incrementado en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. En cuanto a las matriculaciones, el renting ha ido reduciendo paulatinamente las caídas a lo largo del ejercicio. Entre enero y septiembre se han matriculado en España 183.476 vehículos, lo que supone una caída del 5,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

En lo que a clientes se refiere, la progresión de las personas físicas (formado por autónomos y particulares) parece no tener techo. Más de la mitad de los clientes de renting son personas físicas. Concretamente, 133.106 clientes en los tres primeros trimestres del año, el 52,15%, casi dos puntos más que en el mismo periodo del año anterior. O dicho de otra forma: 10.410 clientes provistos de NIF han aterrizado en el renting de vehículos entre enero y septiembre de este año frente al mismo periodo del año anterior.

Pero el caso de los clientes personas jurídicas (aquellos provistos de CIF) también es llamativo. Entre enero y septiembre alcanzaron los 122.116 clientes, el 47,85% del total y 2.719 clientes más que en el mismo periodo del año anterior. Tanto las pequeñas como las medianas y las grandes empresas han sumado clientes en los tres primeros trimestres del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las pequeñas empresas, aquellas que tienen entre uno y cuatro vehículos en renting, aglutinan un total de 105.975 clientes, un 1,7% más en tasa interanual. Las medianas empresas, que tienen en renting entre cinco y 24 vehículos en renting, han elevado sus clientes un 5,6%, hasta alcanzar los 13.217 clientes; mientras que las grandes empresas, aquellas que tienen más de 24 vehículos en renting, aglutinan 2.924 clientes, un 6,1% más en comparación con los tres primeros trimestres de 2021.

Aumenta la flota viva

La flota viva del renting sigue en alza en los tres primeros meses del año y ya alcanza las 836.440 unidades, lo que supone un 8,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Entre enero y septiembre la flota se ha incrementado en 64.860 vehículos. Así, el renting se aproxima poco a poco a contar con una flota formada por un millón de vehículos.

Radiografía del renting en España

Los clientes personas jurídicas son los que más parque acumulan en los nueve primeros meses del año, con un total de 698.456 vehículos, es decir, el 83,5% del total. Esta cantidad supone un 8,4% más en tasa interanual. De hecho, las grandes empresas han sido las que más han incrementado su parque, con un total de 357.602 vehículos, un 8,7% más en tasa interanual. Asimismo, tanto las medianas como las pequeñas empresas han incrementado su parque. En el caso de las medianas empresas, estas acumulan un parque de 147.259 vehículos, un 8% más en tasa interanual; mientras que las pequeñas empresas aglutinan 193.595 vehículos, un 7,9% más en comparación con los tres primeros trimestres de 2021.

En el caso de los clientes personas físicas (aquellos formados por autónomos y particulares), el parque asciende en los nueve primeros meses del año hasta los 137.984 vehículos, lo que supone un 8,4% más en tasa interanual. De esta manera, el peso del parque de estos clientes alcanza el 16,5%, una cuota en línea con el peso alcanzado en los tres primeros trimestres del ejercicio anterior.

La inversión se recupera

Entre enero y septiembre, la inversión por parte de las empresas de renting en la compra de vehículos ha caído un 2,7% en tasa interanual, hasta alcanzar los 4.024,25 millones de euros. Esta cifra es un 10,2% inferior a la inversión realizada por las empresas de renting en los tres primeros trimestres de 2019 -último ejercicio antes de la pandemia- cuando se alcanzaron los 4.485 millones de euros.

Cabe recordar que pese a que la inversión cae en los tres primeros trimestres del año, los vehículos que se comercializan en la actualidad son más caros que antes debido a las nuevas tecnologías electrificadas y a los mayores equipamientos de los modelos. De esta manera, la caída de las matriculaciones es más elevada que la de la inversión.

En lo que a facturación se refiere, en los nueve primeros meses del presente ejercicio el sector del renting logró unos ingresos de 5.467,84 millones de euros, lo que supone un 12,1% más en tasa interanual. Si se compara esta cifra con la de los tres primeros trimestres de 2020, la facturación se incrementa un 28,6%; mientras que si la comparativa se hace con los tres primeros trimestres de 2019, la facturación es un 15,7% superior, ya que entonces las empresas lograron unos ingresos de 4.722,85 millones de euros.

Más eléctricos

Otra de las situaciones que se ha producido en los nueve primeros meses del año es el incremento del peso de las matriculaciones de los modelos de energías alternativas. En los tres primeros trimestres del año más de tres de cada diez vehículos corresponden a modelos propulsados por energías alternativas (eléctricos, híbridos no enchufables y enchufables, gas e hidrógeno). Es decir, de los 183.476 vehículos que se han matriculado en renting entre enero y septiembre, 58.626 corresponden a modelos propulsados por energías alternativas, un 31,9% del total y más de 4 puntos más en comparación con el mismo periodo del año anterior. De esta manera, los modelos propulsados por energías alternativas ya superan en cuota de mercado a la gasolina, que hasta septiembre ha tenido una penetración del 31,1%, con 57.068 unidades comercializadas. En el caso del diésel, tan solo aventaja en 5 puntos la cuota de mercado que ostenta frente a los vehículos propulsados por energías alternativas. Los modelos diésel en renting han supuesto el 36,9% del total, con 67.782 modelos matriculados en los nueve primeros meses del año. Tanto la cuota de los modelos de gasolina como las de diésel han perdido cuota de mercado en comparación con los tres primeros trimestres de 2021. En el caso de la gasolina, su pérdida es de 0,7 puntos; mientras que en el del diésel esta pérdida alcanza los 3,7 puntos.

El gas también está en retroceso en el renting. En los tres primeros trimestres del año se matricularon 1.156 vehículos propulsados por gas natural y gas licuado del petróleo, lo que supone un 53,6% menos en comparación con el mismo periodo de 2021 y una cuota de mercado del 0,6%.

Los modelos híbridos no enchufables han totalizado entre enero y septiembre un total de 12.100 unidades, lo que supone un 6,8% más en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior y una cuota de mercado del 6,6%.

Los modelos electrificados, entre los que están aquellos que son completamente eléctricos como los híbridos enchufables, han aumentado un 10,1% en tasa interanual, hasta acumular un total de 16.323 unidades y ya alcanzan una cuota de mercado del 8,9%.

Además, 51.225 vehículos del renting fueron producidos en España, 3 puntos menos que un año antes debido a la falta de semiconductores.