Estas son las 20 ciudades (de 149) que tendrán activada su Zona de Bajas Emisiones antes de 2023

Con el paso de las semanas, el final del año se aproxima y, con él, la llegada del 2023. Y a falta de menos de tres meses para renovar el calendario, no hay apenas rastro de las casi 150 nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que deberían comenzar a funcionar antes de las doce uvas.

Así lo estipuló el artículo 14 de la Ley de cambio climático y transición energética, en vigor desde el pasado 21 de mayo de 2021. Según la norma, "Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán (...) el establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023".

Sin embargo, y según publica el diario El País, solo el 13,4 % de las ciudades afectadas por la ley cumplirán su obligación y tendrán una ZBE antes de que finalice el año. Dicho en otras palabras, solo 20 de los 149 municipios llegarán a tiempo.

Seis ya disponían de ZBE

Con la información que ha podido recabar el medio, de estos 20 municipios, seis (Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat, Cornellà de Llobregat, Madrid y Pampola) ya contaban con su propia ZBE incluso antes de aprobarse la Ley de Cambio Climático.

Otros dos (Rivas y Pontevedra), en cambio, acaban de activar sus respectivas ZBE, y las otras 12 restantes (Sevilla, Córdoba, Fuenlabrada, Burgos, San Cristóbal de La Laguna, Parla, Algeciras, Alcobendas, Melilla, Talavera de la Reina, Coslada y Ciudad Real) han manifestado al diario que prevén cumplir con la normativa en plazo.

Así, al finalizar el año, solamente habría ZBE operativas (y en línea con la ley) en estos 20 municipios:

- Alcobendas

- Algeciras

- Barcelona

- Burgos

- Ciudad Real

- Córdoba

- Cornellà de Llobregat

- Coslada

- Fuenlabrada

- L'Hospitalet de Llobregat

- Madrid

- Melilla

- Pamplona

- Parla

- Pontevedra

- Rivas

- San Cristóbal de La Laguna

- Sant Cugat

- Sevilla

- Talavera de la Reina

Elecciones, ayudas y decretos

Mientras, el otro 86,6 % restante (129 ciudades) maneja diferentes fechas para su implementación. De acuerdo con los datos recabados por El País, 60 creen que estarán listas durante el próximo año; otras tres la aplazan hasta 2024 y 50 rechazan ofrecer una fecha concreta. Las otras 16, directamente no han respondido a las preguntas.

Con las elecciones municipales en el horizonte, muchos consistorios se resguardan en que todavía no se ha aprobado el Real Decreto por el que se regularán las ZBE (cuyo periodo de información finalizó el pasado 13 de mayo) y con el que se blindarán jurídicamente ante quienes pretendan desmantelarlas; otros, en cambio, argumentan que aún no han recibido las ayudas europeas procedentes de los Fondos Next Generation. En este sentido, el Ministerio de Transportes abrió una segunda convocatoria (la primera finalizó en febrero) para sufragar medidas de movilidad sostenible en las ciudades, entre ellas las ZBE.

