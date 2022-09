Volkswagen ID. Buzz: movilidad eléctrica a gran escala

La marca alemana ha reinterpretado su famoso T1-Bulli con un diseño actualizado y llamativo, en versión completamente eléctrica, que comparte mecánica y electrónica con los nuevos integrantes de la familia ID.

Finalmente se ha producido en serie y exclusivamente alimentado por electricidad, tras cinco intensos años de espera. El concepto de diseño del ID. Buzz se mostró como primicia mundial en el Salón de Detroit en el año 2017 y ha mantenido sus rasgos iniciales con bastante fidelidad, como el frontal con el gran logo de la marca, los voladizos cortos, el aprovechamiento del espacio interior o la división de la carrocería en dos niveles. El buen trabajo realizado en las formas exteriores ha permitido lograr coeficiente aerodinámico de 0,29, que contribuye a reducir el consumo de electricidad y mejorar la autonomía.

Original diseño "retro-moderno" del ID. Buzz.

El frontal está presidido por unos grupos ópticos LED llamativos, unidos por una tira de luz, así como por un logo de enormes dimensiones, al igual que en el modelo original. La barra transversal estrecha entre los faros también está diseñada como una tira de LED. El logotipo de VW, de mayor tamaño que en el resto de los Volkswagen actuales, está integrado en el centro, en homenaje al original T1 de 1947.

En la parte trasera, el ID. Buzz se distingue del T6 actual por los grupos ópticos traseros LED, que están dispuestos de forma horizontal, conectados por una tira de luz continua, en lugar de verticalmente.

Diferentes configuraciones

Como en el modelo original, se ofrecerá en versiones de carga y pasajeros, de momento en configuración de cinco plazas, aunque está prevista, más adelante, una carrocería de batalla larga con seis o siete asientos, que podría incorporar una batería de mayor capacidad, en torno a los 100 kWh. Las dos variantes ID. Buzz tienen una longitud idéntica de 4,71 m y una batalla de 2.989 mm. En anchura, ambos miden 1,98 m sin retrovisores exteriores, con una altura de 1,93 m. Con la intención de facilitar las maniobras y simplificar el uso, el diámetro de giro es de solo 11,1 metros.

Carrocería de 4,70 metros de longitud, con puertas laterales correderas para facilitar el acceso.

En el eje delantero emplea sistema McPherson con amortiguadores y muelles, mientras que atrás recurre a un eje multibrazo muy compacto, lo que permite ganar espacio en la zona de carga, con una anchura de 1.204 mm en el maletero del cinco plazas y de 1.230 mm en la versión Cargo.

Están disponibles llantas en tamaños de 18, a 21 pulgadas, aunque en el caso de la versión de carga el tamaño máximo es de 20 pulgadas, siempre equipadas con neumáticos de baja resistencia. Los delanteros son más estrechos que los traseros, excepto en la versión 1st Edition, que monta neumáticos AirStop 235/55 R19 delante y detrás; por su parte los discos de freno delanteros pueden alcanzar hasta 382 mm (según el tamaño de la llanta), mientras que los traseros siempre son de tambor.

Adaptado tanto al uso de ocio como al profesional, el interior ofrece unas dimensiones especialmente amplias, con grandes asientos individuales y reposabrazos ajustables en las plazas delanteras, mientras que detrás incluye una banqueta para tres ocupantes con respaldos reclinables y abatibles en proporción 40:60.

Puesto de conducción muy sencillo y práctico.

Las banquetas se pueden desplazar hasta 150 mm de longitud para modificar el espacio para las piernas o la capacidad de maletero, desde 1.121 litros hasta 2.205 si se abate la segunda fila de asientos. En la versión de pasajeros, las dos puertas corredizas vienen de serie y pueden disponer de apertura eléctrica automática. El Cargo incluye una puerta corredera en el lado derecho y, en opción, puede incluir otra adicional en el lado izquierdo. También será opcionales en el Cargo la puerta trasera de doble hoja abatible.

El puesto de conducción responde al diseño de los modelos eléctricos de la marca (y en algunos casos del grupo), con una instrumentación sencilla, distribuida en dos pantallas. Una pequeña (5,3 pulgadas), solidaria con la caña de la dirección, que informa de la velocidad, capacidad de batería o informaciones relevantes para la conducción, testigos de advertencia o indicaciones de la navegación y, por otra parte, una pantalla central táctil de hasta 12 pulgadas (en su versión Discover Pro), que permite seleccionar funciones de audio, multimedia, navegación, modos de conducción, etc. Lógicamente, cuenta con funciones de conectividad muy avanzadas para la integración con smartphones sin necesidad de cables.

Asientos individuales muy cómodos, con reposabrazos.

Las unidades de control del ID. Buzz salen de fábrica con el software de nueva generación 3.2, que puede actualizarse de forma automática, Over the Air, sin necesidad de pasar por el taller. Asimismo, será posible utilizar los servicios de streaming Apple Music y Spotify a través del sistema de infotainment sin tener un smartphone emparejado.

El interior es muy sencillo, con pocos mandos, mucho espacio en todas las plazas y correcta visibilidad en todos los sentidos, gracias a la elevada posición de conducción.

La carrocería se ofrece pintada con varios acabados bicolor como alternativa a los básicos. En total, la gama se compone de once variantes: un color liso blanco, cinco colores metalizados: Monosilber, Amarillo Lima, Starlight Blue, Energetic Orange y Bay Leaf Green, una pintura con efecto perlado Deep Black y cuatro acabados de pintura bicolor. Si se pide en uno de los acabados de pintura bicolor, la zona superior, incluido el techo y la parte frontal, estará pintada en blanco, mientras que la zona situada por debajo de la línea de corte podrá ir pintada en uno de los cuatro tonos metalizados.

Exclusivamente eléctrico

Inicialmente se comercializará en una única versión con motor de propulsión eléctrica integrado en el eje trasero motriz de 150 kW (204 CV), par máximo de 310 Nm y batería de 77 kWh situada bajo el piso, de forma que se rebaja considerablemente el centro de gravedad y se limita el balanceo de la carrocería.

Desarrollado sobre la plataforma MEB del grupo, comparte motor, caja de cambios automática de una marcha, batería de doce módulos e inversor, si bien en este caso admite una mayor potencia de carga que los otros componentes en corriente continua, que en este caso alcanza los 170 kW. En ciclo combinado WLTP, la autonomía del ID. Buzz puede alcanzar los 418 km, mientras que la del Cargo es de 414 km.

Las dos variantes aceleran de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos, mientras que su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 145 km/h. El ID. Buzz Pro consume de 21,7 a 20,5 kWh/100 km y el Cargo de 22,2 a 20,4 kWh/100 km, si bien durante la toma de contacto realizada por las inmediaciones de Copenhague, en Dinamarca, logramos rebajar el consumo al entorno de los 19 kWh/100 km, circulando a velocidades medias de unos 100 km/h.

Motor eléctrico de 150 kW (204 CV) asociado a la batería de 77 kW.

La recuperación en frenada permite altos valores de recarga; en el modo automático "D" se desplaza por inercia en cuanto levantamos el pie del acelerador sin ofrecer resistencia. En el modo "B", que se activa mediante un pequeño conmutador en la columna de dirección, se logra una desaceleración de unos 0,3 g —que corresponde a unos 100 kW de potencia de recuperación— a través del motor eléctrico.

La batería de iones de litio de 77 kWh admite una potencia de carga trifásica en alterna de hasta 11 kW. En las estaciones de carga rápida se puede alcanzar del 5 al 80 % de capacidad de batería en 30 minutos. Además, está disponible la función Plug & Charge en estaciones compatibles de Aral, BP, Enel, EON, Eviny, Ionity, Iberdrola y Zunder –de momento-, permitiendo la comunicación a través del conector CCS, de forma que tanto la activación como la facturación son automáticas, sin necesidad de utilizar tarjetas de carga ni aplicaciones de teléfono.

Muchas ayudas

Como en el resto de miembros de la familia ID. los nuevos sistemas de asistencia, Travel Assist con datos de tráfico y cambio de carril asistido, están disponibles en opción, además del Park Assist Plus con función de memoria para aparcar de forma autónoma, una función interesante para estacionar habitualmente en una zona estrecha o bien para mantener perfectamente ordenados los vehículos de una flota: el conductor realiza el proceso de aparcamiento una vez a una velocidad inferior a los 40 km/h y el Park Assist Plus memoriza la distancia recorrida, que puede ser de hasta 50 metros. Tras la fase de aprendizaje, se guardan hasta cinco diferentes maniobras para posteriores utilizaciones de asistencia.

Está equipado con sistema de llamada de emergencia y sistema de comunicación mediante tarjeta eSIM para ofrecer servicios online de actualización y funciones We Connect y We Connect Plus. Las funciones de We Connect están disponibles de forma gratuita y sin restricciones de tiempo y We Connect Plus se ofrece de forma gratuita durante un año sin sistema de navegación, mientras que, con el sistema de navegación Discover Pro, el servicio se incluye de serie durante tres años.

La última versión de We Connect incluye las funciones de Plug & Charge, Aviso de temperatura y Battery Care Mode. El servicio Aviso de Temperatura recuerda que se debe cargar en función de la previsión meteorológica y del nivel de carga. El modo Battery Care Mode es una función que optimiza la batería, fijando el límite superior de carga en el 80% para protegerla, aunque puede desactivarse manualmente.

La versión de carga ofrece casi 4 metros cúbicos de capacidad y hasta 650 kg de carga.

En todas las versiones, el sistema Car2X, que avisa de los peligros en las inmediaciones y el Front Assist con detección de peatones y ciclistas o el sistema de detección de señales de tráfico, están incluidos en la dotación de serie. Como en los otros modelos de la familia ID., el ID. Buzz en la versión de pasajeros también cuenta con el ID. Light interactivo.

ID. Buzz Cargo: transporte con diseño

Prácticamente igual que la versión de pasajeros, con el mismo tren motriz y características técnicas en cuanto a batería y rendimiento, pero claramente orientada al transporte de mercancías al contar con un volumen de carga de casi 4 metros cúbicos y una capacidad de carga de 650 kg.

De serie se ofrecerá con tres asientos en la cabina, es decir, asiento del conductor más asiento doble, aunque se puede solicitar en configuración de dos plazas individuales delanteras. Detrás de los asientos incluye un panel fijo que sirve de separación con la zona de carga, de 3.900 litros (espacio para dos europalets) que, en opción, puede incluir una ventana o una trampilla para transportar objetos largos.

Ofrece un compartimento portaobjetos con espacio para guardar un ordenador portátil o un portapapeles en la zona superior, así como otro portavasos. También hay un compartimento abatible de 1,4 litros en la parte frontal.

El plano de carga se encuentra muy accesible, a 63 cm del suelo.

Volkswagen Vehículos Comerciales ofrece el ID. Buzz Cargo con un acabado de pintura bicolor como alternativa a los seis colores básicos. En éste, la zona superior, incluido el techo y la trampilla de la parte delantera, es de color blanco, y las zonas situadas por debajo de la línea de corte, van pintadas en color Starlight Blue.?

Agilidad sorprendente

Llama especialmente la atención la facilidad que tiene para moverse en cualquier tipo de trazado, no solo por la suavidad y entrega de potencia que permite en cualquier momento, sino también por el radio de giro que ofrece, pues las maniobras de aparcamiento son muy sencillas de realizar. Además, cuenta con ayuda al aparcamiento a través de cámara y sensores que informan de los posibles obstáculos interpuestos.

El movimiento se inicia con una facilidad pasmosa, en absoluto silencio y de forma lineal, progresiva y, si se quiere, también contundente, pues el motor eléctrico entrega una generosa dosis de par a cualquier régimen de giro. Aunque no dispone de sistema e-pedal, la función "B", seleccionable desde la palanca selectora de marchas, ofrece un funcionamiento mucho más sencillo que en los otros modelos eléctricos del grupo, pasando siempre de modo "D" a "B" cada vez que se gira el selector.

Durante la toma de contacto no tuvimos oportunidad de conducir en carreteras montañosas o zonas de curvas, pues prácticamente todo el recorrido transcurrió por autopistas o autovías con estrictas limitaciones de velocidad o bien en zonas urbanas. No obstante, circulando al límite de las velocidades legales en todo momento, conseguimos no llegar a los 20 kWh/100 km de consumo.

Agradable de conducir, cómodo y especialmente espacioso.

En cualquier circunstancia resulta especialmente agradable de conducir, pues independientemente de las prestaciones (0 a 100 km/h en poco más de 10 segundos y velocidad máxima limitada a 145 km/h), las sensaciones que transmite son fantásticas. Dirección suave y precisa, postura de conducción elevada con buena visibilidad, mandos sencillos al alcance de la mano, etc. Además, transmite mucha confianza, pues la mayoría de la masa, compuesta por las baterías, motor y bastidor, se encuentra a la altura de los ejes, rebajando considerablemente el centro de gravedad, lo que proporciona un comportamiento dinámico muy estable, sin que se produzcan fuertes oscilaciones de la carrocería.