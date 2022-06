ID. AERO, estreno mundial del prototipo de la primera berlina totalmente eléctrica de Volkswagen

Con el estreno mundial del prototipo ID. AERO en China, Volkswagen presenta en primicia la primera berlina mundial totalmente eléctrica de la marca. El futuro modelo se ofrecerá en el segmento de berlinas para la clase media-alta. Se prevé que la versión de serie para China salga al mercado durante el segundo semestre de 2023.

"Con el modelo ID. AERO1 estamos ofreciendo un avance de cómo será el próximo miembro de la familia ID. Un coche con un diseño emocional y al mismo tiempo altamente aerodinámico, que ofrece una autonomía de más de 600 kilómetros, un espacio excepcional y un interior de alta calidad", señala Ralf Brandstätter, consejero delegado de la marca Volkswagen Turismos. "Como parte de nuestra estrategia ACCELERATE, estamos impulsando con gran rapidez la electrificación de nuestra gama de modelos. Después del ID. 4, este modelo será nuestro próximo coche global para las regiones de Europa, China y Estados Unidos".

El prototipo cuenta con una longitud de aproximadamente cinco metros y un diseño aerodinámico. Su techo de estilo coupé, con una elegante inclinación, ayuda a conseguir un coeficiente de arrastre de 0,23. La plataforma modular de propulsión eléctrica (MEB) de Volkswagen también permite incluir voladizos cortos, una larga distancia entre ejes y un interior excepcionalmente espacioso. El ID. AERO dispone de una potente batería de iones de litio con una capacidad energética de 77 kWh. Al combinar un accionamiento eficiente y unas excelentes propiedades aerodinámicas, el ID. AERO alcanza una autonomía de hasta 620 kilómetros (WLTP)5.

Ofensiva eléctrica en China

Mediante el prototipo del ID. AERO próximo a la producción, Volkswagen está acelerando su ofensiva eléctrica en China en el marco de su estrategia ACELERATE. Después de los modelos ID.32, ID.4 e ID.63, la versión de serie del ID. AERO ya será la cuarta serie de modelos totalmente eléctricos en China, cuyo lanzamiento al mercado está previsto para el segundo semestre de 2023. Habrá dos variantes, una para cada empresa conjunta de Volkswagen. Mediante la aplicación de su estrategia regional, Volkswagen aspira a convertirse en el principal proveedor de vehículos sostenibles en China. Para el año 2030, se prevé que al menos uno de cada dos vehículos vendidos en este país sea eléctrico. Volkswagen está impulsando su ofensiva eléctrica en todo el mundo siguiendo su hoja de ruta Way to Zero. En el futuro, la versión de serie del ID. AERO, el nuevo modelo de alta gama de la familia ID., se ofrecerá en todo el mundo, incluyendo China, y por supuesto, Europa y Norteamérica.

Diseño elegante

Caracterizado por la aerodinámica, la envolvente franja luminosa y el acabado metalizado, el diseño del ID. AERO traslada por primera vez el lenguaje de diseño de la familia ID. a una berlina del segmento para la clase media-alta. La parte delantera y el techo diseñados aerodinámicamente canalizan de forma óptima el flujo de aire, mientras que la parte trasera, ligeramente retraída y con un borde afilado, lo suaviza. Las deportivas llantas bicolor de 22 pulgadas presentan un diseño en forma de turbina y están integradas en los pasos de rueda. Los clásicos tiradores de las puertas se han sustituido por superficies táctiles iluminadas que reducen aún más el arrastre aerodinámico. En la parte superior de la silueta, la distintiva línea de carácter y el techo inclinado en la parte trasera, así como unos musculosos hombros, dan forma al diseño del vehículo. El diseño de estas líneas hace que la berlina eléctrica sea visualmente más plana aportando un mayor dinamismo.

El ID. AERO tiene un acabado del color Azul Polar Light Blue Metalizado, un tono claro y metálico cuyos pigmentos colorantes crean destellos dorados cuando la luz incide sobre ellos. El techo del vehículo contrasta con la carrocería de color negro brillante.

La parte delantera se caracteriza por la típica estructura de panal de la familia ID. (panal de abeja ID.). El parachoques está dividido horizontalmente en dos partes y constituye un elemento distintivo del diseño del ID. AERO. Asimismo, otra característica inconfundible del ID. AERO es la fina franja luminosa, situada a ambos lados del logotipo iluminado de VW y por encima de los innovadores faros MATRIX LED IQ. LIGHT, que se extiende de la parte delantera hasta el guardabarros y los laterales del vehículo. La franja luminosa se prolonga visualmente de forma interrumpida hacia la parte trasera. La distintiva parte trasera cuenta con una llamativa franja de luz oscura y grupos de luces traseras LED con una estructura de panal de abeja que irradia exclusividad.

El ID. AERO demuestra la diversidad de la plataforma MEB. El ID. AERO demuestra que la plataforma MEB totalmente eléctrica de Volkswagen cuenta con una gran flexibilidad, ya que puede adaptarse a vehículos de diferentes formas y tamaños. Desde un crossover compacto hasta un SUV, pasando por un microbús o una espaciosa berlina, se puede recurrir a la MEB para la producción de vehículos de todos los segmentos. Con el ID. AERO, la MEB posibilita la llegada de la familia ID. al segmento de las berlinas para la clase media-alta. Además, la plataforma MEB aprovecha al máximo las posibilidades de la electromovilidad, que permite conseguir una gran autonomía, el nivel más alto de interconexión digital y realizar actualizaciones Over-the-Air.

Producción de la versión europea en la planta de Emden. Se prevé que la versión de serie del ID. AERO para Europa salga de la línea de producción de la planta de Emden en 2023. Gracias a la producción en serie de vehículos eléctricos, Emden se convertirá en una de las primeras plantas de este tipo de Volkswagen en Baja Sajonia y contribuirá significativamente a la electrificación de la gama de modelos, y consecuentemente, a la reducción de las emisiones de CO2 de toda la nueva flota de vehículos.