Tasa de alcohol 0,0: la medida que debate Argentina y que España, de momento, no se plantea

Argentina debate estos días la aprobación del proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante, presentado en abril de 2021, mediante la cual se pretende establecer lo que su mismo nombre indica: que sus conductores no puedan conducir si han ingerido la más mínima cantidad de alcohol. Su discusión tiene lugar en la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, como paso previo para que se pueda llevar al pleno.

"El proyecto que propiciamos esclarece y potencia el mensaje: Alcohol 0 al conducir. No se trata de discutir sobre graduaciones, sobre si un poco más o menos. Se trata de una decisión de salud pública en defensa de la vida", declaró en su defensa Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina.

Del mismo modo, defendió la necesidad de aprobar esta medida siguiendo el ejemplo de ciudades como Mar de Plata o Rosario, de otras diez provincias e incluso de otros países de su entorno, como Brasil, Uruguay o Paraguay, según recoge la Revista Tráfico y Seguridad Vial.

Además, sobre las objeciones a esta medida por parte del sector vitivinícola, el director ejecutivo sostiene que "no hay dato alguno que pruebe que el Alcohol Cero haga bajar el consumo". En este sentido, afirma que "los bares de Rosario, de Mar del Plata o de Córdoba están llenos, la gente no deja de tomar vino... la situación es igual a lo que se planteó cuando se prohibió fumar en los restaurantes y los gastronómicos se agarraban la cabeza: no pasó nada de lo que vaticinaban".

Según datos del propio Gobierno argentino, los siniestros viales son la principal causa de muerte en el país entre las personas jóvenes menores de 35 años. Además, el alcohol está presente en al menos uno de cada cuatro siniestros.

Tasa 0,0 en España

En España, hace unos meses, con la aprobación de la nueva Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se extendió de manera errónea que aquí se había determinado tomar la misma norma que estos días se debate en Argentina.

Y aunque aquí tuvo lugar el mismo debate hace unos años, fue una información tergiversada o, cuanto menos, incompleta.

Según el nuevo texto, se estableció una tasa máxima de alcohol tanto en sangre como en aire expirado de 0,0, pero únicamente afecta a los conductores menores de edad. "En ningún caso el conductor menor de edad podrá circular por las vías con una tasa de alcohol en sangre superior a 0 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0 miligramos por litro", establece el texto.

Sin embargo, a día de hoy todavía se pueden leer en internet noticias publicadas antes, durante y después de la aprobación del texto final, en las que se omitían términos como "menores de edad" o "menores de 18 años" de los titulares, dejando la especificación de la edad para el cuerpo de las informaciones. Y probablemente de ahí haya surgido la desinformación.

¿Por qué aquí no?

A pesar de que a muchos les parezca una medida de lo más razonable, lo cierto es que cuando le han preguntado por esta cuestión a Pere Navarro, director general de la DGT, siempre ha negado que se vaya a implementar.

"No. Esto no se va a extender al resto de conductores. Entre otras razones porque si no conseguimos consolidar que se cumplan las tasas que hay actualmente, sería una huida hacia adelante bajarlas a cero para todos los conductores. Es un tema de coherencia", justificó durante una entrevista el pasado mes de marzo.

Según la normativa actual, la tasa máxima permitida para mayores de edad es de 0,5 gr/l en sangre y 0,25 mg/l en aire espirado. Y tanto para conductores noveles como para profesionales, las tasas se reducen a 0,15 mg/l en aire espirado y a 0,3 g/l en sangre.