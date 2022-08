Aston Martin ficha a Fernando Alonso como sustituto de Vettel a partir de 2023

El equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One ha anunciado el fichaje de Fernando Alonso como piloto a partir de 2023 en sustitución del alemán Sebastian Vettel, quien colgará los guantes al final de la presente temporada.

Con más de 300 Grandes Premios disputados, 32 victorias y 97 podios, Fernando se une a la escudería británica con un contrato de "varios años", según ha confirmado Aston Martin.

"La contratación de un talento especial como Fernando es una clara declaración de intenciones de una organización que se ha comprometido a desarrollar un equipo de Fórmula Uno ganador", ha apuntado la escudería.

