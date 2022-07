¿Cómo llevar bicis, tablas de surf o animales en el coche?

No todo lo que llevamos de vacaciones cabe en el maletero. Por ello, saber cómo se llevan bicicletas, tablas de surf, quad e, incluso, animales puede ahorrarnos un quebradero de cabeza y también alguna multa.

Hay varias opciones para transportar lo que no cabe en el portaequipajes. La baca es la más popular, también es la más barata pero es la menos segura. Del mismo modo, hay que saber que conducir con la baca llena de cosas modifica el comportamiento del coche, compromete la seguridad y penaliza el consumo; hay más peso y una peor aerodinámica.

El Reglamento General de Circulación obliga a que la baca vaya colocada de modo que no pueda caerse o desplazarse y tiene que estar homologada. En ella puedes colocar cofres, bicicletas o tablas de surf. Pero no todo vale, hay ciertas reglas a cumplir.

De la baca al remolque

Los objetos que instales en la baca no deben sobrepasar en la parte delantera y posterior más del 10% sobre las dimensiones del vehículo. Aunque si son indivisibles pueden llegar a un 15%. Pero nunca, podrán rebasar por los laterales del vehículo.

Las bicicletas se pueden llevar de varias formas, pero si van en un soporte y sobresale, es obligatoria la señal V-20.

Si sobresalen por delante o por detrás, hay que señalizarlos con el distintivo V-20 (una placa cuadrada de 50x50 centímetros, con un diseño de franjas rojas y blancas alternas y en diagonal). Esta placa debe estar colocada en el extremo posterior de la carga. Y, ojo con el peso, este no debe superar la Masa Máxima Autorizada (MMA) del vehículo.

En el techo de un turismo convencional puedes llevar hasta cuatro bicis en sus barras homologadas y sujetas con los fijadores adecuados. Las bicicletas también se pueden transportar en un soporte específico en el portón trasero o en un remolque que se engancha al vehículo con una bola específicamente diseñada para ello.

Si te decides por el soporte en el portón trasero, puedes poner hasta tres bicis cuyos cuadros no superen los 70 milímetros. En este caso, hay que asegurarse de que no tapan los grupos ópticos o la matrícula.

Tablas de surf en el techo

En cuanto a las tablas de surf, solo se pueden llevar en la baca con un soporte específico para este equipamiento deportivo. Por razones de seguridad, no se pueden instalar dentro del coche, lo que está multado con 200 euros.

Las tablas de surf irán siempre en la baca, bien sujetas, hacia abajo y con la quilla delante.

En la baca, las tablas se llevan bocabajo y con la parte de la quilla delante. Deben estar bien sujetas y protegidas con una funda o con un cofre específico. Si hay más de una -no es conveniente que haya más de tres- se deben apilar una encima de otra. Igualmente es aconsejable quitar las quillas, si se puede. De esta forma se disminuye el espacio que ocupan.

La bola de arrastre con ITV

Si optas por un remolque, debes incorporar una bola de arrastre a la parte posterior del coche que hay que legalizarla en la ITV y anotarla en la ficha técnica del vehículo.

En los remolques puedes llevar diversos objetos, incluso animales. Si se trata de un remolque ligero, de una MMA inferior a 750 kilos, no necesitas un permiso de conducir especial, es suficiente con el carné B. Pero a partir de los 750 kg y hasta 3.500 kg y mientras que el peso total de la carga no supere los 4.250 kilos, necesitarás la autorización B-96. Esta es la misma que se exige para remolcar una caravana. A partir de ahí, necesitas el permiso B+E.

Límites de velocidad con remolque

Conducir un vehículo con un remolque conlleva algunas diferencias y también hay que conocer algunos aspectos de la normativa en cuanto a distancia de seguridad o límites de velocidad. En autopista y autovías no puedes superar los 90 km/h si el remolque es de menos de 750 kilos, si es superior el límite se reduce a 80 km/h.

Del mismo modo en estos remolques se puede portar motos o quads. Tanto las motos como los quads deben estar centrados y sujetos con inmovilizadores específicos, con cinchas tensadas y pasándolas por la horquilla, la llanta delantera o el propio chasis, y la primera velocidad engranada para que no se puedan mover.

Animales, con arnés

En cuanto a los animales, ¿cómo los llevamos? Las mascotas pueden ir en el interior pero en el asiento posterior porque si van delante, en caso de accidente, el airbag podría dañarles. Deben ir siempre sujetas con sus arnés correspondiente y nunca sueltos. Hay distintos tipos de sujeciones, desde redes, barreras, transportines Según su peso y características convendrá uno y otro.

Los perros deben viajar siempre sujetos con arnés y dependiendo de su tamaño en un lugar u otro.

Además, los animales pequeños pueden viajar en el maletero dentro de una jaula especial o con rejillas que separe el espacio de carga del habitáculo. Y tienen que ir sujetos con su arnés o en el transportín para que no se dañen con los movimientos del coche. Si van en el maletero hay que asegurarse de que tienen suficiente espacio y ventilación.

Por el contrario, los animales más grandes hay que llevarlos en un remolque específico. La multa por llevar un animal suelto dentro del vehículo oscila entre los 100 y los 200 euros

Para remolcar embarcaciones de recreo hay que observar las mismas indicaciones sobre peso y normativa, ya que la embarcación irá subida a un remolque. Y no olvides vaciar de agua en el interior.

Caravanas, con carné B-96

En cuanto a las caravanas, todo lo que te hemos contado sobre los remolques es válido. En realidad una caravana es un remolque. Ya sabes, necesitas el carné B-96 y tienes algunas limitaciones en carretera.

A la hora de conducir un remolque hay que tener en cuenta que se debe incrementar la distancia de seguridad porque al llevar más peso la frenada se alarga. Del mismo modo, hay que revisar la presión de los neumáticos y adaptarla a la carga que arrastra el coche.

Ojo con el centro de gravedad, si no es el correcto puede desestabilizar el vehículo. Lo aconsejable es que quede justo por delante de las ruedas del remolque, esto es vital para que el remolque gire correctamente. Asimismo, es muy importante repartir el peso correctamente a bordo poniendo algo más de peso en la parte delantera de la caravana que en la posterior.

Todos los remolques deben incorporar a la vista las luces homologadas, la matrícula y las señalizaciones pertinentes. También necesitan un cable de seguridad y si es grande, un estabilizador. Y antes de salir hay que comprobar que está correctamente fijado al vehículo.

Las caravanas tienen frenos de estacionamiento, no te olvides que quitarlo antes de iniciar la marcha. Y es interesante instalar retrovisores suplementarios que se adapten a las nuevas dimensiones del conjunto.

Hasta 500 euros de multa

Llevar mal la carga en el coche, en la baca o en el remolque, supone una infracción grave y una sanción de 200 euros. Si pierdes parte de la carga esta sanción puede aumentar hasta los 500 euros y 4 puntos del permiso de conducir, eso sin hablar de los graves problemas de seguridad que conlleva.