Tom Fux (Toyota): "Prevemos que las ventas en Europa este año sean más bajas que en 2009"

Tom Fux es el vicepresidente sénior de Ventas en Toyota Motor Europa desde julio de 2021. Bajo su responsabilidad están las tareas de supervisión de ventas, marketing, la cadena de valor y la experiencia del cliente para Toyota y Lexus. Pero está ligado a la familia nipona desde 1998 y entre 2014 y 2018 fue el presidente de Toyota Alemania. Atiende a elEconomista.es para analizar el mercado europeo.

¿Cómo valora que la Comisión Europea haya adelantado en cinco años la prohibición de vender modelos de combustión a 2035, cinco años antes de lo previsto?

En Toyota pensamos que el motor de combustión no es el enemigo. El enemigo es el CO2 y si queremos llegar a la neutralidad en carbono, primero en el transporte y en última instancia en la sociedad en su conjunto, tenemos que recurrir a múltiples soluciones y sabemos que los vehículos eléctricos no son la solución para todo, ya que no todo el mundo puede cargarlos desde casa, también tiene que ver la autonomía. Si no seguimos desarrollando combustibles sintéticos o hidrógeno en algunas industrias será imposible reducir las emisiones de CO2. Sectores como el de la aviación o el transporte pesado nunca van a poder funcionar como vehículos eléctricos.

¿Cómo se logrará esa neutralidad en carbono?

Para llegar a esta neutralidad en carbono no solo tenemos que fijarnos en el transporte, sino en la sociedad en su conjunto. Para ello, tenemos que tener en cuenta las energías renovables y dependiendo de cada país puede funcionar de una forma o de otra. En Noruega, por ejemplo, que tienen un porcentaje muy alto de producción de renovables es una buena idea utilizar vehículos eléctricos. En Polonia, donde el 80% de la producción viene de térmicas de carbón, no es tan buena idea. Hay que fijarse en la parte geográfica y también en las aplicaciones que se le va a dar. Aparte, cuando producimos energía a través de renovables muchas veces no son estables, como la eólica o la solar, depende muchas veces de que haya viento o sol, por lo que necesitamos capacidad de almacenar esa energía y el hidrógeno es la forma de hacerlo y la mejor opción. Por eso, creo además que todos los fabricantes de automóviles deben desempeñar un papel mucho más amplio en la sociedad y no centrarse solo en la neutralidad en carbono en los coches. Tenemos la escala, las capacidades de I+D para tener una mirada más amplia a toda la industria del transporte. Hemos desarrollado la segunda generación del Mirai de pila de combustible, pero es que también la estamos utilizando para hacer un autobús junto con Mercedes-Benz. Necesitamos esa mirada más amplia.

Algunos accionistas les achacan el lento ritmo que sigue la compañía en electrificar su oferta, ¿está llegando tarde Toyota a la movilidad eléctrica?

Yo no diría que llegamos tarde. De hecho, fuimos los primeros en ofrecer vehículos electrificados, en 1997 con el Prius, y ahora mismo el 90% de los vehículos que comercializamos en Europa son electrificados. Nuestra filosofía consiste en ofrecer lo que los clientes demandan. Es cierto que ahora está subiendo la demanda de vehículos eléctricos y por eso hemos anunciado que también vamos a producir y comercializar más eléctricos. El objetivo para 2030 es que el 50% de los vehículos vendidos en Europa por Toyota sean eléctricos. De todas formas, lo importante no es centrarse en si son eléctricos o no, sino en reducir las emisiones de CO2. Ahora mismo, Toyota tiene la media más baja de emisiones de CO2 de todos los fabricantes, lo que quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Nuestra filosofía es ofrecer las cosas a los clientes cuando estén listos y creemos que ahora es el momento.

¿A qué se debe que Toyota haya estado menos afectada por la escasez de semiconductores que su competencia?

Sí que nos hemos visto afectados por la escasez de semiconductores, como todos. De hecho, tenemos más demanda de la que podemos cubrir y eso ha hecho que estén aumentando los plazos de entrega y se sitúen, de media, en los seis meses. Hemos podido sobrevivir a esta crisis por dos factores; por un lado, por el sistema de producción de Toyota, que no solo es un sistema ajustado, sino que es extremadamente flexible, tenemos la política de que si nos llega un chip hacemos un vehículo, por eso aceleramos mucho la producción y reducimos mucho los plazos de entrega y nos ayuda a capear mejor la situación y; el segundo factor, es la colaboración con nuestros proveedores desde hace décadas. Tenemos colaboraciones a largo plazo con ellos, les ayudamos y no solo compramos, sino que enviamos a nuestros expertos en el sistema de producción de Toyota para mejorar la eficiencia de sus operaciones.

En los cinco primeros meses del año sus ventas han caído un 3,6% en tasa interanual, ¿qué previsiones de ventas maneja para el presente ejercicio?

En cuanto a las previsiones para este año, vemos que el mercado está a la baja. Es una tendencia que surgió con la pandemia, se prolongó en 2021 y este año el mercado va a estar más bajo que el año pasado. Esto se debe a una combinación de factores; la falta de chips, los confinamientos en Shanghái, la guerra en Ucrania, la hiperinflación que socava la confianza de los clientes. Es difícil hablar en términos de cifras porque Europa, en nuestro caso, abarca hasta 53 mercados. En cualquier caso, lo que sí prevemos es que los resultados vayan a ser más bajos incluso que en la crisis de 2009 -entonces la división europea vendió 1,06 millones de unidades-.

¿Mejorará el suministro de semiconductores para la segunda mitad del año?

La verdad es que me he equivocado demasiadas veces en las previsiones, así que intento no hacer más. Esperamos realmente que mejore la situación, pero cuesta decirlo porque el mundo cada vez es más complejo y cuando las cosas van bien pasa otra cosa. Cuando ya teníamos la capacidad de producción mucho mejor en Europa, ha habido confinamientos en Vietnam y en Shanghái y eso ha vuelto a detener la producción en Europa, así que personalmente espero que poco a poco vaya mejorando, pero cuesta decirlo.

¿Qué posición tiene el mercado español en las ventas europeas de Toyota?

El mercado español es uno de los más importantes para Toyota Motor Europe. Somos número uno en este mercado y también número uno en satisfacción de cliente, tenemos una fantástica red de distribución y también en términos de volumen calculo que España se sitúa entre la tercera y cuarta posición europea. Además, la marca Toyota está funcionando muy bien en España.