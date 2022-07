El automóvil eleva su aportación fiscal un 16% en 2021 y la facturación un 1%

Los efectos provocados por la pandemia, unidos a la escasez de semiconductores y, sobre todo, al alza tributaria del impuesto de matriculación marcaron el devenir del sector automovilístico español en 2021.

Todo ello pese a que las matriculaciones de turismos el año pasado se incrementaron apenas un 1%, con un total de 859.476 unidades comercializadas. De esta manera, en 2021 la facturación en España de los fabricantes de automóviles que operan en el país, asociados de la patronal de fabricantes de vehículos (Anfac) se elevó un 1,5% en tasa interanual, hasta alcanzar los 60.908 millones de euros. Asimismo, el resultado neto casi se sextuplicó en comparación con el año anterior, hasta alcanzar los 1.011 millones de euros.

En el lado de la recaudación fiscal, el sector del automóvil aportó a las arcas públicas 34.148 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,9% en tasa interanual. Del total, la recaudación por la compra de vehículos nuevos se elevó un 9,7% en tasa interanual y sumó 4.257 millones de euros, debido al alza tributaria producido entre enero y junio de 2021 por la nueva regulación WLTP. De este monto, 418,2 millones de euros correspondieron al impuesto de matriculación, un 33,9% más frente a 2020. Además, la inversión alcanzó los 1.500 millones de euros, un 25% menos frente a 2020.

En materia de empleo, los puestos de trabajo en las factorías españolas se situaron en los 61.704, lo que supone un 11,3% menos en tasa interanual. No obstante, la aplicación de los ERTE permitió minorar el impacto en empleo derivado de la menor actividad industrial y comercial.

La automoción eleva un 16% su aportación fiscal en 2021

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha explicado que "para mantener estas cifras y que España se convierta en el hub de la nueva movilidad, necesitamos un mercado y una producción fuerte. Tenemos que recuperar el ritmo natural de España: 1,3 millones de turismos matriculados al año y 2,8 millones de vehículos producidos en nuestro país".

"No situarnos en estas cifras, pone en riesgo el empleo y la industria que genera este sector. Esto es algo que no podemos hacer solos, necesitamos el apoyo y la complicidad de la Administración", ha recordado el directivo.

Movilidad a la española

Anfac ha hecho hincapié en que España ha de diseñar su propio modelo de descarbonización y de movilidad que dé respuestas a las necesidades de los ciudadanos y garantice el futuro industrial del sector. López-Tafall ha afirmado que "hay que establecer una visión y un modelo único como país que impulse la transformación y, al mismo tiempo, reconozca al usuario la libertad de elección de cómo moverse y dé certidumbre sobre la tecnología con la que hacerlo. España debe adoptar un modelo de movilidad con coches limpios, y elegir nuestro propio camino para cumplir los objetivos de 2030 y 2035, no copiar el camino de otros países en los que no existe ni industria ni empleo del sector".

Además, Anfac ha señalado que en 2021 no se cumplió con el objetivo de mercado electrificado y que para este año habría que alcanzar las 120.000 unidades matriculadas. López-Tafall ha apuntado que "España no está logrando alcanzar las cifras marcadas por el PNIEC, que son incluso menos exigentes que las que plantea el Fit for 55. Y no es por falta de oferta, que está disponible tanto en turismos como en vehículos comerciales, camiones o autobuses.

El parque ya tiene 13,5 años de media

El año pasado se volvió a incrementar la edad media del parque automovilístico, hasta alcanzar los 13,5 años. Así, el parque automovilístico español se sitúa como uno de los más envejecidos de Europa superando la media de edad del Viejo Continente de 11,5 años, según los datos publicados por la patronal europea de fabricantes (Acea). Todo ello debido a la crisis de los semiconductores y a la incertidumbre económica.