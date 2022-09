Honda CR-V, el SUV familiar más racional con su avanzada tecnología híbrida

Nuestra prueba de esta semana corresponde al Honda CR-V, un vehículo de tipo SUV grande pero de cinco plazas, que solo se ofrece con una eficiente mecánica híbrida autorrecargable de 184 CV. Un vehículo muy eficiente, confortable y amplio, con la interesante etiqueta "eco".

Honda continúa con su apuesta total por la electrificación y ya no vende en Europa ningún coche que no sea, al menos híbrido. Después del lanzamiento del HR-V con una eficiente mecánica híbrida, tras el verano llegará un nuevo Civic con un grupo motriz que combina un propulsor de gasolina con otro eléctrico. Con ello, desde ahora toda su gama es híbrida o, eléctrica en el caso del pequeño e innovador Honda-e urbano.

Pero además de todos estos nuevos modelos electrificados que han llegado, también incluye en su gama, desde el año pasado, un CR-V igualmente equipado con su eficiente mecánica híbrida. Las anteriores versiones con motor térmico del CRV desaparecieron de su gama y ahora solo está disponible la variante híbrida con sus cinco asientos. Y con ello toda la gama europea de Honda está electrificada. Y todos tienen etiqueta "eco" o "0 emisiones".

Modelo de éxito

Este modelo que hemos probado ahora es uno de los de más éxito de Honda, una marca que supera cada año de manera regular los cinco millones de unidades vendidas. Y si hablamos en concreto del CRV, cada año se sitúa cerca del millón de unidades, gracias al gran éxito del modelo en Estados Unidos.

En lugar de palanca del cambio, que no tiene, encontramos los botones "D", "N" y "R".

Se trata de un modelo que se integra en el segmento SUV y por tamaño se posiciona por encima del segmento compacto. Es por ello más grande que el Nissan Qashqai, por ejemplo. Pero aunque sus dimensiones permitirían adaptar las siete plazas, en realidad Honda se centra en hacer de él un modelo de cinco asientos. La razón principal es que la batería adicional del sistema híbrido no permitiría la instalación de esa tercera fila trasera.

Por ello, es un vehículo muy amplio, con sus cinco generosas plazas. A ello se suma un gran maletero, lo que facilita notablemente la vida de sus usuarios. Es por todo ello un coche muy útil, fácil de conducir, muy cómodo, pero que también es muy seguro. Y es que el Honda Sensing que aglutina todos los sistemas de seguridad del vehículo, los ADAS, es muy completo. Y lo más importante, es de serie en toda la gama, lo que supone una garantía absoluta de la calidad y seguridad de la conducción.

Es un SUV bastante alto lo que le permite poder salir del asfalto con bastante seguridad.

Con todo ello ya tenemos claro el posicionamiento de este modelo, un coche ideal para el uso diario en la ciudad, aunque sus dimensiones le hacen un poco menos agradable en el centro de las urbes, pero que por etiqueta "eco" se mueve sin limitaciones en ese entorno de la ciudad.

Gran viajero

Pero cuando llega el fin de semana tendremos el coche perfecto para viajar con la familia o los amigos y hacerlo, igualmente, sin limitaciones. Su consumo es razonable también en carretera, la etiqueta importa menos, pero en este caso lo que importa es un amplio habitáculo, confort de marcha y un maletero generoso.

En su aspecto mecánico, el SUV de Honda aporta una potencia combinada de 184 caballos, una cifra que viene marcada por la potencia de su motor eléctrico que es el que mueve casi siempre el coche. En cuanto a su sistema de tracción, puede ser de tracción delantera, como el de nuestra prueba, o a las cuatro ruedas, dependiendo de la variante elegida. Pero en ambos casos la potencia combinada es la misma, 184 caballos.

Interior bien terminado, en el que destaca su gran amplitud y la comodidad que proporciona a sus ocupantes.

Lo que debe quedar claro es que se trata de un híbrido de los denominados autorrecargable. Es decir, que no se enchufa y solo consigue recargar su batería con las inercias y las frenadas regenerativas. Pero su funcionamiento es magnífico, resulta muy eficiente y permite un consumo de combustible muy razonable para un modelo de este tamaño y peso. En nuestra prueba hemos logrado un valor de 6,0 litros.

Híbrido diferente

Es un sistema híbrido muy especial, diferente, con mucha tecnología, como ocurre en todos los modelos de Honda. El sistema dispone de un motor de gasolina de 145 CV y uno eléctrico que cuenta con otros 184 caballos. Y son precisamente esos caballos de potencia eléctrico los que marcan su potencia combinada. En la mayor parte del tiempo es el motor eléctrico el que mueve el coche, mientras que el de gasolina se emplea en modo producir electricidad para mover el vehículo.

Esta generación del CR-V se ofrecía también con versiones térmicas, pero desde 2021 solo con mecánica híbrida.

De esta forma el CR-V tiene tres modos de utilización. El punto de partida es el EV, es decir solo eléctrico. En este caso se activa al arrancar partiendo de cero si la pequeña batería, de 1 kWh, tiene algo de carga. Un paso por encima está el modo híbrido. En este caso, cuando la batería no tiene carga o cuando se requiere más prestaciones, se pone en marcha el propulsor de gasolina. Pero este motor solo se emplea para producir electricidad, mientras que es el motor eléctrico, con sus 184 caballos, el que mueve realmente el coche.

Este es el funcionamiento normal que emplea el vehículo en ciudad o en carretera si no pisamos mucho el acelerador. Tan solo cuando queremos ir más rápido, o pisamos más el acelerador, entonces se combinan ambos motores para mover físicamente las ruedas.

Muy eléctrico

Pero en condiciones normales, el coche se mueve solo con el propulsor eléctrico moviendo las ruedas, mientras que el de gasolina estará produciendo la electricidad necesaria. Su conductor tiene la opción de mover las levas del volante, a derecha o izquierda del volante, para aumentar o reducir el grado de regeneración de energía.

Son cuatro niveles diferentes los que ofrece este sistema, pero la realidad es que no hay una gran diferencia entre ellos. Es decir que no hay un modo con mucha retención y otro con poca, sino que es muy progresivo pero con poca una diferencia entre todos ellos.

El resultado es que con este sistema híbrido desarrollado por Honda se consigue una mecánica muy eficiente pero también muy cómoda. La razón de esta comodidad en su utilización es que en ella no encontramos los cambios de marcha, que siempre son incómodos. Y es que este coche no tiene caja de cambios, ni diferentes marchas. Tan solo un botón para seleccionar hacia delante, hacia atrás o neutro.

Es un vehículo grande, de 4,7 metros pero que no puede ofrecer 7 plazas por su batería del sistema híbrido en el maletero.

Cuando queremos circular más rápido por carretera, entonces un embrague conecta el motor de gasolina con las ruedas y entonces los dos motores, el eléctrico y el de gasolina mueven las ruedas. Pero como les decía, no tiene caja de cambios, por lo que el motor de gasolina lo hace con una relación única y dependiendo de la presión sobre el acelerador va más o menos deprisa.

180 km/h

En cualquier caso su velocidad no es muy elevada, solo 180 km/h, por esta limitación de no tener marchas. Pero es más que sobrada, teniendo en cuenta que la velocidad máxima en carretera es de 120 km/h. Y su capacidad de aceleración para pasar de 0 a 100 km/h es de 8,6 segundos. Es una cifra muy razonable para un vehículo de enfoque muy familiar, en el que se busca que sea ágil en sus reacciones, pero no deportivo.

El sistema híbrido de Honda resulta muy eficiente. La marca tiene una gran experiencia en esta tecnología, porque al mismo tiempo que Toyota lanzó su primer Prius, a principios de los años noventa, Honda hizo lo mismo con su modelo Insight, aunque este último es mucho menos conocido. Pero igual que Toyota lleva 25 años apostando a tope por su tecnología híbrida, Honda también lleva ese tiempo centrándose en la hibridación.

Ficha técnica

Honda CR-V 4x2

Motor de gasolina: 4 cilindros en línea

Potencia máxima: 145 CV

Cilindrada: 1.993 cc

Combustible: gasolina

Motor eléctrico

Potencia 184 CV

Potencia combinada: 184 CV

Velocidad máxima: 180 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h, 8,6 segundos

Tracción: Delantera

Consumo homologado WLTP en ciclo combinado 6,6 l.

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,60 x 1,93 x 1,68 metros

Capacidad maletero: 500 litros.

Peso en vacío: 1.720 kg.

Precio: desde 37.500 euros.